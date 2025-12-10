पुण्यातील कसबा गणपती मंदिर 15 दिवस बंद राहणार!
मंदिराच्या आतापर्यंतच्या उपलब्ध असलेल्या इतिहासात अशी प्रक्रिया प्रथमच घडत असल्याची माहिती देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त विनायक बाजीराव ठकार यांनी दिली.
पुणे : पुण्याचं ग्रामदैवत असलेलं श्री कसबा गणपती मंदिर 15 दिवस बंद राहणार आहे. देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं मंदिरातील मुख्य दैवत श्री गणेश मूर्तीच्या शेंदूर कवच दुरुस्ती प्रक्रियेस येत्या सोमवारपासून (15 डिसेंबर) प्रारंभ होणार आहे. त्यामुळं प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत मंदिर सर्व भाविकांसाठी पूर्णपणे 15 दिवसांसाठी बंद राहणार आहे. मंदिराच्या आतापर्यंतच्या उपलब्ध असलेल्या इतिहासात अशी प्रक्रिया प्रथमच घडत असल्याची माहिती देवस्थानचे प्रमुख विश्वस्त विनायक बाजीराव ठकार यांनी दिली. पुण्यातील पत्रकार भवन इथं ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती मंदिर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली. या पत्रकार परिषदेला देवस्थानचे खजिनदार हेरंब ठकार, विश्वस्त संगीता ठकार, स्वानंद ठकार, आदी ट्रस्टी उपस्थित होते.
संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत आणि शास्त्रोक्त पद्धतीनं होणार : "गेल्या काही दिवसांपासून ऐतिहासिक पुरातन स्वयंभू श्रींच्या मूर्तीवरील शेंदूर मिश्रित कवच गळून पडत आहे. ग्रामदैवत श्री कसबा गणपती तमाम गणेशभक्तांचे नवसाला पावणारे आराध्यदैवत आहे. त्यामुळं भविष्यात कुठलाही दुर्धर प्रसंग उद्भवू नये, म्हणून सध्या असलेले शेंदूर कवच लवकरात लवकर काढणं अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता शेंदूर कवच दुरुस्ती प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. शेंदूर कवच काढण्याकरिता विविध मूर्तीतज्ज्ञ, धार्मिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसंच पुरातत्व खात्याकडूनही मार्गदर्शन घेण्यात आलं आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया विधिवत आणि शास्त्रोक्त पद्धतीनं या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. ही प्रक्रिया विशेषत: श्रींच्या मुख्य रोजच्या पूजेच्या मूर्तीवर करण्यात येणार आहे," असं विनायक बाजीराव ठकार यांनी सांगितलं.
मंदिर अनेक कारणांसाठी इतिहासात प्रसिद्ध : पुढं विनायक बाजीराव ठकार म्हणाले की, "शेंदूर कवच काढणं व त्याअनुषंगानं आवश्यक ती कामं, ही सर्व प्रक्रिया अतिशय संवेदनशील असल्यामुळं साधारण तीन आठवडे लागू शकतात. कदाचित हा कालावधी कमी होऊ शकतो किंवा वाढूही शकतो. मात्र याचा अंदाज प्रत्यक्ष काम सुरु झाल्यावरच येईल. इथून पुढं होणाऱ्या कामाचा योग्य आढावा घेऊन मंदिर लवकरात लवकर भाविकांसाठी खुले करण्याचा व्यवस्थापन समितीचा अत्यंत प्रामाणिक मनोदय आहे. पुण्यातील अतिप्राचीन मंदिरांपैकी एक, ग्रामदैवत अशी कालातीत उपाधी प्राप्त असलेले श्री कसबा गणपती मंदिर अनेक कारणांसाठी इतिहासात प्रसिद्ध आहे. तसंच इसवी सन 1614 च्या आसपास या मंदिराचे उल्लेख आढळतात. जय मिळवून देणारा असा जयति गजानन, असे प्रत्यक्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ज्याचं वर्णन केलं आहे. मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यांमध्ये सक्रिय असून, पुणेकरांच्या दैनंदिन आयुष्यात या मंदिराचे स्थान अनन्यसाधारण आहे. मंदिर ज्या काळात बंद असणार त्यावेळेस भाविकांनी सहकार्य करावं, " असं आवाहन यावेळी विनायक बाजीराव ठकार यांनी केलं.
