मुंडे भाऊ-बहीण भावनिक ट्रम्प कार्ड खेळत आहेत; त्या दोघांनी निवृत्ती घ्यावी, मला संधी द्यावी - करुणा मुंडे
धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे यांनी राजकीय निवृत्ती घ्यावीशी वाटते, असं विधान केलं होतं. यावर आता करुणा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : August 3, 2026 at 8:47 PM IST
मुंबई : राज्याच्या पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या राजकीय निवृत्तीचा संकेत देणाऱ्या विधानावर करुणा मुंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दोघेही केवळ जनतेच्या भावनांशी खेळत असून आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे एक भावनिक 'ट्रम्प कार्ड' असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना करुणा मुंडे म्हणाल्या, "धनंजय मुंडे आणि पंकजा मुंडे हे दोघेही भाऊ-बहिण केवळ भावनिक ट्रम्प कार्ड खेळत आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे." पंकजा मुंडे यांनी नुकतंच एका कार्यक्रमात "मला राजकारणातून संन्यास घ्यावासा वाटतो," असं वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनीही, "आजच्या जातीपातीच्या राजकारणात राजकारण करावंसं वाटत नाही," असं म्हणत राजकीय निवृत्तीबाबत सूचक विधान केलं होतं.
दोघांनी निवृत्ती घ्यावी, मला संधी द्यावी - करुणा मुंडे : यावर प्रतिक्रिया देताना करुणा मुंडे म्हणाल्या, "गेल्या 60 वर्षांपासून बीड जिल्ह्यातील जनतेनं या भाऊ-बहिणींना सत्ता दिली. मात्र अपेक्षित विकास झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी आता राजकारणातून एक्झिट घ्यावी. त्यांनी अधिकृतपणे निवृत्तीची घोषणा केली, तर त्यासाठी मी विशेष सभाही घेईन." त्या पुढे म्हणाल्या, "भविष्यात चांगली व्यक्ती म्हणून त्यांनी मला संधी द्यावी. गोपीनाथ मुंडे यांच्या विचारांवर आणि पावलावर पाऊल ठेवून मी बीड जिल्ह्यात काम करेन."
पंकजा मुंडे काय म्हणाल्या होत्या? : एका कार्यक्रमात बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "वयाच्या 24व्या वर्षी मी राजकारणात आले. आता मी 48 वर्षांची झाले असून या राजकारणाचा मला अक्षरशः कंटाळा आला आहे." शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना त्या म्हणाल्या, "तुमच्या हातातील कोयता गेला पाहिजे, असं मी म्हणणार नाही. मात्र त्या कोयत्याला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. कष्टाचं योग्य फळ शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजे." यावेळी त्यांनी माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या कार्याचा उल्लेख करत, "मला तुमच्या मनात राहायचं आहे," असंही सांगितलं.
धनंजय मुंडे यांनी काय म्हटलं होतं? : अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात धनंजय मुंडे म्हणाले होते, "सध्या देशात जातीपाती आणि धर्माच्या आधारावर राजकारण होत आहे. अशा वातावरणात माझ्यासारख्या व्यक्तीला राजकारणात राहावंसं वाटत नाही." मात्र, त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, "समाजात समता प्रस्थापित करणं, उपेक्षित आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवून देणं हे काम अद्याप बाकी आहे. महापुरुषांचे विचार आमच्या पाठीशी आहेत आणि त्याच विचारांनी पुढे काम करत राहणार आहोत."
कोण आहेत करुणा मुंडे? : करुणा मुंडे, ज्यांचं आधीचं नाव करुणा शर्मा असं होतं, त्या मूळच्या मध्य प्रदेशातील इंदूरच्या आहेत. त्यांनी स्वतःला धनंजय मुंडे यांची पत्नी असल्याचा दावा केला आहे. त्यांचा असाही दावा आहे की, त्या धनंजय मुंडे यांची पहिली पत्नी आहेत आणि त्यांच्यापासून त्यांना दोन मुले आहेत. या दाव्यासाठी त्यांनी अनेक पुरावे सादर केले आहेत, ज्यात स्वीकृतीपत्र, अंतिम इच्छापत्र, आणि कौटुंबिक कागदपत्रांचा समावेश आहे. त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईत राहतात आणि एका सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून काम करतात.
धनंजय मुंडे यांच्याशी त्यांचे संबंध 27 वर्षांहून अधिक काळाचे असल्याचा दावा त्या करतात. करुणा यांनी आपले नाव करुणा शर्मा वरून करुणा धनंजय मुंडे असे बदलले आहे, ज्यामागे त्यांचा हेतू स्वतःला धनंजय मुंडे यांची कायदेशीर पत्नी म्हणून सिद्ध करण्याचा आहे. त्यांचा असा आरोप आहे की, धनंजय मुंडे यांनी सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर त्यांच्यावर अन्याय केला आणि त्यांना त्यांचा हक्क नाकारला.
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