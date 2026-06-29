केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण : सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी
केतन अग्रवाल खून प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना न्यायालयाने 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
Published : June 29, 2026 at 7:29 PM IST
पुणे (लोणावळा) - लोहगड किल्ल्यावर घडलेल्या बहुचर्चित केतन अग्रवाल खून प्रकरणाच्या तपासाला आणखी वेग आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना वडगाव मावळ न्यायालयाने 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. तपासासाठी आणखी वेळ आवश्यक असल्याचे सांगत लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी न्यायालयाकडे पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली.
या प्रकरणाने राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली असून, सुरुवातीला अपघात असल्याचा संशय असलेल्या या घटनेने नंतर हत्येचे स्वरूप धारण केले. तपासादरम्यान पोलिसांच्या हाती आलेले तांत्रिक पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि घटनास्थळावरील तपासाच्या आधारे या प्रकरणात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींना अटक करून चौकशी सुरू केली आहे.
नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यता - पोलिसांच्या माहितीनुसार, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची सखोल चौकशी अद्याप सुरू असून, या चौकशीतून हत्येमागील नेमका कट, प्रत्येक आरोपीची भूमिका, गुन्हा घडण्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या हालचाली, मोबाईल फोनमधील माहिती, डिजिटल पुरावे तसेच इतर संबंधित बाबींचा तपास केला जाणार आहे. या तपासातून आणखी काही महत्त्वाचे पुरावे आणि नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
तपासाचा भाग म्हणून घटनास्थळाची पुन्हा पाहणी, आरोपींच्या जबाबांची पडताळणी, तांत्रिक विश्लेषण तसेच इतर संशयित व्यक्तींशी असलेले संबंध यांचाही बारकाईने तपास केला जाणार आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी आधीच अनेक महत्त्वाचे धागेदोरे हाती लागल्याचा दावा केला असून, त्यांची शहानिशा करण्याचे काम सुरू आहे.
आरोपींना 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी - दरम्यान, या प्रकरणात केतन अग्रवालच्या बाजूने विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर आरोपी सिया गोयल हिची बाजू अॅड. आशुतोष श्रीवास्तव आणि चेतन चौधरी याची बाजू अॅड. राम शहाणे यांनी न्यायालयात मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना 3 जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.
महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता - या प्रकरणातील तपास आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, पोलीस कोठडीच्या कालावधीत चौकशी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तपास यंत्रणा सर्व पुरावे आणि घटनाक्रमाची साखळी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या बहुचर्चित हत्याकांडाबाबत आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, तपास अद्याप सुरू असल्याने पोलिसांकडून समोर आलेली माहिती ही तपासातील दाव्यांवर आधारित असून, अंतिम सत्य न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा -