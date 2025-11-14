Bihar Election Results 2025

स्क्रीन्सपासून मुलांना ठेवा लांब अन्यथा मधुमेहाचा धोका! कशी काळजी घ्याल?

लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या मधुमेहाचे प्रमाण काही वर्षांत वाढल्याचे दिसतंय, याचा परिणाम थेट त्यांच्या दृष्टीवर होत असल्याची माहिती एएसजी आय हॉस्पिटलचे डॉ. अरुण सिंघवी यांनी दिली.

Published : November 14, 2025 at 4:00 PM IST

मुंबई : लहानपणी गोड खाणे ही सवय म्हणजे चिमुकल्यांचा जणू जन्मसिद्ध हक्कच असल्यासारखे ते वागतात. मात्र, सध्या मोठ्यांसोबतच लहान मुलांमध्ये मधुमेह होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे चित्र आहे. गेल्या दशकभरात झपाट्याने बदललेल्या जीवनशैलीमुळे बालपणाचे स्वरूपच बदलले आहे. वाढता स्क्रीन टाइम, मैदानी खेळांना दिला जाणारा कमी वेळ आणि निष्क्रिय दिनक्रम या सवयींचा मुलांच्या आरोग्यावर होणार दुष्परिणाम स्पष्ट दिसू लागला आहे. फास्टफूडचे अतिसेवन, अनियमित जेवणाच्या वेळा आणि साखरयुक्त कोल्ड्रिंक्स सतत पिणे अशा चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. लहान मुलांमध्ये होणाऱ्या मधुमेहाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वाढल्याचे दिसत आहे. याचा परिणाम थेट त्यांच्या दृष्टीवर होत असल्याची माहिती एएसजी आय हॉस्पिटलचे डॉ. अरुण सिंघवी यांनी दिली.

मुलांमध्ये मधुमेह म्हणजे वाढत्या आरोग्य संकटाचा गंभीर इशारा : बिहारच्या निवडणुकीतील विजयाचे सेलिब्रेशन करण्यासाठी भाजपाने 500 किलो तर आरजेडीने 100 टन लाडूंची ऑर्डर दिली आहे. आज विजयानंतर इतक्या प्रचंड कॅलरीज लोक शरीरात घेणार आहोत आणि गंमत म्हणजे आज जागतिक मधुमेह दिनादिवशी इतकी प्रचंड साखर बिहारी जनता खाणार हा योगायोग म्हणावा की काय?, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय. प्रौढांसह आता मुलांमध्येही वाढणारे मधुमेहाचे प्रमाण भविष्यातील पिढीला भेडसावणाऱ्या वाढत्या आरोग्य संकटाचा गंभीर इशारा आहे.

मधुमेह छुप्या पद्धतीने दृष्टी कमी करणारा विकार : बालमधुमेहाचे वाढते प्रमाण, बदलती जीवनशैली आणि मुलांच्या दृष्टीवर होणारा धोका याकडे वेळेत लक्ष दिले नाही, तर येणारी वर्षे कठीण ठरू शकतात, असा स्पष्ट इशारा एएसजी आय हॉस्पिटलचे डॉ. अरुण सिंघवी यांनी दिला आहे. मधुमेह छुप्या पद्धतीने हळूहळू दृष्टी कमी करणारा हा विकार सोबत आणतो, याला डायबेटिक रेटिनोपॅथी म्हटले जाते. गेल्या दशकात स्क्रीनसमोर वाढलेला वेळ, खेळासाठी कमी मिळणारी मोकळी जागा आणि शारीरिक हालचाली करण्यातला आळस यामुळे मुलांचे आरोग्य बिघडण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

अतिस्थूल हा लहान मुलांमध्ये दिसणारा विकार : त्याचबरोबर खाण्यापिण्याच्या बदललेल्या सवयीमुळे आता मुलांमध्येही स्थूलता, उच्च रक्तदाब आणि मधुमेहाचा धोका झपाट्याने वाढत आहे. पालक आणि शिक्षकांनी खूप गांभीर्याने मुलांच्या दिनक्रमाकडे लक्ष ठेवणे आणि त्यांना स्क्रीन टाइमपेक्षा जास्तीत जास्त खेळण्यासाठी प्रोत्साहित करणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. अतिस्थूल हा लहान मुलांमध्ये दिसणारा विकार अनेक रोगांना निमंत्रण देत आहे. त्यातून डायबेटिसमुळे दृष्टीवर परिणाम होत असला तरी लहान मुलांना दृष्टीतील बदल लक्षात येत नाहीत. म्हणून दरवर्षी मुलांची नियमित नेत्र तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते, असं डॉ. सिंघवी यांनी स्पष्ट केलंय. प्रौढाचं काय मुलांनाही जर मधुमेहाचं निदान झालं तर सर्वप्रथम दृष्टीचे संरक्षण करणे हे मधुमेह नियंत्रित करण्याइतकंच महत्त्वाचं आहे. वेळेत निदान झाल्यास रुग्णाची दृष्टी गमावण्याचा धोका टाळता येतो, असं डॉ. संघवी यांनी सांगितलं.

