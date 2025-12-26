महायुती, महाविकास आघाडी विरोधात वंचित अन् आपचा कोल्हापूरात 'कार्यकर्ता पॅटर्न'
कोल्हापूर महानगरपालिका निवडणुकीत युती आणि महाविकास आघाडी विरोधात आम आदमी पार्टी आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यकर्ता पॅटर्न राबवणार असल्याची घोषणा केली.
Published : December 26, 2025 at 8:53 PM IST
कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीनंतर राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष समीकरणं जुळवून युती-आघाडी करण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र कोल्हापुरात आम आदमी पार्टीच्या नाराज कार्यकर्त्यांनी इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून वंचित बहुजन आघाडीसोबत महानगरपालिका निवडणुकीत 'कार्यकर्ता पॅटर्न' राबवणार असल्याची घोषणा केली आहे.
...तर सर्व घटक पक्षांवर अन्याय : "लोकसभा आणि विधानसभा वेळी मला आश्वासन दिलं होतं की, येणाऱ्या निवडणुका इंडिया आघाडी म्हणून लढवू आणि सर्वांना न्याय देऊ. मात्र महापालिका निवडणुकीत असं झालं नाही. आमच्यावर अन्याय झाला. फक्त आम आदमी पार्टीवर अन्याय झाला नाही तर सर्व घटक पक्षांवरही अन्याय झाला. महापालिका निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी मागण्यासाठी गेलेल्या आमच्या पदाधिकाऱ्यांना तुझ्याकडं 50 लाख, 1 कोटी रुपये आहेत का? निवडणूक लढवण्याची औकात आहे का? असे प्रश्न विचारले. त्यामुळं नाराज झालेल्या आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी इंडिया आणि महाविकास आघाडीतून बाहेर पडत वंचित बहुजन आघाडीसोबत महानगरपालिका निवडणुकीत 'कार्यकर्ता पॅटर्न' राबवणार आहे," अशी घोषणा आपचे प्रदेश संघटक संदीप देसाई आणि वंचितचे महानगर अध्यक्ष अरुण सोनवणे यांनी शुक्रवारी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत घेतली.
कार्यकर्त्यांनी तुमची धुनी धुवायची की भांडी घासायची? : "कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आता खासदार आणि आमदारांच्या मुलांना तिकीट द्यायचा प्रयत्न चालू आहे. ज्यांच्या घरात महापौर पद होतं. त्याच्या घरात तिकीट देण्यासाठी पदाधिकारी हट्ट करून बसलेत. मग सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनं करायचं काय? राब-राब राबलेल्या कार्यकर्त्यांनी तुमची धुनी धुवायची की भांडी घासायची? म्हणून आम्ही इंडिया आघाडीतून बाहेर पडल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीशी संपर्क केला. सुशिक्षित आणि कष्टकऱ्यांचं प्रतीक एकत्र आल्यानं आमची युती झाली आहे. कोल्हापूरचा विकास करायचा असेल तर कार्यकर्ताच करू शकतो. आतापर्यंत कार्यकर्त्यांन तळमळीनं काम केलं. घराणेशाही आणि टक्केवारीच्या विरोधात आम आदमी पार्टीची आणि वंचितची युती करत आहे. आम्ही घटक पक्षांना न्याय देणार आणि प्रस्थापितांना धूळ चारणार असून कोल्हापुरातील टक्केवारीची कीड संपवणार," असं वंचितचे महानगर अध्यक्ष अरुण सोनवणे यांनी स्पष्ट केलं.
"राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सोबत घेण्याचा प्रयत्न : "लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं मतांसाठी आमच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा वापर केला. आता उमेदवारी देताना अटी घातल्या आहेत. यामुळं नाराज झालेल्या आम आदमी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं इंडिया आघाडी आणि महाविकास आघाडीशी काडीमोड घेत आपल्या भूमिका जाहीर केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं काँग्रेस आघाडीला गुरुवार सायंकाळपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. मात्र अजूनही निर्णय न झाल्यानंराष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सोबत घेण्याचा प्रयत्न आहे," असं आपचे प्रदेश संघटक संदीप देसाई यांनी सांगितलं.
