कात्रज दूध संघाला ‘अजितदादा पवार’ नाव देण्याचा निर्णय
सहकार क्षेत्रात अजितदादांच्या निधनानंतर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. कात्रज दूध संघाला 'अजितदादा पवार' (Ajitdada Pawar) नाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
Published : February 2, 2026 at 8:34 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री राहिलेल्या अजित पवार यांचा बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात मृत्यू झाल्यानं सर्व स्तरातून दुःख व्यक्त केलं जात आहे. अशातच पुणे कात्रज दूध संघाला 'अजितदादा पवार' नाव देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कात्रज दूध संघानं घेतला आहे.
कात्रज दूध संघाला अजित पवार याचं नाव : कात्रज दूध संघाला 'अजितदादा पवार' नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित (कात्रज) या संघाला 'अजितदादा पवार पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, कात्रज' असे नामकरण करण्याचा निर्णय संघाच्या संचालक मंडळाने सर्वानुमते घेतला आहे. अजित पवार यांचं अकस्मात निधन झाल्यानं संपूर्ण सहकार क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. ही हानी सहकार चळवळीच्यादृष्टीनं आणि पुणे जिल्ह्यातील दूध संघासाठी कधीही न भरून निघणारी असल्याची भावना संघानं व्यक्त केली आहे.
सहकार चळवळीला दिलं बळ : संघाच्यावतीनं देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अजित पवार यांनी पुणे जिल्ह्यातील सहकार चळवळीला बळ देण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं होतं. संघाच्या वार्षिक सभेला ते उपस्थित राहिले होते आणि संस्थेच्या कार्यप्रणाली, विस्तार आणि प्रशासनिक पातळीवरील आवश्यक समन्वयासाठी त्यांचं पाठबळ लाभलं, असं संघाकडून नमूद करण्यात आलं. विशेष म्हणजे पवार कुटुंबाचं सहकार चळवळीला आणि संघाच्या विविध प्रयत्नांना सातत्याने सहकार्य मिळत आलं, अशी भूमिका संघाकडून मांडण्यात आली आहे.
दादांचं पाठबळ कायम स्मरणात ठेवू : संघाच्या विकासाच्यादृष्टीनं महत्त्वाच्या ठरलेल्या अनेक टप्यांमध्ये विशेषतः संघाच्या पायाभूत सुविधा आणि दीर्घकालीन नियोजनासाठी आवश्यक जमीन मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत मार्गदर्शन आणि सहकार्याची दादांची महत्त्वाची भूमिका असल्याची माहिती संघानं दिली. संघाला बळकट करणं, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संस्थात्मक उभारणीला प्राधान्य देणं आणि सहकारी संस्थांना सक्षम बनवणाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून संघाला मिळालेलं दादांचं पाठबळ आम्ही कायम स्मरणात ठेवू, अशी भावना संघातील पदाधिकारी आणि संचालकांनी व्यक्त केली.
'या' निर्णयाला एकमताने मंजुरी : 31 जानेवारी रोजी चेअरमन अॅड. स्वप्नील ढमढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संचालक मंडळाच्या सभेत हा ठराव मांडण्यात आला. सभेला व्हा. चेअरमन तानाजी जगताप उपस्थित होते. तसंच संचालक गोपाळराव अण्णा म्हस्के, विष्णुकाका हिंगे, बाळासाहेब नेवाळे, बाळसाहेब खिलारी, केशरताई पवार, भगवान बाप्पू पासलकर, दिलीप नाना थोपटे, राहुल दिवेकर, भाऊसाहेब देवाडे, अरुण चांभारे, कालिदास गोपाळघरे, निखिल तांबे, लताताई गोपाळे, चंद्रकांत भिंगारे आदी उपस्थित होते. उपस्थित सर्व संचालकांनी या निर्णयाला एकमतानं मंजुरी दिली. संघानं स्पष्ट केलं की, हा निर्णय केवळ नाव बदलण्यापुरता मर्यादित नसून सहकार क्षेत्रासाठी केलेल्या योगदानाचा सन्मान आणि पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देणाऱ्या नेतृत्वाची कायमस्वरूपी स्मृती जपण्याचा प्रयत्न आहे. संघाच्या कार्यात मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा सन्मान संस्थेच्या नावातून कायम राहावा, असा उद्देश या नामकरणामागे आहे. नामकरणाबाबतची पुढील औपचारिक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि आवश्यक परवानग्या/नोंदी पूर्ण करण्याची कार्यवाही संबंधित पातळीवर करण्यात येणार असल्याचंही संघानं नमूद केलं."
