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केतन अग्रवाल हत्येला महिना पूर्ण: 'भावाला न्याय मिळू द्या', संजना अग्रवाल यांची दगडूशेठ गणपतीला प्रार्थना

केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal) हत्येला एक महिना पूर्ण झाल्यानं कुटुंबीयांनी पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात आरती करून न्यायाची प्रार्थना केली.

संजना अग्रवाल यांची दगडूशेठ गणपतीसमोर न्यायाची प्रार्थना
संजना अग्रवाल यांची दगडूशेठ गणपतीसमोर न्यायाची प्रार्थना (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 1:20 PM IST

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पुणे : पुण्यातील बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण (Ketan Agarwal) हे सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रचंड गाजत असून, यात एकामागून एक धक्कादायक आणि थरारक खुलासे समोर येत आहेत. केतन अग्रवालची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी मिळून कट रचून हत्या केली होती, असा आरोप आहे. आज या हत्येला एक महिना पूर्ण झाला आहे.

संजना अग्रवाल यांनी केली दगडूशेठ गणपती मंदिरात आरती : गेल्या काही महिन्यांपासून पुण्यासह देशभरात चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलीस तपासातून नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. आज या हत्येला एक महिना पूर्ण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केतन अग्रवालची बहीण संजना अग्रवाल यांनी पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात आरती करून भावाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी प्रार्थना केली.

प्रतिक्रिया देताना संजना अग्रवाल (ETV Bharat Reporter)

दगडूशेठ गणपती चरणी कुटुंबीयांची न्यायासाठी प्रार्थना : "आज श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात केतन अग्रवालच्या कुटुंबीयांनी आरती करून या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी आणि केतनला न्याय मिळावा," अशी गणरायाच्या चरणी प्रार्थना केली. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजना अग्रवाल म्हणाल्या, "आज माझ्या भावाच्या हत्येला एक महिना पूर्ण झाला आहे. या प्रकरणात लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी आम्ही गणपती बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना करण्यासाठी आलो आहोत. या प्रकरणातील सर्व दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, हीच आमची मागणी आहे."

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भावनिक पत्र : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आता एक भावनिक आणि महत्त्वपूर्ण वळण आलं आहे. आपल्या मुलाच्या हत्येनंतर न्याय मिळावा, या एकाच अपेक्षेनं केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची फास्ट ट्रॅक न्यायालयात सुनावणी करण्याची आणि आरोपी सिया गोयल, चेतन चौधरी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केतनची आई राखी अग्रवाल यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भावनिक पत्र पाठवत आपल्या मुलासाठी न्यायाची आर्त मागणी केली.

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TAGGED:

केतन अग्रवाल खून प्रकरण
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती
संजना अग्रवाल
SANJANA AGARWAL
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