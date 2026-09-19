केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात धक्कादायक कट उघड : पोलिसांकडून ५ हजार ५३ पानांचं दोषारोपपत्र दाखल
केतन अग्रवाल याची लोहगड किल्यावर दरीत ढकलून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी लोणावळा पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या आरोपपत्रात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले.
Published : September 19, 2026 at 10:07 PM IST
पुणे : लोणावळा येथील लोहगड किल्यावर जून २०२६ रोजी रिअल इस्टेट व्यावसायिक केतन अग्रवाल (वय २६) याची दरीत ढकलून हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणी त्याची होणारी पत्नी सिया गोयल (वय २०) आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी (वय २२) आणि रितेश हंगे यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणाची देशभर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती. आता या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तब्बल 5 हजार पानांचं दोषारोपपत्र दाखल केलं आहे. या दोषारोपपत्रात धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात दोषारोपपत्र : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील दोषारोपपत्र तब्बल ५ हजार ५३ पानांचं असून या प्रकरणात पोलिसांनी पाच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. दोषारोपपत्रात कटाची आखणी, आरोपींच्या हालचाली, रेकी, बनावट सोशल मीडिया अकाउंट आणि हत्येपूर्वीचं नियोजन यासंदर्भातील माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे.
नियोजनबद्ध कटाची धक्कादायक माहिती : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास करताना या हत्येमागील नियोजनबद्ध कटाची धक्कादायक माहिती पोलिसांच्या हाती आली आहे. या प्रकरणात तीन आरोपींविरोधात तब्बल ५ हजार ५३ पानांचं दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलं. आरोपींनी सुरुवातीला केतनला अपंग करण्याचा प्रयत्न करण्याचा कट रचला होता. त्यानंतर परराज्यातील व्यक्तीच्या माध्यमातून त्याला गंभीर दुखापत करण्याचा प्रयत्न करण्याचं नियोजन करण्यात आलं. मात्र, बाहेरील व्यक्ती पकडली गेल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते, या भीतीनं हा निर्णय बदलण्यात आला. या कटाच्या संदर्भातील एका व्यक्तीला पोलिसांनी साक्षीदार केलं आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्यानंतर आरोपींनी स्वतःच केतनचा खून करण्याचं ठरवलं. यासाठी हत्येशी संबंधित चित्रपट पाहण्यासोबतच पोलिसांपासून कसं वाचता येईल यासंदर्भातील पॉडकास्टही ऐकण्यात आले. तसेच मेघालयातील सोनम प्रकरणाचाही अभ्यास करण्यात आल्याचं तपासात समोर आलं आहे.
मार्च २०२६ पासून हत्येचा कट रचण्यास सुरुवात : आरोपींकडून मार्च २०२६ पासून या हत्येचा कट रचण्यास सुरुवात झाली. मे महिन्याच्या अखेरीस सिया आणि चेतन लोणावळ्यात गेले होते. टायगर पॉईंटसह लोणावळ्यातील विविध डोंगर परिसरांची रेकी करण्यात आली. मे महिन्यात खुनाचा अंतिम प्लॅन करण्यात आला. तसेच मार्च २०२५ मध्ये लोहगडावर एका महिलेचा मृत्यू झाला. त्यामुळे केतनचा डोंगरावर सेल्फी घेताना पाय घसरून मृत्यू झाल्याचा बनाव करता येईल, असा विचार आरोपींनी केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं.
सियानं धरला लोहगडावर जाण्याचा आग्रह : ४ जून रोजी सियानं लोहगडावर जाण्याचा आग्रह धरला होता. बालीला जाण्यापूर्वीच केतनचा खून करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. ६ जून रोजी प्री-वेडिंग शूटसाठी बालीला जाण्याचं नियोजन होतं. मात्र, प्रवासादरम्यान सियानं खालापूरमधील एका कॅफेच्या वॉशरूममध्ये केतनचा पासपोर्ट फाडून टाकला. त्यामुळे बालीला जाणं शक्य झालं नाही. यानंतर १४ जून रोजी सिया आणि केतन लोहगडावर गेले. यावेळी सियानं केतनला ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र तो पडला नाही. त्यानंतर सियानं ‘साप आला’ असा बनाव करून केतनला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यातही त्यांना यश आलं नाही.
‘माही’ नावाचं बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंट : या प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे हत्येचा कट पुढं नेण्यासाठी तिन्ही आरोपींकडून ‘माही’ नावाचं बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंट तयार केलं. या अकाउंटसाठी ओळखीच्या एका मुलीचा फोटो वापरण्यात आला. १८ जून रोजी या अकाउंटवरून सियाची मैत्रीण असल्याचं भासवून केतनशी संपर्क साधण्यात आला. सियाचा वाढदिवस लोहगडावर साजरा करून तिला सरप्राईज देण्याचं सांगून केतनला लोहगडावर आणण्याचं नियोजन करण्यात आलं. हे संपूर्ण नियोजन रितेश हांगे करत असल्याचं पोलिसांच्या तपासात समोर आलं आहे. या संपूर्ण हत्येचा कट रितेश हांगे यानं रचल्याचं पोलिसांच्या तपासात निष्पन्न झाल्याचं सांगण्यात आलं. खून केल्यानंतर ‘माही’ नावाचं बनावट इन्स्टाग्राम अकाउंट डिलिट करण्यात आलं, असंही या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.