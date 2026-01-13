डोंबिवलीत पैसे वाटपावरून भाजपा-शिवसेनेत रक्तरंजित राडा; शिवसेनेच्या 5 कार्यकर्त्यांना अटक
याप्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात भाजपाच्या ओमनाथ नाटेकर यांच्या तक्रारीवरून शिवसेनेच्या उमेदवारासह इतर कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे
ठाणे : डोंबिवली पूर्वेत प्रभाग क्रमांक 29 मध्ये तुकारामनगर, सुनीलनगर भागात शिवसेना आणि भाजपाचे उमेदवार समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. या प्रभागात गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचं वातावरण असून दोन दिवसापूर्वी भाजपा उमेदवाराच्या प्रचारकांनी प्रभागात प्रचारपत्रकांसोबत पैसे वाटप केल्याचा आरोप या प्रभागातील शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील यांनी केला होता. ही घटना ताजी असतानाच, पुन्हा याच वादातून सुनीलनगर भगतवाडी भागात शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील, रवी पाटील आणि इतर आठ जणांनी भाजपा महिला उमेदवाराचे पती ओमनाथ नाटेकर (47) यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्यानं खळबळ उडाली आहे.
कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल : दरम्यान, याप्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात भाजपाच्या ओमनाथ नाटेकर यांच्या तक्रारीवरून शिवसेनेच्या उमेदवारासह इतर कार्यकर्त्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच शिवसेनेच्या पाच कार्यकर्त्यांना अटक केल्याची माहिती एसीपी सुहास हेमाडे यांनी दिली आहे. तर शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील हेही जखमी झाले असून त्यांच्यावर पोलिसांच्या नजरकैदेत उपचार सुरु असून इतर आरोपींचा शोध पोलीस घेत असल्याची माहितीही सुहास हेमाडे यांनी दिली आहे. या राड्यात भाजपाचे 2 तर शिवसेनेचे 2 पदाधिकारी जखमी झाले आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेच्या उमेदारासह राड्यात सहभागी असलेल्या कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्याच्या मागणीसाठी आज भाजपाच्या वतीने रामनगर पोलीस ठाण्यावर मूक मोर्चा काढण्यात आला.
तक्रारीत काय म्हटलंय? : डोंबिवली पूर्वेत प्रभाग क्रमांक 29 (ब) सुनीलनगरमध्ये भाजपाचे कार्यकर्ते ओमनाथ नाटेकर यांच्या पत्नी आर्या नाटेकर या भाजपाच्या उमेदवार आहेत. हल्ल्यात जखमी झालेले ओमनाथ नाटेकर यांनी रामनगर पोलीस ठाण्यातील तक्रारीत म्हटलं आहे की, "मी ठेकेदार आहे. आयकाॅनिक कन्स्ट्रक्शन नावानं माझा व्यवसाय आहे. माझी पत्नी आर्या ही भाजपाच्या उमेदवार म्हणून प्रभाग क्रमांक 29 (ब) मधून निवडणूक लढवित आहे. पत्नीच्या प्रचारासाठी आम्ही कार्यकर्ते सुनीलनगर आणि इतर तीन प्रभागात फिरतो. सोमवारी रात्री पावणे दहा वाजण्याच्या दरम्यान मी, पत्नी आर्या, हेमंत म्हात्रे, चिन्मय वारंगे, प्रदीप सागवेकर, सचिन कोर्लेकर, अनुप शेलार आम्ही प्रचारासाठी सुनीलनगर भगतवाडी भागात फिरत होतो. प्रचार करून मी आणि माझे कार्यकर्ते घरी निघत होतो. त्यावेळी पावणे अकराच्या सुमारास शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील, यांच्यासह अनंत ठाकुर, रवी पुनसकर, प्रसाद घाग, त्यांची दोन मुले आणि त्यांचे 50 ते 60 कार्यकर्ते आमच्या समोर आले. नितीन पाटील यांनी मला तुम्ही भाडोत्री इथं कशाला आलात. तुझी पत्नी कशी निवडून येते, ते मी बघतोच. माझ्या प्रभागात प्रचाराला का येता. आज तुला कायमचा संपून टाकतो, अशी भाषा केली. आपण इथं प्रचारासाठी आलोय असं पाटील यांना मी सांगितलं." पुढं तक्रारीत म्हटलं आहे की, "नितीन पाटील यांनी जवळील सदऱ्यातून धारदार हत्यार काढून आपल्या डोक्यात शिवीगाळ करत मारले. आपण गंभीर जखमी झालो. रवी पाटील यांनी आपल्यावर लोखंडी सळईनं हल्ला केला. यावेळी नितीन पाटील आणि रवी पाटील यांची मुले आणि इतर कार्यकर्त्यांनी आम्हाला लाथाबुक्क्यांनी, बांबूच्या काठीनं मारहाण केली. आपल्या बचावासाठी आलेल्या प्रदीप सागवेकर, अनुप शेलार यांनाही मारहाण करण्यात आली. आपली वैद्यकीय चाचणी करून आपणास एम्स रुग्णालयात उपचारासाठी भरती केलं आहे."
पैसे वाटल्याचा आरोप : दुसरीकडे, "सोमवारी रात्री भाजपाचे कार्यकर्ते ओमनाथ नाटेकर आणि त्यांचे समर्थक भगतवाडी भागात कोणतीही प्रचार सभा नसताना तिथं फिरून मतदारांना पैसे वाटप करत होते. आपण पोलिसांना सतत याबाबत कळवत होतो. उशिरानं पोलीस घटनास्थळी येताच भाजपाचे ओमनाथ नाटेकर आणि साथीदार पळून जाऊ लागले. आम्ही त्यांना पकडू लागलो. यावेळी ओमनाथ नाटेकर हे पडले आणि त्यांना काही लागले असावे. उलट त्यांनी आपल्या छातीवर मारलं. आपल्यासह कार्यकर्त्यांवर त्यांनी हल्ला केला," असं नितीन पाटील यांनी सांगितलं. तसंच, "आपण हल्ला केला नाही. दडपशाहीतून हे सगळे प्रकार घडत आहेत," असं नितीन पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
परिसरात तणावाचं वातावरण : दरम्यान, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा आजचा शेवटचा दिवस होता. यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत मतदान होणार आहे. मात्र प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यातच कल्याण डोंबिवली निवडणुकीला हिंसक वळण लागल्याचं चित्र पाहायला मिळालं आहे. डोंबिवलीतील तुकारामनगर परिसरात भाजपा आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सलग दोन रात्री झालेल्या राड्यामुळं परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये भाजपाचे दोन तर शिवसेनेचे दोन पदाधिकारी जखमी झाले आहेत. तसंच भाजपाच्या उमेदवार आर्या नाटेकर यांचे पती ओमनाथ नाटेकर हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना डोंबिवलीतील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील हे देखील जखमी झाले आहेत.
