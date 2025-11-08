ETV Bharat / state

जागतिक रंगभूमी दिनी सुरू होणार कोल्हापूरचं ‘केशवराव भोसले’ नाट्यगृह, प्रशासनाला विश्वास

खासदार शाहू छत्रपती महाराज आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी नाट्यगृहाच्या कामाच्या संथ गतीबाबत अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. काम जलदगतीनं करण्यासंबंधी कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Keshavrao Bhosale Theatre
केशवराव भोसले नाट्यगृह (ETV Bharat)
कोल्हापूर : कोल्हापूरचा सांस्कृतिक वारसा असलेल्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया अद्यापही संथ गतीनंच सुरू आहे. 8 ऑगस्ट 2024 रोजी लागलेल्या भीषण आगीत हे ऐतिहासिक नाट्यगृह पूर्णपणे जळून खाक झालं होतं. त्यानंतर राज्य शासनानं 25 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यानंतर नोव्हेंबर 2024 पासून पहिल्या टप्प्यातील कामास सुरुवातदेखील झाली होती. मात्र, या पहिल्या टप्प्यातील छताचं काम अजूनही अपूर्ण आहे आणि फक्त ग्राऊटिंगचं काम पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्याला गती मिळायला उशीर होत आहे. अशा स्थितीत पुन्हा नाटकांचे प्रयोग सुरू होण्यासाठी किमान एक वर्ष लागू शकते, असा अंदाज आहे. त्यामुळे या रखडलेल्या कामावरून रंगकर्मी आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

खासदारांकडून अधिकाऱ्यांची झाडाझडती : याच पार्श्वभूमीवर खासदार शाहू छत्रपती महाराज आणि आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कामाच्या संथ गतीबाबत अधिकाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. काम जलदगतीनं करण्यासंबंधी कडक सूचना ठेकेदाराला देण्यात आल्या. प्रशासनानं 27 मार्च 2026 रोजी जागतिक रंगभूमी दिनी नाट्यगृह सुरू करण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. मात्र, रंगकर्मींकडून गुणवत्तेच्या, वेळेच्या आणि समन्वयाच्या मुद्द्यांवर सतत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

या बैठकीवेळी कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी, प्रमुख अधिकारी, ठेकेदार तसेच रंगकर्मी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. बैठकीत कलाकारांनी कामाच्या दर्जाबाबत विविध मुद्दे मांडले आणि काही तांत्रिक सुधारणादेखील सुचवल्या.

जागतिक रंगभूमी दिनी नाट्यगृह पुन्हा खुलं होणार : बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना खासदार शाहू महाराज छत्रपती म्हणाले की, “केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीतील कामाची पाहणी केली. सध्या काम समाधानकारक गतीनं सुरू आहे. महापालिकेनं आश्वासन दिलं आहे की, 27 मार्च म्हणजेच जागतिक रंगभूमी दिनापर्यंत काम पूर्ण करून नाट्यगृह कलाकार आणि जनतेसाठी खुलं करण्यात येईल. शासनाकडून निधीअभावी काम अडणार नाही.”

काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश : यावेळी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितलं की, “या प्रकल्पाचं काम चार टप्प्यांत सुरु आहे. पहिल्या दोन टप्प्यांत काही प्रमाणात विलंब झाला असला तरी तिसरा आणि चौथा टप्पा वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश ठेकेदाराला देण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सर्व नागरी बांधकाम पूर्ण करून 27 मार्चला नाट्यगृहाचं उद्घाटन व्हावं, ही आमची भूमिका आहे.” ते पुढे म्हणाले की, “खासदार शाहू महाराजांच्या अध्यक्षतेखाली या कामाच्या प्रगतीवर सातत्यानं लक्ष ठेवलं जात आहे. रंगकर्मी, एनजीओ आणि विविध कृती समित्यांचे प्रतिनिधीही देखरेख करत आहेत.”

'काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण व्हावं' : रंगकर्मी संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहासंदर्भातील या बैठकीला उपस्थित असलेल्या प्रसिद्ध अभिनेता आनंद काळे यांनी सांगितलं की, “गेल्या काही महिन्यांपासून नाट्यगृहाच्या कामाला वेग नसल्याची आमची चिंता होती. मात्र, आजच्या बैठकीत स्पष्ट चर्चा झाली. आमच्या मागण्या समजून घेतल्या गेल्या आहेत. आम्हाला केवळ एवढंच अपेक्षित आहे की, हे काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण व्हावं. प्रशासनानं दिलेली कमिटमेंट पाळली, तर लवकरच रंगमंच कलाकारांसाठी खुला होईल.”

देखरेखीसाठी 24 तास नियंत्रण कक्ष स्थापन : कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी स्पष्ट केलं की, “नाट्यगृहाचं काम चार टप्प्यांत सुरू आहे. पहिला टप्पा 20 नोव्हेंबरपर्यंत, तर दुसरा डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचं लक्ष्य दिलं आहे. आजपासूनच केशवराव भोसले नाट्यगृहात एक स्वतंत्र 24 तास कार्यरत असणारं कार्यालय स्थापन करण्यात आलं आहे. याद्वारे कामावर सातत्यानं देखरेख केली जाईल. गोदरेज कंपनी तिसरा आणि चौथा टप्पा हाताळत असून रंगमंचावरील सर्व काम मार्चअखेर पूर्ण होतील.”

TAGGED:

WORLD THEATRE DAY
केशवराव भोसले नाट्यगृह
KESHAVRAO BHOSALE THEATRE REBUILD
KESHAVRAO BHOSALE NATYAGRUH
KESHAVRAO BHOSALE THEATRE

