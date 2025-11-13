केईएम’मधील रुग्णांना खासगी ‘एमआरआय’साठी आता सरकारी दर; लांबलचक रांगांपासून सुटका मिळणार

ETV Bharat / state

लोढांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर झालेल्या आढावा बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येत्या 15 दिवसांत रुग्णनोंदणीची दहा नवीन केंद्रे उभारण्याचे आणि पुढील दोन वर्षांचा औषधसाठा तयार ठेवण्याचे आश्वासन दिले

केईएम’मधील रुग्णांना खासगी ‘एमआरआय’साठी आता सरकारी दर (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 13, 2025 at 8:15 AM IST

2 Min Read
मुंबई : केईएम रुग्णालयातील रुग्णांना खासगी केंद्रांत एमआरआय चाचणी घेण्यासाठी आता महापालिकेच्या दरानेच शुल्क आकारले जाणार असून, येत्या सात दिवसांत त्यासाठी निविदा काढल्या जातील. रुग्णालयातील नादुरुस्त एमआरआय यंत्र आणि सहा महिन्यांपर्यंतच्या प्रतीक्षा यादीमुळे होणारी रुग्णांची गैरसोय दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर झालेल्या आढावा बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी येत्या 15 दिवसांत रुग्णनोंदणीची दहा नवीन केंद्रे उभारण्याचे आणि पुढील दोन वर्षांचा औषधसाठा तयार ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

रुग्णनोंदणीसाठी 10 नवीन केंद्रे उभारली जाणार : केईएम रुग्णालयातील अपुऱ्या सुविधा, खासगी चाचण्यांमुळे रुग्णांची आर्थिक लूट आणि लांबलचक रांगा, याबाबत मंत्री लोढा यांनी डीन डॉ. संगीता रावत यांना जाब विचारला होता. त्यानंतर पालिका मुख्यालयात लोढा आणि मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांच्या उपस्थितीत संयुक्त आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त बिपीन शर्मा, उपायुक्त शरद उघडे, वैद्यकीय संचालक डॉ. नीलम अंद्राडे, अधिष्ठाता डॉ. संगीता रावत, भाजप दक्षिण मुंबई अध्यक्षा शलाका साळवी आणि पदाधिकारी सतीश तिवारी उपस्थित होते. बैठकीत रुग्णांच्या तक्रारींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. एमआरआय यंत्र दुरुस्त होईपर्यंत खासगी केंद्रांत पाठवले जाणारे रुग्ण महापालिकेच्या दरानेच चाचणी करतील, अशी सूचना लोढा यांनी केली. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती साटम यांनी दिली. रुग्णनोंदणीसाठी 10 नवीन केंद्रे उभारली जाणार असून, त्यामुळे रुग्णांचा वेळ आणि पैसा वाचेल, असेही ते म्हणाले.

रुग्णांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी दक्षता समिती : औषध टंचाईच्या मुद्द्यावरही लोढा आणि साटम यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पुढील दोन वर्षे पुरेल एवढा औषधसाठा तत्काळ उपलब्ध करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लवकरच याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. रुग्णांच्या अडचणी सोडवून त्यांना सुविधा देण्याकरिता केईएममध्ये मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वात दक्षता समिती स्थापन करण्यात येणार असून, यात नागरिकांचा ही समावेश करण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरवण्यात आले.

कूपर रुग्णालयात पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नेमण्यात येणार : दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत कूपर रुग्णालयात पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नसल्याने तिथे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचा मुद्दाही या बैठकीत चर्चिला गेला. त्यावर माहिती देताना वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. नीलम अंद्राडे यांनी स्पष्ट केले की, लवकरच रिक्त पदे भरली जाणार असून, तिथे पूर्ण वेळ अधिष्ठाता नेमण्यात येणार आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी सांगितले की, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा बारकाईने पाठपुरावा करण्यात येणार असून, त्यांना आवश्यक शासकीय साह्यही देण्यात येईल. तसेच यापुढे तक्रारी येत असलेल्या पालिकेच्या अन्य रुग्णालयात ही पाहणी दौरा आयोजित केला जाईल. गेल्या 25 वर्षांत महापालिकेची सत्ता उपभोगणाऱ्यांनी जी दलाली आणि कुचकामी व्यवस्था उभारली आहे, ती व्यवस्था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात लवकरच मोडीत काढली जाईल, असा दावा लोढा यांनी केला.

