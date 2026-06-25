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केतन अग्रवालच्या हत्येपूर्वी चेतन चौधरीनं केलेली अतिहुशारी नडली, पोलिसांनी त्याला कसं शोधून काढलं?

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात पोलिसांना सिया आणि त्यानंतर चेतनवर संशय आला. तपासात पोलिसांना काय धक्कादायक माहिती मिळाली, वाचा सविस्तर.

ketan agarwal murder case
डावीकडे हुडी घातलेला चेतन चौधरी, उजवीकडे आरोपी चौधरी (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 25, 2026 at 2:15 PM IST

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पुणे : लोहगड किल्ल्यावरून पडून मृत्यू झाल्याचा सुरुवातीला दावा करण्यात आलेल्या केतन अग्रवाल प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट आहे. पोलिसांच्या तपासातून धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. अपघाताचा बनाव रचून हत्या लपविण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त होत असताना, पोलिसांनी केलेल्या तांत्रिक आणि सखोल तपासामुळे संपूर्ण कट उघडकीस आला आहे.


घटनाक्रमाची सुरुवात 18 जून रोजी झाली. त्यादिवशी केतन अग्रवाल यांचा लोहगड परिसरातील दरीत पडून मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र, दरीतून मृतदेह बाहेर काढणाऱ्या शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांना सुरुवातीपासूनच काही बाबी संशयास्पद वाटत होत्या. या प्रकारची घटना नेमकी कशी घडू शकते, याबाबत पोलिसांनीही चौकशी सुरू केली. त्यानंतर तपासाला पहिली दिशा मिळाली.


सर्व अंत्यविधी पार पडल्यानंतर 21 जून रोजी केतन यांचे कुटुंबीय लोहगडावर पोहोचले. घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर केतन यांचा मृत्यू केवळ पाय घसरून झाला नसावा, असा संशय पोलिसांकडे व्यक्त केला. याच दरम्यान सिया ही सांत्वनासाठी केतन यांच्या घरी आली होती. त्यावेळी केतन यांची बहीण संजना यांनी सियाला लोहगडावरील घटनांबाबत अनेक प्रश्न विचारले.
"लोहगडावर नेमके काय झाले?", "कोठे फोटो काढले?", "फोटो काढताना पाय कसा घसरला?", "त्या क्षणी तू खरोखर फोटो काढत होतीस का?" अशा प्रश्नांची सरबत्ती होताच सिया समाधानकारक उत्तरे देऊ शकली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांचा सियावरील संशय अधिकच बळावला.

सीडीआर तपासानंतर पोलिसांचा चेतनवर संशय- वडील आणि बहिणींनी व्यक्त केलेल्या शंका तसेच त्यांनी दिलेल्या जबाबांच्या आधारे पोलिसांनी तपासाचा वेग वाढवला. चौकशीदरम्यान चेतन चौधरी याचे नाव समोर आले. त्यानंतर पोलिसांनी सिया आणि चेतन यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासले. तपासात गेल्या वर्षभरात दोघांमध्ये तब्बल 2004 वेळा फोनवर संपर्क झाल्याचे आणि 300 तासांहून अधिक संवाद झाल्याचं उघड झाले. मात्र, 18 जून रोजी चेतनचे मोबाईल लोकेशन लोहगडावर आढळून आलं नाही. त्यामुळे तपासात नवे प्रश्न निर्माण झाले.

पोलिसांना चकवा देण्याकरिता युक्ती- लोहगड परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये भर उन्हात हुडी, मास्क आणि हेडफोन घातलेला एक तरुण दिसून आला. त्याच तरुणानं पुढे सियाशी संवाद साधल्याचंही फुटेजमध्ये आढळले. हा तरुण चेतनच असू शकतो, असा संशय पोलिसांना आला. मात्र त्याचे मोबाईल लोकेशन मार्केटयार्ड परिसरात दाखवत असल्यानं पोलिसांनी अधिक तपास केला. त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली. चेतनचा मोबाईल त्याच्या दुकानातील कामगाराकडे असल्याचं आणि कामगाराचा फोन घेऊन चेतन लोहगडावर गेल्याचं निष्पन्न झालं. या महत्त्वाच्या पुराव्यांच्या आधारे पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने 22 जूनच्या रात्री चेतनला ताब्यात घेतलं. चौकशीदरम्यान पोलिसांनी कडक पद्धतीनं तपास करताच संपूर्ण कटाचा उलगडा झाला. त्यानंतर सियाचीही भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली. तपासाला निर्णायक वळण मिळाले.

