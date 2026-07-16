पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही कार्यरत ठेवा, नियमानुसार डेटा 18 महिने जपून ठेवणं अनिवार्य- हायकोर्टाची सूचना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत की नाही? याबाबतचे उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने डीजीपींना दिले आहेत.
Published : July 16, 2026 at 10:29 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 10:59 PM IST
मुंबई : राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत आहेत की नाही? याची खात्री करून त्याची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय आहेत? - प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही बसवून आणि त्यातील डाटा 18 महिन्यांपर्यंत जपून ठेवावे, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरातील राज्य सरकारला दिलेले आहेत. दिलेल्या या आदेशाची अंमलबजावणी केली जातेय की नाही?, यासाठी राज्य सरकारकडून नेमक्या काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत?, याची तपशीलवार माहिती राज्याच्या पोलीस महासंचलाकांनी सादर करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं बुधवारी जारी केलेत.
काय आहे याचिका - एका व्यक्तीनं घाटकोपर पोलिसांकडे एका विशिष्ट दिवसाचं सीसीटीव्ही फुटेज मागितलं होतं. मुंबई पोलिसांकडून त्याला ते न मिळाल्यानं त्यानं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. यावर घाटकोपर पोलीस स्टेशनचं केवळ सहा महिन्यांपर्यंतचं सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध आहे, अशी माहिती सरकारी वकील मनुकंवर देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. सर्वोच्च न्यायालयानं निर्देशांतरही घाटकोपरसह मुंबई पोलीसांनी केवळ सहा महिन्यांपर्यंतचंच सीसीटीव्ही फुटेज सेव्ह केले. 18 महिन्यांचं सीसीटीव्ही फुटेज जपून ठेवणं गरजेचं आहे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे यासाठी काय उपाययोना केल्यात?, काय करता येतील?, यावरही राज्य पोलीस महासंचालकांनी आपली भूमिका काय आहेत, ती स्पष्ट करावी असे निर्देश दिले. यावरील पुढील सुनावणी 10 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय - या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी कोर्टात स्वतः युक्तिवाद करण्यास न्यायालय प्रशासनानं मनाई केली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यानं त्याच्या या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केलेला आहे. त्यासंदर्भातील निकालांचंही त्यानं योग्य वाचन केलंय. त्यामुळे तो मराठीतून उत्तम प्रकारे युक्तिवाद करु शकतो, असे नमूद करत न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला मराठीतून युक्तिवाद करण्याची परवानगी दिली. एका बोगस रेशनकार्डची तक्रार दिल्याचं हे प्रकरण आहे. ही तक्रार मागे घेण्यासाठी आपल्या प्रचंड दबाव टाकण्यात आला. ज्यांच्याविरोधात आपण तक्रार केलेली आहे, त्यांचे नातलग घाटकोपर पोलिसात आहेत. त्याचा वापर करुन माझ्याविरोधात चुकीची तक्रार करण्यात आली आहे. 17 ते 20 मार्च 2025 पर्यंतचं घाटकोपर पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही सेव्ह करुन ठेवण्याचे आदेश न्यायालयानं मुंबई पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.
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