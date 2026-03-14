करवीर निवासिनी अंबाबाई देवीच्या मंदिराचा गाभारा चार दिवस बंद; उत्सवमूर्ती दर्शन सुरु, काय आहे कारण?
श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात सध्या विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील जतन-संवर्धन कामे जोरात सुरू आहेत.
Published : March 14, 2026 at 8:10 PM IST
कोल्हापूर - साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक आणि देशभरातील लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात सध्या विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील जतन-संवर्धन कामे जोरात सुरू आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री अंबाबाई आणि श्री महासरस्वती या तिन्ही देवींच्या गर्भगृहांचे अंतर्गत आणि बाह्य भागांचे सॅंड ब्लास्टिंग, वॉशिंग करुन दगडी फरशी-भिंतींचे नूतनीकरण करण्याचे काम सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता अंबाबाई देवीच्या गाभाऱ्यातील जतन संवर्धनाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. त्यामुळेच चार दिवस देवीच्या मूळ मंदिराचे दर्शन यावेळी बंद राहणार असल्याचे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी सांगितले आहे.
बांधकाम अधिक टिकाऊ आणि सुरक्षित होणार - अंबाबाई देवी मंदिरातील या विकास आराखड्यात एकूण 1445 कोटी 97 लाख रुपयांचा निधी मंजूर असून, पहिल्या टप्प्यात 143.90 कोटींची अंबाबाई मंदिर संवर्धनाशी संबंधित कामे प्राधान्याने होत आहेत. यामध्ये मंदिर परिसरातील 156 देवतांच्या मूर्तींचे जतन, वॉटरप्रुफिंग, सांडपाणी व्यवस्था आणि विद्युत वाहिन्यांचे आधुनिकीकरण यांचा समावेश आहे. त्यातच आता देवीच्या गाभाऱ्यातील स्वच्छता आणि इतर कामे हाती घेतली आहेत. या कामात वापरल्या जात असलेल्या तंत्रज्ञानामुळे मंदिराच्या दगडी भिंतींवरील भेगा-चिरा बुजवून बांधकाम अधिक टिकाऊ आणि सुरक्षित होईल.
चार दिवसांसाठी मुख्य दर्शन बंद - 14 मार्च (शनिवार) ते 17 मार्च (मंगळवार) या कालावधीत अंबाबाई देवी मंदिरातील मुख्य गाभाऱ्यापर्यंत प्रवेश पूर्णपणे बंद राहील, ज्यामुळे देवीच्या मूळ मूर्तीचे दर्शन भाविकांना घेता येणार नाही. विशेषतः मुख्य पेटी चौकापासून गाभाऱ्यापर्यंत दगडी फरशीचे नूतनीकरण, दगडांची मजबूत जोडणी आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक बांधकाम ही केंद्रित कामे पार पडतील. "पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती आणि प्रशासनाने भाविकांना गैरसोय होऊ नये, यासाठी पितळी उंबऱ्याबाहेरील मुक्ती मंडपात उत्सवमूर्ती आणि प्राणप्रतिष्ठित मंगल श्रीकलशाची प्रतिष्ठापना केली असून, तेथे दर्शन आणि अभिषेक सेवा नेहमीप्रमाणे सुरळीत चालू राहतील." असे शिवराज नाईकवाडे यांनी सांगितले आहे.
चार दिवसांनी विधिवत कार्यांनंतर दर्शन चालू - 17 मार्चला सकाळी आगमोक्त आणि वेदोक्त धार्मिक विधींसह पूर्णाहुती पार पडल्यानंतर दुपारी साडेबाराच्या सुमाराला साडेबाराची आरतीपासून श्री अंबाबाईच्या मूळ मूर्तीचे दर्शन पूर्ववत सुरू होईल. समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी जारी केलेल्या आवाहनात सांगितले, या कालावधीत मंदिराच्या सुरक्षा गरजा आणि विकासकामांना भाविकांनी सहकार्य व सहनशीलता दाखवावी. नाईकवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वीही उंबरा बदलणे, नवीन रथ तयार करणे आणि गरुड मंडप दुरुस्ती यांसारखी महत्त्वाची कामे यशस्वी झाली आहेत.
दरम्यान, या विकासकामांमुळे मंदिर परिसर अधिक सुबक, सुरक्षित आणि भाविकसुलभ होणार आहे. अंबाबाई देवीच्या दर्शनाला जगभरातून भाविक दर्शनाला येत असतात. आता काही दिवस जरी देवीचे दर्शन भाविकांना मिळणार नसले, तरी त्यानंतर देवीचा गाभारा आणि देवीचे रूप अजूनच खुलून दिसेल. त्यामुळे कोल्हापूरचा हा ऐतिहासिक वारसा येणाऱ्या पिढ्यांसाठी टिकून राहील.