आरोपीच्या वकिलांनी काय सांगितलं?दरम्यान, आरोपी चेतन चौधरी यांच्या वकिलांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, आरोपी क्रमांक 2 चेतन चौधरीच्या विरोधात अद्याप कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जातही त्यांच्याविरोधात थेट तक्रार नसल्याचं त्यांनी नमूद केले. केवळ मुख्य आरोपीचा मित्र असल्याच्या संशयावरून त्यांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयानं त्यांना 29 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. यापुढील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत सध्या भाष्य करणं उचित ठरणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणाचा तपास पुणे ग्रामीण पोलीस करत आहे. पुढील चौकशीत आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सहा महिन्यात 2, 004 फोन कॉल्स- पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांची हत्या करण्यापूर्वी त्यांची होणारी पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी हे गेल्या सहा महिन्यांपासून सतत संपर्कात होते. यादरम्यान तसिया आणि प्रियकर यांनी तब्बल 2, 004 फोन कॉल्स केले. एकमेकांशी 238 तास संवाद साधला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. हा संवाद म्हणजे 18 जून रोजी झालेल्या अग्रवाल यांच्या हत्येच्या कटाचाच एक भाग असावा, असा पोलिसांना संशय आहे.

हुडीमुळे पोलिसांना आला होता संशय- घटनेच्या दिवशी, गोयल आणि चौधरी एका कॅफेमध्ये भेटले होते. त्यांनी अग्रवाल यांच्या हत्या करण्याच्या योजनेवर चर्चा केली. इतकेच नव्हे तर अग्रवाल यांना कुठून खाली ढकलले जाऊ शकेल, याचेदेखील नियोजन केल्याचं एका पोलीस अधिकाऱ्यानं बुधवारी सांगितलं. चेतन चौधरी हा 'हुडी' (hoodie) घातलेल्या अवस्थेत लोहगड किल्ल्यावर अग्रवाल आणि गोयल यांचा पाठलाग करताना दिसला. सुमारे ३३ अंश सेल्सिअस तापमान असतानाही त्या व्यक्तीनं 'हुडी' घातली होती ही बाब पोलिसांना संशयास्पद वाटली.

चेतन निर्दोष असल्याचा त्याच्या पित्याचा दावा- चौधरीचे वकील राम शहाणे यांनी सांगितलं की, त्यांच्या अशिलाला (चेतन चौधरी) या प्रकरणात गुंतविण्यात आलं आहे. चौधरीचे पिता बाबूलाल चौधरी यांनीही आपला मुलगा निर्दोष असल्याचा दावा केला. गोयल स्वतःला वाचवण्यासाठी चेतनला या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. "घटना घडली तेव्हा चेतन सिया आणि केतनपासून माझा मुलगा बऱ्याच अंतरावर उभा होता. माझा मुलगा तसा नाही," असे ते म्हणाले. "त्या दिवशी चेतन लोहगड किल्ल्यावरील त्या ठिकाणी का उपस्थित होता, हे आम्हाला माहित नाही. तो तिथे का गेला होता, हे त्यानं आम्हाला सांगितले नव्हतं. तो मिटिंगसाठी बाहेर जातो म्हणून घराबाहेर पडला होता." असे ते म्हणाले. चेतन आणि सिया यांचे प्रेमसंबंध होते की नाही, याबद्दल काहीही माहिती नाही, असेही बाबुलाल चौधरी यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

CHETAN CHAUDHARY SIYA GOYAL
HOW KETAN MURDERED BY FIANCEE
PUNE TREKKERS DEATH
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण
KETAN AGARWAL MURDER CASE

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