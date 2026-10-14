"इतकी वर्ष केवळ आपल्यालाच कारागृहात डांबून ठेवणं हे नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून नाही", सचिन वाझेंच्या वतीनं जामिनाचं समर्थन
जामिनाला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावण्याची हायकोर्टाकडे मागणी करण्यात आली असून, वाझेंच्या युक्तिवादाला एनआयए शुक्रवारी उत्तर देणार आहे.
Published : October 14, 2026 at 8:27 PM IST
मुंबई : अँटिलिया स्फोटकं प्रकरणात मुळात हे दहशतवादी कृत्य असल्याचं कुठेही स्पष्ट होत नाही. तसेच इतर सर्व आरोपी जामिनावर असताना केवळ आपल्यालाच इतकी वर्षे कारागृहात काढावी लागणं हे नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून नसल्याचा दावा करत मुख्य आरोपी सचिन वाझे यांच्या वतीनं त्यांना मिळालेल्या जामिनाचं बुधवारी हायकोर्टात जोरदार समर्थन करण्यात आलंय.
एनआयए कोर्टानं दिलेला जामीन योग्यच, वाझेंचा हायकोर्टात दावा - अँटिलिया स्फोटकंप्रकरणी विशेष एनआयए कोर्टानं आपल्याला दिलेला जामीन योग्यच असल्याचा दावा सचिन वाझेंच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आलाय. वाझेंची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं की, एनआयए कोर्टानं आपल्याला जामीन देताना निकालातून स्पष्ट केलंय की, या प्रकरणात यूएपीएची कलम लागू होत नाहीत. त्यामुळे हे दहशतवादी कृत्य असल्याचा आरोपच मुळात चुकीचा ठरतो. याशिवाय या प्रकरणातील सहआरोपी प्रदीप शर्मा हे हत्येसारख्या एका गंभीर गुन्ह्यात दोषी असूनही आज जामिनावर बाहेर आहेत. मग इतर सर्व आरोपी जामिनावर बाहेर असताना केवळ आपल्यालाच इतका प्रदीर्घ कालावधी कारागृहात डांबून ठेवणं हे नैसर्गिक न्यायाला अनुसरून नाही.
येत्या शुक्रवारी दुपारी 1 वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित- तसेच या प्रकरणी आरोपीनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण झालीय, त्यामुळे खटला सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा असला तरी लवकर पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, असा दावा करत एनआयए कोर्टानं जामिनात इतक्या कठोर अटीशर्ती घालून दिलेल्या असतानाही तपास यंत्रणेनं त्याला विरोध करणं चुकीचं असल्याचा दावा हायकोर्टात केलाय. वाझे यांच्या वतीनं एनआयएची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी करत आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. मात्र आपला निकाल जाहीर करण्यापूर्वी या युक्तिवादाला उत्तर देण्याची संधी एनआयएकडून मागण्यात आली. तेव्हा येत्या शुक्रवारी दुपारी 1 वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित करत हायकोर्टानं मान्य केलंय.
सचिन वाझेच्या जामिनाला एनआयएचा जोरदार विरोध - अँटिलिया स्फोटकंप्रकरणी सचिन वाझेला दिलेला जामीन रद्द करावा या मागणीसह एनआयएच्या वतीनं हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आलाय. एनआयएच्या वतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी बाजू मांडताना वाझेला जामीन देणं हे समाजासाठी घातक असल्याचा दावा एनआयएकडून करण्यात आलाय. सचिन वाझेनं कशा पद्धतीनं अतिशय थंड डोक्यानं हे दहशतवादी कृत्य केलंय. तसेच हा सारा प्रकार उघडकीस येऊ नये म्हणून आपला साथीदार मनसूख हिरेन याची इतरांच्या मदतीनं कशी हत्या घडवून आणली हे सारं कथानक एनआयएच्या वतीनं हायकोर्टात मांडण्यात आलंय. कोर्टाच्या नियमित कामकाजाची वेळ संपल्यानं यावर शुक्रवारी सकाळच्या सत्रात पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित करत तूर्तास एनआयए कोर्टानं सचिन वाझेला दिलेल्या जामिनावरील स्थगिती हायकोर्टानं कायम ठेवलीय.
