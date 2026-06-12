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मृतदेहाबाबत वादग्रस्त करणाऱ्या सेजल पवारची केईएमकडून होणार चौकशी; मार्डची काय आहे भूमिका?

देहदान केलेल्या मृतदेहाबाबत अश्लील वक्तव्य करणाऱ्या सेजल पवारच्या चौकशीसाठी केईएम प्रशासनाकडून दोन सदस्यीय समिती समिती नेमण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रशासन निर्णय घेणार आहे.

sejal pawar controversy
डावीकडून केईएम रुग्णालय, उजवीकडे प्रणित मोरे, सेजल पवार (Source- Pranit More you tube channel screenshot/ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 8:12 PM IST

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Updated : June 12, 2026 at 8:24 PM IST

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मुंबई : स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे याच्या शोमधील एका व्हिडिओमुळे केईएम मेडिकल कॉलेजची एमबीबीएस विद्यार्थिनी डॉ. सेजल पवार वादाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. देहदान केलेल्या पुरुष मृतदेहाबाबत तिनं केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली होती. त्या वक्तव्याची चौकशी करण्यासाठी केईएम प्रशासनानं चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती डीन डॉ. हरीश पाठक यांनी दिली आहे.


व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये डॉ. सेजल पवार ही वैद्यकीय शिक्षणादरम्यान अभ्यासासाठी वापरण्यात येणाऱ्या देहदान केलेल्या पुरुष मृतदेहाच्या जननेंद्रियाबाबत विनोदी स्वरूपाची टिप्पणी करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाल्यानंतर डॉक्टर, वैद्यकीय विद्यार्थी, देहदान चळवळीशी संबंधित व्यक्ती आणि नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहे. अनेकांनी या वक्तव्याला असंवेदनशील आणि वैद्यकीय व्यवसायाच्या मूल्यांना धक्का देणारं म्हटलं आहे.

प्रकरणाची गंभीर दखल घेत केईएम मेडिकल कॉलेजचे डीन डॉ. हरीश पाठक यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीत पदवीपूर्व वसतिगृहाच्या वॉर्डन आणि बायोकेमिस्ट्री विभागाच्या प्रमुख डॉ. अनिता चालक तसेच मेडिसीन विभागातील सहाय्यक प्राध्यापिका डॉ. श्रद्धा मोरे यांचा समावेश आहे. डॉ. मोरे या केईएमच्या सोशल मीडिया व्यवस्थापनाची जबाबदारीही सांभाळतात. समिती संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून अहवाल सादर करणार आहे.


वैद्यकीय शिक्षणात देहदान केलेले मृतदेह हे विद्यार्थ्यांचे पहिले शिक्षक मानले जातात. त्यामुळे अशा विषयांवर बोलताना संवेदनशीलता आणि व्यावसायिकतेची जाणीव असणं आवश्यक आहे- डॉ. हरीश पाठक, डीन, केईएम मेडिकल कॉलेज

विद्यार्थी संघटनांकडून चिंता व्यक्त- या वादावर वैद्यकीय क्षेत्रातूनही प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अखिल भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थी संघटनेसह विविध संघटनांनी देहदान करणाऱ्या व्यक्तींविषयी आदर राखणे ही प्रत्येक वैद्यकीय विद्यार्थ्याची नैतिक जबाबदारी असल्याचं म्हटलं आहे. अशा वक्तव्यांमुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि व्यवसायाची प्रतिमा मलिन होऊ शकते, अशी चिंता संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

'त्या' वादग्रस्त वक्तव्यावर 'मार्ड'ची भूमिका- मार्डनं प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, वाद निर्माण करणारा संबंधित तरुणी हा केवळ एक पदवीपूर्व विद्यार्थी असून ती मार्डची सदस्य नाही. वैद्यकीय शिक्षणात देहदान करणाऱ्यांचे योगदान अत्यंत अमूल्य आणि आदराचे असते. त्यामुळे त्या विद्यार्थिनीनं केलेलं वक्तव्य अत्यंत चुकीचं आणि वैद्यकीय क्षेत्राच्या मूल्यांना तडा देणारे होते, असे मार्डनं म्हटलं आहे. मात्र, सोशल मीडियावर त्या विद्यार्थिनीला वैयक्तिक लक्ष्य केलं जात आहे. अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन ट्रोल केलं जात आहे. विशेषतः, त्याच्या 'आरक्षण कोट्यातील' प्रवेशावरून विषयाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यावर मार्डनं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मूळ मुद्द्याला आरक्षणाशी जोडून वैयक्तिक छळ करणं आणि सोशल मीडियावर अपशब्द वापरणं अत्यंत चुकीचं आणि अमानुष असल्याचं म्हटलं आहे. सार्वजनिक चर्चा ही संवेदनशील आणि सुसंस्कृत असावी, असे आवाहन करत केईएम मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाला सामोपचारानं आणि जबाबदारीने हाताळण्याची विनंती केली आहे.

सेजल पवारनं मागितलीय माफी- वाद वाढल्यानंतर डॉ. सेजल पवारनं सोशल मीडियावर स्पष्टीकरण देत कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नसल्याचं यापूर्वीच म्हटलं आहे. ज्यांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील त्यांची माफीही तिनं मागितली. महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी प्रणित मोरे, डॉ. सेजल पवार आणि कार्यक्रमाशी संबंधित काही अन्य व्यक्तींविरोधात गुन्हा नोंदविला आहे. संबंधितांना चौकशीसाठी नोटीस पाठवण्यात आल्या असून पुढील तपास सुरू आहे. सध्या केईएम प्रशासनाची अंतर्गत चौकशी आणि सायबर पोलिसांचा तपास सुरू आहे. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रकरणाकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह सर्वसामान्य नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.

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Last Updated : June 12, 2026 at 8:24 PM IST

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