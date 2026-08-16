दिवंगत नेत्याची बदनामी करणं पृथ्वीराज चव्हाणांना शोभत नाही, त्यांना मित्र पक्षांचा ‘वाण नाही पण गुण लागला'; भाजपाची टीका
गोपीनाथ मुंडेंच्या कॉंग्रेस प्रवेशाबद्दल वक्तव्य केल्यानंतर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्येंनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका केली आहे.
Published : August 16, 2026 at 7:18 AM IST
सातारा - ज्या व्यक्ती आज आपल्यात नाहीत, त्यांच्याविषयी बिनबुडाचे आरोप करून त्यांच्या प्रतिमेची बदनामी करणे, हे पृथ्वीराज चव्हाणांसारख्या अनुभवी आणि ज्येष्ठ नेत्याकडून अजिबात अपेक्षित नाही. आम्ही त्यांना बुद्धिवान, अभ्यासू आणि विचारवंत समजत होतो. मात्र, गेल्या काही दिवसांतील त्यांची वक्तव्ये पाहता त्यांनाही महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांचा ‘वाण नाही पण गुण लागला’ असावा, अशी टीका भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्येंनी केली आहे.
गोपीनाथ मुंडे यांनी भारतीय जनता पार्टी खेडोपाडी आणि तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आयुष्यभर प्रचंड कष्ट घेतले. अशा मुंडे साहेबांनी भाजपा सोडण्याचा विचार केला असेल, ही कल्पनाच हास्यास्पद आहे. जर खरोखरच अशी काही चर्चा झाली होती, तर इतकी वर्षे पृथ्वीराजबाबा गप्प का होते?, असा सवालही केशव उपाध्येंनी केला आहे.
कोणताही पुरावा आणि मुंडे साहेब हयात नसताना आता वावड्या उठवण्याचे कारण काय? केवळ चर्चेत राहण्यासाठी आणि राजकीय वातावरण तापवण्यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू असल्याने त्यांच्या या वक्तव्यांकडे फार गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता नसल्याचा टोला उपाध्येंनी लगावला आहे.
मी स्वतः त्या काळात मुंडे साहेबांसोबत होतो. कॉंग्रेस प्रवेशाबाबत अशी कोणतीही चर्चा किंवा बैठक झालेली नव्हती, ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास ‘महिनाअखेर मोदी सरकार पडणार’, अशा वल्गना करून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी खळबळ उडवून दिली होती. प्रत्यक्षात काय झाले, हे देशाने पाहिले आहे. आता पुन्हा एकदा तशाच प्रकारच्या वावड्या उठवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण, सत्याच्या आरशात या वल्गनांचे प्रतिबिंब किती काळ टिकते, हे महाराष्ट्र पाहणारच असल्याचा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला आहे.