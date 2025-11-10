ETV Bharat / state

करुणा मुंडे यांचा स्वराज्य शक्ती सेना पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवणार

पुण्यातील एकूण 14 नगरपरिषद आणि 3 नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत स्वराज्य शक्ती सेना स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा करुणा मुंडे यांनी आज केली.

Karuna Munde Swarajya Shakti Sena party will contest the elections on its own
करुणा मुंडे यांचा स्वराज्य शक्ती सेना पक्ष स्वबळावर निवडणूक लढवणार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 10, 2025 at 5:24 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 5:53 PM IST

पुणे: निवडणूक आयोगाने राज्यात नगरपंचायत, नगरपालिका निवडणुका जाहीर केल्या असून, सर्वच पक्षांनी या निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. अशातच करुणा मुंडे यांनी काढलेल्या स्वराज्य शक्ती सेना पक्षानेदेखील निवडणुकीची तयारी केली असून, पुणे जिल्ह्यातील एकूण 14 नगरपरिषद आणि 3 नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत स्वराज्य शक्ती सेना स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा पक्षाच्या अध्यक्षा करुणा मुंडे यांनी आज केली.

एकाच घरातील लोक वेगवेगळ्या पक्षात पाहायला मिळतात : पुण्यातील पत्रकार भवन येथे स्वराज्य शक्ती सेनेच्या अध्यक्षा करुणा मुंडे यांची आज पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी याबाबत घोषणा केली. यावेळी करुणा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात आपण पाहिलं तर एकाच घरातील लोक हे आपल्याला वेगवेगळ्या पक्षात पाहायला मिळत आहेत. बायको भाजपाची आमदार आहे, तर नवरा राष्ट्रवादीमध्ये आहे. आपले सगळे प्रश्न आहे त्याच ठिकाणी आहेत. सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे कोणीच पाहत नाही. सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात आम्ही काढलेल्या स्वराज्य शक्ती सेना हा पक्ष आता जिल्ह्यात होणाऱ्या नगरपंचायत तसेच नगरपालिका निवडणुका या स्वबळावर लढणार आहे. तसेच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकादेखील आम्ही लढवणार असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष न देता जाती-जातीत भांडणं : त्या पुढे म्हणाल्या की, राज्यात सामान्य लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष न देता जाती-जातीत भांडण तसेच आरक्षणाचे मुद्दे पुढे केले जात आहेत. मी माझ्या पक्षाचं निवेदन घेऊन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे गेली होती आणि आपण पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून काम करा, अस सांगितलं होतं, पण त्यांनी मी समाजासाठी काम करत असल्याचं सांगितलं. तसेच संग्राम जगताप आणि पडळकर हे आज कुठे आहेत. डॉ. संपदा मुंडे यांची आत्महत्या नाही तर हत्या झाली आहे. हिंदूंच्या नावावर बोंबलणारे कुठे आहेत, ते संग्राम जगताप आणि पडळकर, संपदा मुंडे काय हिंदू नव्हती का? आमच्या स्वराज्य शक्ती सेनेत दोनच गोष्टी आहेत. एक स्त्री आणि दुसरं पुरुष तसेच माणुसकी हा एकच आमचा धर्म आहे, असं यावेळी त्यांनी सांगितलंय.

Last Updated : November 10, 2025 at 5:53 PM IST

