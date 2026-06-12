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कात्रज दूध संघावर घोटाळ्याचं सावट; शासनानं नेमली उच्चस्तरीय चौकशी समिती

चौकशी समितीला कात्रज दूध संघाच्या गेल्या काही वर्षांतील कारभाराची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

कात्रज दूध संघावर घोटाळ्याचं सावट
कात्रज दूध संघावर घोटाळ्याचं सावट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 12, 2026 at 7:23 PM IST

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बारामती - पुणे जिल्ह्यातील सहकार आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणाऱ्या घडामोडीत कात्रज दूध संघाच्या कारभारावर अखेर शासनाने थेट हस्तक्षेप केला आहे. कथित आर्थिक अनियमितता, बोगस दूध संकलन, नियमबाह्य सभासदत्व वाटप आणि कोट्यवधी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांच्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने दुग्धविकास विभागाने दोन सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती केली आहे.


विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध), पुणे विभाग यांनी 11 जून रोजी याबाबतचे आदेश जारी केले. सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) श्रीकांत श्रीखंडे यांची समितीच्या अध्यक्षपदी, तर जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक अनंत आधारी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीला कात्रज दूध संघाच्या गेल्या काही वर्षांतील कारभाराची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.


कात्रज दूध संघाविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींमध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अस्तित्वात नसलेल्या किंवा प्रत्यक्षात दूध संकलन न करणाऱ्या संस्थांच्या नावावर लाखो लिटर दूध संकलन दाखवून आर्थिक व्यवहार करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच वाहतूक खर्च, खरेदी प्रक्रिया आणि आर्थिक मंजुरींमध्येही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.

विशेष म्हणजे, एका धार्मिक कार्यक्रमासाठी तब्बल तीन हजार लिटर दूध मोफत वितरित करण्यात आल्याची बाबही चौकशीच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या निर्णयासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी होती का, संचालक मंडळाचा ठराव झाला होता का आणि नंतर कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली का, याचा तपशीलवार तपास करण्यात येणार आहे. या प्रकरणामुळे संघाच्या आर्थिक शिस्तीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

सन 2021 ते 2025 या कालावधीत संघात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नव्या दूध उत्पादक संस्थांच्या सभासदत्व प्रक्रियेचीही कसून छाननी होणार आहे. संबंधित संस्था प्रत्यक्ष अस्तित्वात आहेत का, त्यांची दूध संकलन क्षमता किती आहे आणि त्यांना नियमांनुसार सभासदत्व देण्यात आले का, याची पडताळणी केली जाणार आहे. या नव्या सभासदत्वांचा संघाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव पडला का, याचाही तपास होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.


याशिवाय जाहिरात आणि मार्केटिंग खर्चातील वाढ, पशुखाद्य कारखान्यातील खरेदी व्यवहार, वाढता ओव्हरड्राफ्ट आणि इतर आर्थिक व्यवहारही चौकशीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत. दूध संकलन नोंदी, आर्थिक कागदपत्रे, सभासदत्व मंजुरीचे अभिलेख आणि लेखापरीक्षण अहवालांची तपासणी करून समिती शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी थेट संबंध असलेल्या कात्रज दूध संघावरील या चौकशीमुळे सहकार क्षेत्रात चर्चांना उधाण आले आहे. चौकशी अहवालातून नेमके काय समोर येणार, कथित गैरव्यवहारांना जबाबदार कोण ठरणार आणि शासन कोणती कारवाई करणार, याकडे आता शेतकरी, सभासद आणि संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

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TAGGED:

KATRAJ DAIRY
कात्रज दूध
बोगस दूध संकलन
चौकशी समितीची नियुक्ती
KATRAJ DAIRY

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