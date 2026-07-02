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लोहगड हत्या प्रकरणात ट्विस्ट; केतन अग्रवालला दरीत ढकलण्यासाठी आरोपी सिया गोयलनं पुण्यातील 'या' टेकडीवर केला जीवघेणा सराव?

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आरोपी सिया गोयल आणि चेतननं हत्येपूर्वी लुल्लानगर येथील टेकडीवर ढकलण्याचा सराव केल्याचा पोलिसांना संशय असून, पोलिसांनी घटनास्थळी नेऊन तपास केला.

KETAN AGARWAL MURDER CASE
लोहगड हत्या प्रकरणात ट्विस्ट (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 2, 2026 at 6:27 PM IST

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पुणे - लोहगडावर घडलेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणानं संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेबाबत पोलिसांकडून सर्व प्रकारे तपास करण्यात येत आहे. बुधवारी (दि.1) केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी चेतन चौधरी याला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्तात लोहगड किल्ल्यावर नेऊन सीन रिक्रिएशन केलं. या प्रकरणी नवीन धक्कादायक बाब समोर आली आहे. आरोपी सिया गोयल आणि आरोपी चेतन चौधरी यांनी पुण्यातील लुल्लानगर येथील एका टेकडीवर पुण्यातील प्रसिद्ध व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा केतन अग्रवालला जिवे मारण्यासाठी सराव केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. याबाबत पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या तपास पथकानं त्या टेकडीवर नेऊन प्रकरणाची माहिती घेतली.

केतनला दरीत ढकलण्यापूर्वी सियानं केला जीवघेणा सराव - बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणाचा तपास पुणे ग्रामीण पोलीस वेगानं करत आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि आरोपी चेतन चौधरी यांनी पुण्यातील ज्या टेकडीवरून केतन अग्रवालची हत्या करण्यासाठी ज्या टेकडीवर सराव केला ती टेकडी पुण्यातील एरिया 37 नावाच्या हॉटेलमागं आहे. या टेकडीवरून आरोपी सिया गोयलन केतन अग्रवालला ढकलण्यासाठी सराव केल्याचा संशय पुणे ग्रामीण पोलिसांना आहे. त्यामुळं पुणे ग्रामीण पोलिसांचं एक पथक सिया गोयलला घेऊन टेकडीवर देखील गुरुवारी (दि.2) सकाळी दाखल झालं होतं. पुण्यातील लुल्लानगर येथील याच टेकडीवरून सियानं खरंच सराव केला होता का? त्याचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून सुरू आहे. ही एरिया 37 नावाची टेकडी सियाच्या घरापासून जवळच आहे.

लोहगड हत्या प्रकरणात ट्विस्ट (ETV Bharat Reporter)

नेमकं प्रकरण काय? : लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगला गेलेल्या पुण्यातल्या प्रसिद्ध व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांचा मुलगा केतन अग्रवाल पाय घसरून दरीत पडून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. सुरुवातीला हा निव्वळ अपघात वाटत होता. परंतु, पुणे पोलिसांच्या तपासात एक अत्यंत खळबळजनक आणि थरारक खुलासा झाला. हा अपघात नसून, होणाऱ्या पत्नीनंच आपल्या प्रियकराच्या मदतीनं थंड डोक्यानं केलेला 'मर्डर प्लॅन' असल्याचा संशय बळावला. अग्रवाल कुटुंबात लग्नाची तयारी सुरू असताना प्रेमातील अडसर दूर करण्यासाठी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांनी मिळून केतन अग्रवालची लोहगड किल्ल्यावरून दरीत ढकलून हत्या केल्याचं तपासात स्पष्ट होत आहे. सिया गोयलचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी केतन लोहगडावर गेला होता. यावेळी फोटोसाठी पोज देताना सिया आणि चेतननं केतनला दरीत ढकलून दिल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. केतनची हत्या एक अपघात असल्याचा प्लॅन होता, असं सिया आणि तिच्या प्रियकराला दाखवायचं होतं. परंतु लोहगडावर जाणाऱ्या मार्गावरील एका सीसीटीव्हीत या दोघांच्या संशयास्पद हालचाली टिपल्या गेल्यानं दोघांनी केतनची हत्या केल्याचं उजेडात आलं.

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TAGGED:

SIYA GOYAL AND CHETAN CHAUDHARY
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरण
KETAN AGARWAL MURDER CASE

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