जीवनाची तीन मूलभूत तत्त्वे प्रत्येक कुटुंबात पाळली गेली पाहिजेत : भारत आधीच "मधुमेहाची राजधानी" मानला जातो. मुलांमधील टाइप 1 आणि टाइप 2 मधुमेहाचे प्रमाण वाढत असल्याने पालक, शिक्षक आणि समाजाने एकत्रितपणे तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. केवळ साखर नियंत्रण किंवा औषधं पुरेशी नाहीत, तर नियमित शारीरिक व्यायाम, स्क्रीन टाइमवर नियंत्रण आणि पौष्टिक आहार ही तीन मूलभूत तत्त्वे प्रत्येक कुटुंबात पाळली गेली पाहिजेत, असा इशारा डॉ. संघवी यांनी दिला.

माध्यमेच नियंत्रणासाठी महापालिकेचे प्रयत्न : जागतिक मधुमेह दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती उपक्रम राबवत आहे. मागील तीन वर्षांत महानगरपालिकेच्या आरोग्य संस्थांमध्ये 5 लाख 59 हजार 751 व्यक्तींची मधुमेह आणि रक्तदाब तपासणी झाली. यातील 1 लाख 59 हजार मधुमेही रुग्णांना आहार समुपदेशन देण्यात आले. चिंताजनक बाब म्हणजे एका सर्वेक्षणात फक्त 27 टक्के मुंबईकरांना साखरेच्या अतिसेवनाचे दुष्परिणाम माहीत असल्याचे दिसून आलेत.

महापालिका “हेल्दी कॅम्पस उपक्रम” राबवतेय : यंदाच्या मधुमेह दिनानिमित्त महानगरपालिका “हेल्दी कॅम्पस उपक्रम” राबवत आहे. मुंबईतील 100 हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये “हेल्दी खा, स्वस्थ राहा, मस्त राहा” ही जनजागृती मोहीम सुरू होणार आहे. आरोग्यदायी कँटिन मार्गदर्शक तत्त्वे, हेल्दी फूड फेस्ट, डिजिटल मोहीम आणि विद्यार्थी पोषण दूत प्रशिक्षण यासह विविध उपक्रम राबवले जातील. त्याचबरोबर महापालिकेच्या 26 रुग्णालयांत ‘एनसीडी कॉर्नर’ सुरू असून, नियमित तपासणी सुविधा उपलब्ध आहेत. सप्टेंबर महिन्यात आयोजित या पोषण कार्यक्रमांत 12 हजार नागरिकांनी सहभाग घेतला होता, अशी माहिती महानगरपालिकेचे आरोग्य जनसंपर्क अधिकारी तानाजी कांबळे यांनी दिली.

उच्च रक्तदाबासारखे असंसर्गजन्य आजार वाढले : चुकीच्या जीवनपद्धतीमुळे तसेच नागरीकरण, बसून राहण्याची सवय, बाहेरचे तेलकट अन्न, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ यामुळे मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासारखे असंसर्गजन्य आजार वाढत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार 3 पैकी 1 व्यक्ती अशा आजारांनी पीडित आहे. मुंबईत तर 15.6 टक्के प्री-डायबेटिक लोक आढळलेत. आजची मुले म्हणजे उद्याचे भारत आहेत. त्यांचे आरोग्य, दृष्टी आणि गुणवत्ता हेच राष्ट्राचे भवितव्य ठरवतील. त्यामुळे मधुमेहाबाबत जागृती, प्रतिबंध बसावा म्हणून आरोग्यदायी जीवनशैलीचा स्वीकार, पौष्टिक आहार आणि नियमित तपासणी या चार गोष्टी अंगीकारल्या तर आपली मुले निरोगी राहतील आणि पुढील अनेक वर्षे जग स्पष्टपणे पाहू शकतील. मुलांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हीच खरी भविष्याची गुंतवणूक आहे, असं डॉ. संघवी यांनी स्पष्ट केलंय.

