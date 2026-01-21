कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत शिवसेनेला मनसेचा पाठिंबा; राजू पाटील यांनी सांगितलं कारण...
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला राज ठाकरे यांच्या मनसेकडून पाठिंबा देण्यात आला आहे.
Published : January 21, 2026 at 6:03 PM IST
मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळालं नाही. त्यामुळं भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात गेल्या काही दिवासांपासून रस्सीखेच पाहायला मिळतेय. अशातच बुधवारी (21 जानेवारी) नवी मुंबईतील कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात काही राजकीय नाट्यमय घडामोडी घडल्या. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला राज ठाकरे यांच्या मनसेकडून पाठिंबा देण्यात आला आहे.
मनसेचा शिवसेनेला पाठिंबा : बुधवारी (21 जानेवारी) कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात शिवसेनेचे 53 नगरसेवक याठिकाणी आपल्या गटाची नोंदणी करण्यासाठी आले होते. त्याचवेळी मनसे नेते राजू पाटील हे देखील आपले मनसेचे 5 नगरसेवक घेऊन याठिकाणी दाखल झाल्याचं पाहायला मिळालं. तसंच मिळालेल्या माहितीनुसार, राजू पाटील, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे आणि नरेश म्हस्के यांच्यात एक बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मनसेकडून कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याचं सांगण्यात आलं.
विश्वनाथ राणे यांची शिवसेनेच्या गटनेतेपदी निवड : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील मनसेच्या गटनेतेपदी नगरसेवक प्रल्हाद म्हात्रे यांची निवड करण्यात आली आहे. तर शिवसेनेकडून ज्येष्ठ नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांची गटनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळं प्रदीर्घ अनुभव आणि स्थानिक प्रश्नांची सखोल जाण असलेल्या विश्वनाथ राणे यांच्याकडे आता महापालिकेतील शिवसेनेची नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे, शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या 9 नगरसेवकांनी आपला गट स्थापन केला असून गटनेतेपदी उमेश बोरगावकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
बहुमताचा आकडा किती? : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर सत्ता स्थापन करायची असेल तर 62 हा बहुमताचा आकडा गाठणं महत्त्वाचं आहे. सध्या शिवसेनेकडे 53 नगरसेवक आहेत. तर भाजपाकडे 50 नगरसेवक आहेत. याशिवाय, शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे 11 आणि मनसेचे 5 नगरसेवक निवडून आलेत. मात्र, निकालानंतर शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे दोन नगरसेवक नॉट रिचेबल असून हे दोन्ही नगरसेवक शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची चर्चा सुरू होती.
काय म्हणाले मनसे नेते राजू पाटील? : "कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत स्थिरता राखण्यासाठीच मनसेनं महायुतीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असून, हा निर्णय कोणत्याही वैयक्तिक स्वार्थातून घेतलेला नाही. राज ठाकरेंनी मुभा दिली म्हणूनच हा निर्णय घेतला आहे," असं मत मनसे नेते राजू पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलं आहे. याचबरोबर, "एकीकडे भाजपाचे 50 तर शिवसेनेचे 53 नगरसेवक आहेत. अशा परिस्थितीत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत जो पळवा-पळवीचा खेळ सुरू होता, तो थांबताना आम्हाला दिसत नव्हता. भविष्यात इतर समिती किंवा महत्त्वाच्या टप्प्यांवर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळं एक बाजू स्थिर राहावी, या हेतूनेच आम्ही शिवसेना- भाजपाला कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत पाठिंबा दिला आहे," असंही राजू पाटील यांनी सांगितलं.
कोणीही पाठिंबा देत असेल तर... : दरम्यान, यापूर्वी शिवसेनेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही मनसेच्या या पाठिंब्याबाबत माहिती दिली होती. ते म्हणाले की, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे 53 नगरसेवक घेऊन आम्ही गट स्थापनेसाठी कोकण भवन इथं आलो होतो. मनसेच्या पाच नगरसेवकांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. विकासाच्या मुद्द्यावरून विकासामध्ये कुठलाही अडथळा येऊ नये, यासाठी मनसेने आम्हाला समर्थन दिलं आहे," असं श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नगरसेवक नॉट रिचेबल आहेत, याबाबत काही माहिती नाही, ते कुठंतरी फिरायला गेले असतील. ठाकरेंच्या उर्वरित नगरसेवकांनी देखील पाठिंबा दिल्यास हरकत नाही. आम्ही जो विकास करतोय ते पाहून कोणीही पाठिंबा देत असेल तर काय हरकत आहे," असंही श्रीकांत शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
काँग्रेसचा बाहेरून पाठिंबा : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांचा शिवसेनेला बाहेरून पाठिंबा असल्याची माहिती काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित नगरसेविका कांचन कुलकर्णी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली. याचबरोबर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे एकमेव निवडून आलेले उमेदवार मणियार यांनी देखील शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे.
