केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण सुनावणी : ई-साक्षीवरून उज्ज्वल निकम आणि आरोपींच्या वकिलांमध्ये खडाजंगी
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान आज ई-साक्षीच्या प्रती मिळण्यावरून सरकारी पक्ष आणि आरोपींच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला.
Published : October 31, 2026 at 5:52 PM IST
मावळ(पुणे) : केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणाच्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान आज ई-साक्षीच्या प्रती मिळण्यावरून सरकारी पक्ष आणि आरोपींच्या वकिलांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला. नवीन कायद्यानुसार डिजिटल पुरावे अपलोड करण्याची प्रक्रिया, ई-साक्षीची प्रत आणि व्हिडिओ उपलब्ध करून देण्याची मागणी यामुळे न्यायालयातील सुनावणीत महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. त्यातच तिसरा सहआरोपी रितेश हांगे याच्याकडे वकील नसल्याने पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया थांबवावी लागली. अखेर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.
या सुनावणीसाठी सरकारी पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम न्यायालयात उपस्थित होते. आजच्या सुनावणीत खटल्याची पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. न्यायालयाने आरोप निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती निकम यांनी दिली. दरम्यान, आरोपींच्या वतीने जामिनासाठी दोन अर्ज सादर करण्यात आले आहेत. मात्र, सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्याशिवाय जामीन अर्जांवर विचार करू नये, अशी भूमिका उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
सुनावणीदरम्यान ई-साक्षीच्या मुद्द्यावरून सरकारी आणि आरोपींच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद झाला. सिया गोयल हिला पोलीस कोठडी मिळण्याबाबत मागणी करताना उज्ज्वल निकम यांनी नवीन कायद्यानुसार ई-साक्ष अपलोड करण्याची प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. ई-साक्ष डाउनलोड होत नसल्याबाबत केवळ तक्रार करण्याऐवजी संबंधितांनी आधी तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेची पडताळणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी निकम यांनी, “टीव्हीवर बोलण्यापेक्षा आधी माहिती करून घ्या. ई-साक्ष तुम्हाला प्रक्रियेनुसार अपलोड करावी लागते. नवीन कायद्यानुसार ई-साक्ष अपलोड करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आधी त्याची पडताळणी करा. आज पाहायचे नसेल तर नंतर पाहा, माझे काही ऑब्जेक्शन नाही,” अशी भूमिका मांडली. तसेच सहआरोपी रितेश हांगे याला वकील उपलब्ध होईपर्यंत पुढील कारवाई करता येणार नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दुसरीकडे, आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या वकिलांनी ई-साक्षीची प्रत मिळण्याची मागणी केली. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २०७ चा संदर्भ देत आरोपींच्या वकिलांनी संबंधित डिजिटल पुरावे आणि त्यासोबतचे व्हिडिओ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. ई-साक्ष अपलोड झाली असेल, तर तिची प्रत आरोपींच्या वकिलांना देण्यात यावी, असा आग्रह चेतन चौधरी यांच्या वकिलांनी धरला. तसेच प्रमाणपत्र आणि प्रत्यक्ष व्हिडिओ यामध्ये फरक असल्याचे सांगत केवळ प्रमाणपत्र नव्हे, तर अपलोड करण्यात आलेला व्हिडिओही मिळणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
या सगळ्या युक्तिवादादरम्यान तिसरा सहआरोपी रितेश हांगे याच्याकडे वकील नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. न्यायाधीशांनी रितेश हांगे याला वकील नेमला आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर त्याने घरच्यांशी विचारविनिमय करून सांगतो, असे उत्तर दिले. यानंतर न्यायालयाने त्याला स्वतःचा वकील नेमण्याची संधी देत, तसे न झाल्यास न्यायालयाकडून सरकारी खर्चाने वकील उपलब्ध करून दिला जाईल, असे स्पष्ट केले.
दरम्यान, रितेश हांगे याला वकील उपलब्ध झाल्याशिवाय पुढील सुनावणीची प्रक्रिया सुरू करणे शक्य नसल्याची भूमिका सरकारी पक्षाने मांडली. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
दरम्यान, आरोपींच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या दोन जामीन अर्जांवरही पुढील सुनावणीच्या दिवशी विचार होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यापूर्वी सरकारी पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी उज्ज्वल निकम यांनी केली आहे. त्यामुळे १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत ई-साक्षीच्या प्रतींचा मुद्दा, रितेश हांगे याच्यासाठी वकिलाची नियुक्ती आणि दोन आरोपींच्या जामीन अर्जांवर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
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