'बारामतीत अजित पवार यांना न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य माणसाला काय न्याय मिळणार?'- करुणा मुंडे
बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक ही बिनविरोध होणार नसल्याचं समोर आलं आहे. उमेदवार मागे घेतल्यानं करुणा मुंडे यांनी काँग्रेसवर टीका केली.
Published : April 10, 2026 at 2:34 PM IST
बारामती : बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसच्या उमेदवारानं अर्ज मागे घेतल्यानंतर करुणा मुंडे यांनी काँग्रेसच्या माघारीवर सडकून टीका केली आहे. “या महाराष्ट्रात लोकशाही राहिली नाही. काँग्रेससारख्या मोठ्या पक्षानं या निवडणुकीतून माघार घेणं, ही लज्जास्पद गोष्ट आहे,” अशी त्यांनी टीका केली.
करुणा मुंडे म्हणाल्या की," मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि धनंजय मुंडे हे आपल्या विचारानं राज्य चालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, हे मी होऊ देणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यापुढे म्हणाल्या की," सुरुवातीला आपणही माघार घेण्याच्या विचारात होतो. मात्र, सोशल मीडियावर पाहिलेल्या एका पोस्टमुळे निर्णय बदलला. त्या पोस्टमध्ये धनंजय मुंडे यांनी काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याशी संपर्क साधल्याचा उल्लेख होता. त्यानंतर काँग्रेसनं माघार घेतल्याचे सांगितले गेलं. हे पाहून मी माझा माघारीचा निर्णय रद्द केला,” असे त्यांनी स्पष्ट केलं.
करुणा मुंडे यांनी आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करत दिवंगत अजित पवार यांच्या मृत्यूबाबत एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली. “जर त्या प्रकरणात एफआयआर दाखल झाली असती, तर मी निश्चितच निवडणुकीतून माघार घेतली असती,” असे त्या म्हणाल्या.
काँग्रेससारखा पक्ष विकला जाऊ शकतो, पण करुणा मुंडे यांना विकत घेण्याची ताकद कोणात नाही. तसेच, धनंजय मुंडे यांनी दिलेले आव्हान स्वीकारूनच आपण बारामतीच्या रणांगणात उतरलो आहोत-करुणा मुंड
“बारामतीत अजित पवार यांना न्याय मिळत नसेल, तर सामान्य माणसाला काय न्याय मिळणार?” असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. “महापुरुषांचे विचार घेऊन मी या लढाईत उतरते आहे,” असेही त्यांनी म्हटलं. सुनेत्रा पवार यांच्याबाबत सहानुभूतीची लाट असल्याचंही त्यांनी मान्य केलं. मात्र “अजित पवार यांना न्याय देण्याबाबत त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबानं गंभीर विचार केलेला दिसत नाही,” असा त्यांनी आरोप केला. “लढण्याची मजा तेव्हाच येते, जेव्हा प्रतिस्पर्धी मजबूत असतो,” असे त्यांनी शेरोशायरीतून आव्हान दिलं.
बिनविरोध निवडीचे प्रयत्न अपयशी- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी ही निवडणूक होत आहे. त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा अजित पवार या निवडणुक लढवत आहेत. या लढतीला भावनिक आणि राजकीय असे दुहेरी परिमाण प्राप्त झालं आहे. ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचे पवार कुटुंबीय आणि महायुतीकडून बिनविरोध निवडणुकीचे प्रयत्न झाले होते, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. परंतु, ते प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत.
सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात लढणारे उमेदवार कोण कोण आहेत ?- निवडणुकीत सुनेत्रा अजित पवार यांच्या विरोधात प्रा. आर. वाय. घुटूकडे, सतीश कृष्णा कदम, डॉ. अभिजीत वामनराव बिचुकले, ॲड. अविनाश वामनराव गायकवाड, करुणा धनंजय मुंडे, गजानन शांताबाई उत्तम गवळी पाटील, चंद्रकांत रंभाजी मोटे, चंद्रकांत सूर्यकांत वाघमोडे, दत्तात्रय रावसो बेदरे, बाळासो मारुती धापटे, रोहित राजू भोसले, मिथुन सोपानराव आटोळे, मंगलदास तुकाराम निकाळजे, योगेश मोहन (योमो) बी. के., डॉ. विजयकुमार रामचंद्र भिसे, विराज महादेव शिंदे, शिवाजी जयसिंग कोकरे, सतीश नाना सोनावणे, सागर शरद भिसे, साजन भगवान आडसुळ, सिताराम विठ्ठल रणदिवे आणि सोनाली सूर्यकांत राणे असे एकूण 22 उमेदवार मैदानात आहेत.
स्थानिक विरुद्ध बाहेरील उमेदवार- उमेदवारांच्या भौगोलिक पार्श्वभूमीवर नजर टाकल्यास सुमारे 12 उमेदवार हे बारामती तालुक्यातील असून उर्वरित 11 उमेदवार बारामतीबाहेरील सोलापूर, सातारा, बीड, मुंबई, ठाणे, बुलढाणा, सांगली आदी जिल्ह्यांतून आलेले आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरील’ असा मुद्दाही प्रभावी ठरताना दिसत आहे. यातील अनेक उमेदवार या निवडणुकीच्या प्रचारालादेखील येतील का नाही, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. केवळ ही वेळ निवडणूक बिनविरोध होऊ नये, म्हणून अनेकांनी आपले उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांना बारामतीमध्ये एवढा रस का, असा प्रश्न स्थानिक लोक विचारत आहेत.
23 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात कायम - उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात अर्ज मागे घेतले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, प्रत्यक्षात 53 पैकी 30 उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज माघारी घेतले. मात्र, आणखी 22 उमेदवारांनी अर्ज माघारी घेण्याची अपेक्षा असताना ते उमेदवारी अर्ज माघारी जाण्यासाठी बारामतीत फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे 23 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात कायम राहिले.
