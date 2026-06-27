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सिया गोयलच्या आई-वडिलांची चौकशी; सिया-चेतनबरोबर लोहगड किल्ल्यावर 'सीन रिक्रेयेट'

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात लोणावळा पोलीस आरोपी सिया गोयल आणि आरोपी चेतन चौधरी यांच्यासह सियाचे आई-वडील आणि भावाची कसून चौकशी करत आहेत.

LONAVALA RURAL POLICE INVESTIGATION
लोणावळा पोलिसांची गुप्त मोहीम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 5:36 PM IST

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पुणे : पुण्यासह राज्यभर चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्याकांडाच्या तपासात दिवसागणिक नवे धागेदोरे समोर येत आहेत. या प्रकरणात शनिवारी लोणावळा उपविभागीय पोलीस कार्यालयात मुख्य आरोपी सिया गोयलच्या आई-वडिलांची कसून चौकशी करण्यात आली. शुक्रवारी (दि.26) सियाचा भाऊ साहिल याची तब्बल दहा तास चौकशी करण्यात आली होती. आजही तो आई-वडिलांसोबत चौकशीसाठी उपस्थित होता. या चौकशीतून तपासाला पूरक ठरणारी महत्त्वाची माहिती मिळत असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

पोलिसांची घटनास्थळी पडताळणी : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान पोलिसांनी आरोपींकडून घटनादिवशी त्यांनी कोणता मार्ग अवलंबला होता, याबाबत सविस्तर माहिती घेतली. लोहगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी दोन वेगवेगळे रस्ते उपलब्ध आहेत. सिया गोयल कोणत्या मार्गानं किल्ल्यापर्यंत पोहोचली? आणि चेतन चौधरी कोणत्या मार्गानं आला? याबाबत दोघांकडून स्वतंत्र माहिती घेण्यात आली. या माहितीची प्रत्यक्ष घटनास्थळी पडताळणी करून तपासातील विविध पुरावे आणि घटनाक्रमाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केला. पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर दोन्ही आरोपींना पुन्हा लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात नेण्यात आलं. दरम्यान, तपासाच्या पुढील टप्प्यात सिया गोयलच्या कुटुंबीयांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोणावळा ग्रामीण पोलीस लवकरच सियाच्या आई-वडिलांचा अधिकृत जबाब नोंदवण्याची तयारी करत आहेत. या चौकशीतून तपासाला आणखी काही महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

माध्यमांशी बोलताना उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोणपे (ETV Bharat Reporter)

सियाच्या भावाची चौकशी : सियाचा भाऊ साहिल गोयल यालाही गुरुवारी सकाळी लोणावळा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावण्यात आलं. त्याची तब्बल आठ तास कसून चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान पोलिसांनी सियाच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले. विशेषतः सियानं केतन अग्रवालसोबतच्या विवाहाला कधी विरोध केला होता का? असा महत्त्वाचा प्रश्न पोलिसांनी साहिल गोयलला विचारला. यावर साहिल गोयलनं पोलिसांना सांगितले की, "सियानं कधीही घरच्यांसमोर केतनसोबत लग्न करण्यास विरोध दर्शविला नव्हता. जर तिनं अशा प्रकारचा विरोध केला असता, तर आमच्या कुटुंबानं तिच्या इच्छेनुसार आणि संमतीनं तिचं लग्न इतरत्र लावून दिलं असतं. मात्र तिनं कधीही केतनसोबतच्या लग्नाला विरोध केल्याचं आम्हाला सांगितलं नाही," अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

प्रकरणातील प्रत्येक बाबीची पडताळणी सुरू : "या प्रकरणात आवश्यक त्या सर्व संशयितांची चौकशी केली जात आहे. चौकशीदरम्यान सातत्यानं नवीन माहिती समोर येत आहे. त्यानुसार तपासाची दिशा अधिक स्पष्ट होत आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध तपास पथकं तयार करण्यात आली असून प्रत्येक धाग्याची बारकाईनं पडताळणी केली जात आहे. शनिवारी (दि.27) सियाची आई आणि भाऊ यांच्याकडून माहिती घेण्यात आली. आरोपी आणि मृत केतन अग्रवाल हे एकमेकांना ओळखत होते. तसंच चौकशीदरम्यान संबंधितांकडून वेळोवेळी वेगवेगळी माहिती समोर येत असल्यानं प्रत्येक बाबीची पडताळणी केली जात आहे. या विसंगतींचा तपासावर महत्त्वाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळं पोलिसांकडून अत्यंत बारकाईनं चौकशी सुरू आहे," अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोणपे यांनी दिली.

लोणावळा पोलिसांची गुप्त मोहीम (ETV Bharat Reporter)

चेतन आणि साहिल एकमेकांना ओळखायचे : "घटनेच्या दिवशी आरोपी चेतननं वापरलेला मोबाईल फोन त्याच्या नावावर नोंदणीकृत नसल्याचं तपासात निष्पन्न झाले आहे. हा मोबाईल नीरज कुमार यांच्या नावावर असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांचीही पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीतून तपासाला नवे धागेदोरे मिळत आहेत. याशिवाय, चेतन आणि सियाचा भाऊ साहिल हे एकमेकांना आधीपासून ओळखत होते. दोघे एकत्र क्रिकेट खेळत असल्याची माहितीही तपासात समोर आली आहे. त्यामुळं या ओळखीचा या संपूर्ण हत्याकांडाशी काही संबंध आहे का? तसंच साहिलची भूमिका नेमकी काय होती? याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून सखोल चौकशी केली जात आहे," असं उपविभागीय पोलीस अधिकारी गजानन टोणपे यांनी सांगितलं.

प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू : सध्या साहिल गोयलचा जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असून, पोलिसांकडून या प्रकरणातील प्रत्येक पैलूची बारकाईनं चौकशी केली जात आहे. घटनास्थळाची पुनर्पाहणी, आरोपींकडून मिळालेली माहिती, कुटुंबीयांचे जबाब आणि तांत्रिक पुरावे यांच्या आधारे तपास अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळं येत्या काही दिवसांत या बहुचर्चित हत्याकांडात आणखी काही महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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TAGGED:

केतन अग्रवाल हत्याकांड
SIYA GOYAL
CHETAN CHAUDHARY
सिया गोयल आई वडील चौकशी
KETAN AGARWAL MURDER CASE

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