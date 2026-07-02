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केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण : सिया-चेतनच्या 'लाई डिटेक्टर' चाचणीच्या परवानगीसाठी पोलीस न्यायालयात करणार अर्ज

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आरोपींच्या लाई डिटेक्टर चाचणीची तयारी पोलिसांनी सुरु केली आहे.

Ketan Agarwal Murder Case
फाईल फोटो - केतन अग्रवाल, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 9:41 PM IST

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पुणे - बहुचर्चित केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाच्या तपासात आता महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात येत असून, या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची 'लाई डिटेक्टर' (पॉलीग्राफ) चाचणी करण्याची तयारी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सुरू केली आहे. या चाचणीसाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्यात येणार असून, परवानगी मिळाल्यानंतर दोन्ही आरोपींची पॉलीग्राफ चाचणी करण्यात येणार आहे.

तपासादरम्यान आरोपींनी दिलेल्या जबाबांमध्ये आढळलेल्या विसंगती, घटनाक्रमातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि उपलब्ध परिस्थितीजन्य पुराव्यांची पडताळणी करण्यासाठी वैज्ञानिक पद्धतीचा वापर करण्याचा निर्णय तपास पथकाने घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पॉलीग्राफ चाचणीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

तपासाची पुढील दिशा निश्चित केली जाणार - पोलिसांच्या तपासात आतापर्यंत अनेक तांत्रिक आणि परिस्थितीजन्य पुरावे समोर आले असले, तरी काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत. आरोपींच्या कथनाची सत्यता, त्यांच्या जबाबांमधील तफावत आणि तपासाशी संबंधित इतर बाबींची वैज्ञानिक पडताळणी करण्यासाठी या चाचणीचा आधार घेतला जाणार आहे. चाचणीनंतर आरोपींचे जबाब पुन्हा नोंदवून त्याची आधीच्या जबाबांशी तुलना करण्यात येणार आहे. तसेच, चाचणीतून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे तपासाची पुढील दिशा निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

तपासाला महत्त्वाची मदत होऊ शकते - यासंदर्भात उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी) गजानन टोणपे यांनी सांगितले, "हे सर्व तपासाचा भाग आहे आणि या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. पॉलीग्राफ चाचणीचा अहवाल न्यायालयात थेट पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. मात्र, त्या चाचणीतून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे तपासाला महत्त्वाची मदत होऊ शकते. त्यामुळे या चाचणीसाठी न्यायालयात 3 जुलै रोजी आवश्यक परवानगीची मागणी करण्यात येणार आहे."

महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता - दरम्यान, तपास पथकाने यापूर्वी घटनास्थळाचे पुनर्निर्माण, डिजिटल पुरावे, मोबाईल डेटा, कॉल डिटेल रेकॉर्ड आणि इतर फॉरेन्सिक तपासाच्या माध्यमातून अनेक बाबींची पडताळणी केली आहे. आता पॉलीग्राफ चाचणी हा तपासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून, त्यातून या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणेकडून व्यक्त केली जात आहे.

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TAGGED:

SIYA GOYAL LIE DETECTOR TEST
CHETAN CHAUDHARY
सिया चेतन लाई डिटेक्टर चाचणी
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण
KETAN AGARWAL MURDER CASE

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