अंबानी कुटुंबीयच नव्हे तर संपूर्ण समाजात दहशत माजवण्याचा वाझेचा हेतू, एनआयएचा दावा - मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टानं हा जामीन मंजूर करताना नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवर तपासयंत्रणेनं हायकोर्टात जोरदार आक्षेप नोंदवलाय. अंबानी हे देशातील एक प्रथितयश कुटुंब असून, या प्रकरणानं त्यांच्या जीवनावर कोणताही थेट परिणाम झालेला नसल्याचं निरीक्षण नोंदवणं चुकीचं आहे. तसेच या प्रकरणी थेट कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवले नसल्याचाही उल्लेख करण्यात आलाय. जे अयोग्य असून, अंबानी कुटुंबीयांच्या सुरक्षेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे रितसर जबाब घटनास्थळी नोंदवण्यात आल्याचं अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
सचिन वाझे यांचा हेतू हा देशात दहशत माजवण्याचाच - तसेच सचिन वाझे यांनी स्फोटकांनी भरलेली कार एका अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच्या घराबाहेर भरवस्तीच्या परिसरात नेऊन सोडली होती. तसेच एका आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी गटाच्या आडून या कुटुंबाला धमकी देणार एक पत्रही ठेवलं होतं. यावरून सचिन वाझे यांचा हेतू हा देशात दहशत माजवण्याचाच होता. मुंबई पोलीस दलातील क्राईम ब्रांच विभागातील गुप्तचर खात्याचा प्रमुख या पदाचा वाझेनं या संपूर्ण कटात गैरफायदा घेतलाय. हा प्रकार उघडकीस येऊ नये आपलाच साथीदार मनसूख हिरेनला त्यानं सारे आरोप स्वत:वर घेण्याकरिता दबाव टाकला होता. मात्र त्यानं यास नकार देताच वाझेनं उद्या आपण यात अडकू नये, याकरिता मनसूख हिरेनची इतरांच्या मदतीनं हत्या घडवून आणली. या कामात मदत करणाऱ्यांना वाझेनं भरपूर पैसे दिल्याचे पुरावेही तपास यंत्रणेकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इतक्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन देऊ नये, अशी भूमिका तपास यंत्रणेनं हायकोर्टात मांडली. याशिवाय या प्रकरणी आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, खटला सुरू होत असतानाच हा जामीन देणं चुकीचं असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
सचिन वाझेंच्या जामिनात कठोर अटीशर्ती - अँटिलिया बॉम्ब प्रकरणात सचिन वाझे यांना अखेर जामीन मंजूर झालाय. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाकडून या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सचिन वाझेला जामीन मंजूर करण्यात आलाय. 1 लाखांच्या वैयक्तिक बॉण्डवर आणि तितक्याच रकमेच्या स्थानिक हमीदार त्यांना द्यावा लागणार आहे. तब्बल साडेपाच वर्षांच्या दीर्घ कारावासानंतर हा जामीन वाझे यांना मंजूर करण्यात आलाय. सचिन वाझेंना हा जामीन मंजूर करताना कोर्टानं कठोर अटीशर्ती घातल्यात. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगड या आसपासच्या चार जिल्ह्यांत त्यांना राहता येणार नाही. त्यामुळे त्यांचं वास्तव्य पुण्यात असणार आहे. वाझेंनी आपला पासपोर्ट NIA कडे जमा करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश आहेत. केवळ न्यायालयीन कामकाजासाठीच त्यांना मुंबईत येण्याची परवानगी देण्यात आलीय. या काळात आपल्या राहत्या ठिकाणाचा पत्ता 7 दिवसांत NIA ला देण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आलेत. दर रविवारी स्थानिक पोलीस ठाण्यात दुपारी 12 ते 3 दरम्यान हजेरी लावणं वाझेंना बंधनकारक राहील. साक्षीदारांशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क न साधण्यासह पुराव्यांमध्ये छेडछाड न करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत.
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