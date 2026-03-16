घरगुती गॅस टंचाईवर तोडगा; पेट्रोल पंपावर मिळणार केरोसिन, छगन भुजबळांची माहिती

राज्यात एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यामुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. गॅस टंचाईवर तोडगा म्हणून पेट्रोल पंपावर केरोसिन उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

Kerosene Available at Petrol Pumps
पेट्रोल पंपावर मिळणार केरोसिन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 7:11 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 8:44 PM IST

मुंबई : राज्यात घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी, राज्य सरकारने केरोसिनचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच बाजारात मोठ्या प्रमाणावर केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत दिली.

गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे : गेल्या काही दिवसात राज्यातील अनेक भागामध्ये गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यानं नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह अनेक शहरात गॅस एजन्सींवर रांगा लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळं हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लहान खाद्य व्यवसायांनाही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

सर्वाधिक प्राधान्य घरगुती एलपीजीला दिले जाणार : या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषदेत उत्तर देताना भुजबळ म्हणाले की, "राज्यातील गॅस टंचाईच्या प्रश्नावर आज सकाळीच मी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. या कंपन्यांनी राज्यातील घरगुती एलपीजीचे दैनंदिन उत्पादन ९००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविल्याची माहिती दिली. एलपीजी उत्पादनात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. सध्याच्या परिस्थितीत घरगुती ग्राहकांना गॅस उपलब्ध राहावा यासाठी सर्वाधिक प्राधान्य घरगुती एलपीजीला दिले जात आहे. त्यानंतर रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, वृद्धाश्रम आणि स्मशानभूमी यांना एलपीजी पुरवठ्यात १०० टक्के प्राधान्य देण्यात येणार आहे. औषध उद्योग तसेच संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उपहारगृहांना एलपीजी वितरणात ५० टक्के प्राधान्य देण्यात येईल."


सर्वसामान्यांना केरोसिन उपलब्ध : टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिनचा वापर वाढवण्याबाबतही राज्य सरकार पावले उचलत आहे. यावेळी भुजबळ म्हणाले की, "राज्यात केरोसिनचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. पूर्वी न्यायालयाने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना केरोसिन देऊ नये असे निर्देश दिले होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली असून, सर्वसामान्यांना केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे."


पेट्रोल पंपांवरून केरोसिन उपलब्ध करून देण्याचा विचार : दरम्यान, काही काळापूर्वी केरोसिनचा वापर पूर्णपणे बंद झाल्यानं डिलर्सची साखळी तुटली होती. त्यामुळं आता भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या पेट्रोल पंपांवरून केरोसिन उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे, जेणेकरून भेसळ होण्याची शक्यता कमी राहील. भुजबळ यांनी सांगितलं की, "एलपीजीचा विषय हा प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. केंद्र सरकारकडून देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तरीही साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यात समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. आतापर्यंतच्या कारवाईत १२०८ गॅस सिलिंडर आणि सुमारे ३३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्या आहे."


भारतातील एलपीजी पुरवठा साखळीवर परिणाम : दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींमुळं भारतातील एलपीजी पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याचं तज्ज्ञांच मत आहे. भारतातील सुमारे ६० टक्क्यांहून अधिक एलपीजीची गरज आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्यातील बहुतांश पुरवठा पश्चिम आशियातून येतो. त्या भागातील तणाव आणि जहाज वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळं पुरवठ्यात विलंब झाल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.


पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न : गेल्या काही दिवसात व्यावसायिक एलपीजीच्या तुटवड्यामुळं मुंबईतील सुमारे २० टक्के रेस्टॉरंट तात्पुरती बंद पडल्याची माहिती उद्योग संघटनांनी दिली असून, पुरवठा पूर्ववत झाला नाही तर परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते, अशीही भीती व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार सातत्याने संपर्कात असून, एलपीजी आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याची परिस्थिती हळूहळू सुधारेल, असा विश्वासही भुजबळ यांनी यावेळी व्यक्त केला.

