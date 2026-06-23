केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलण्यावरून विधानपरिषदेमध्ये खडाजंगी; नाव काय बदलता, आधी गैरव्यवस्था दूर करा, विरोधकांचा हल्लाबोल
रुग्णालयाची जागतिक ओळख मिटवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आणि नाव बदलण्यापेक्षा रुग्णालयातील गैरव्यवस्था आधी दूर करा, असा हल्लाबोल केला.
Published : June 23, 2026 at 3:12 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचे प्रसिद्ध किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) रुग्णालय सध्या राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आलं आहे. या 100 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या रुग्णालयाचं नाव बदलून ते 'कौशल्य श्रेष्ठ एकलव्य स्मारक रुग्णालय' करण्याचा प्रस्ताव कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मांडला आहे. या प्रस्तावावरून आज (23 जून) विधानपरिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. रुग्णालयाची जागतिक ओळख मिटवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आणि नाव बदलण्यापेक्षा रुग्णालयातील गैरव्यवस्था आधी दूर करा, असा हल्लाबोल केला.
ऐतिहासिक वारसा पुसण्याचा डाव : विधानपरिषदेत आमदार मिलिंद नार्वेकर आणि सुनील शिंदे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. केईएम रुग्णालयानं गेल्या शतकभरापासून लाखो गरीब रुग्णांना सेवा दिली आहे. हे नाव जगभरात वैद्यकीय क्षेत्रात आदरानं घेतलं जातं. असं असताना केवळ राजकीय हेतूनं हे नाव बदलण्याचा घाट घातला जात असून, यामुळं रुग्णालयाचा ऐतिहासिक वारसा पुसला जाईल, अशी भीती मिलिंद नार्वेकर यांनी व्यक्त केली. तसंच रुग्णालयात डॉक्टरच नाहीत, स्वच्छता नाही, यावर काम करण्याऐवजी नाव बदलण्याची काय अशी आवश्यकता आहे? असा प्रश्न देखील मिलिंद नार्वेकर यांनी उपस्थित केला.
प्रस्तावाला तातडीनं स्थगिती देण्यात यावी : या नामांतराला मुंबईतील नागरिक, विविध सामाजिक संघटना आणि केईएम रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांची संघटना असणाऱ्या 'मार्ड'नं आधीच तीव्र विरोध दर्शवला आहे. 'केईएम' ही मुंबईची अस्मिता असून ही ओळख कायम ठेवण्यासाठी या प्रस्तावाला तातडीनं स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी अनिल परब यांनी लावून धरली. याचबरोबर बघावं लागेल, चर्चा करावी लागेल, अशी उत्तर मंत्री देत असतील. कारण विरोधी पक्षांकडून हा प्रश्न 30 दिवस आधीच सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावर काम करण्याचं सोडून सरकारचं आता अशी उडवा उडवीची उत्तर देत असेल तर विधिमंडळाचं काम व्यवस्थित चालू नाही, असा इशारा आमदार अनिल परब यांनी दिला.
नाव बदलण्यापेक्षा सुविधा सुधारा : चर्चेदरम्यान विरोधकांनी रुग्णालयाच्या सद्यस्थितीवर बोट ठेवत सरकारला घेरलं. केईएम रुग्णालयात दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी येतात. तिथं औषधांचा तुटवडा, वाढती गर्दी आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव यांसारख्या अनेक समस्या आहेत. सरकारला रुग्णांची खरोखर काळजी असेल, तर त्यांनी नाव बदलण्याच्या फंदात न पडता रुग्णालयातील गैरव्यवस्था दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, असा टोला सत्ताधारी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी लगावला. तसंच नावाची एवढीच हौस असेल तर पेशंटच्या नातेवाईकांसाठी वास व्यवस्था करा आणि त्यांना लोढा म्हणतात तसं नाव द्या, असं प्रवीण दरेकर यांनी नमूद केलं. नामांतराचा हा प्रस्ताव म्हणजे मूळ समस्यांवरून जनतेचे लक्ष भरकटवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
उदय सामंत यांच्याकडून स्पष्टीकरण : या गदारोळानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी कौशल्य विकास मंत्र्यांकडून असा प्रस्ताव सादर झाला असल्याची आणि त्याला 'मार्ड'सह विविध स्तरांतून विरोध होत असल्याची वस्तुस्थिती मान्य केली. मात्र, केईएम रुग्णालयाचे नाव बदलण्याबाबतचा प्रस्ताव मुंबई महानगरपालिकेकडे विनंती स्वरूपात पाठवण्यात आला असून, त्यावर अद्याप महानगरपालिकेनं कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असं स्पष्टीकरण उदय सामंत यांनी दिले. या स्पष्टीकरणानंतरही विरोधकांचे समाधान झाले नाही. त्यानंतर त्यांनी मुंबईकरांना हवे, तेच सरकार करेल, असा आश्वासन यावेळी दिले. मात्र, सरकारकडून ठोस निर्णय न दिला गेल्याने केईएमच्या नामांतराचा मुद्दा आगामी काळात अधिक तापण्याची आहे.
हेही वाचा :