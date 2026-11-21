कार्तिकी एकादशीनिमित्त शिर्डी साईचरणी सोन्याची राखी व फूल अर्पण!
हैदराबाद येथील साईभक्त परिवाराने शिर्डी साईबाबांच्या चरणी 4 लाख 53 हजार 471 रुपये किमतीची सोन्याची राखी व सोन्याचे फूल अर्पण केले आहे.
Published : November 21, 2026 at 10:11 AM IST
शिर्डी - कार्तिकी एकादशीच्या पावन पर्वावर तेलंगणा राज्यातील हैदराबाद येथील साईभक्त परिवाराने शिर्डी साईबाबांच्या चरणी 4 लाख 53 हजार 471 रुपये किमतीची सोन्याची राखी व सोन्याचे फूल अर्पण केले आहे. साईबाबांवरील अढळ श्रद्धा आणि भक्तिभावातून देश-विदेशातील भाविक साईचरणी विविध मौल्यवान वस्तू व देणग्या अर्पण करत असतात. याच परंपरेतून हैदराबाद येथील साईभक्त विरण साई गट्टा यांनी आज साईबाबांच्या चरणी 40 ग्रॅम 180 मिलिग्रॅम वजनाची एक नग सोन्याची राखी आणि एक नग सोन्याचे फूल अर्पण केले.
शिर्डीत आध्यात्मिक शांतता - याप्रसंगी आपल्या भावना व्यक्त करताना साई भक्त गट्टा यांनी सांगितले की, ते गेल्या 15 ते 20 वर्षांपासून नियमितपणे शिर्डीला येत आहेत. दैनंदिन कामाच्या धावपळीत हैदराबाद किंवा इतर ठिकाणी असलेल्या साई मंदिरात गेल्यावर प्रसन्न वाटतेच, परंतु शिर्डीला आल्यावर नेहमीच एक वेगळीच आध्यात्मिक शांतता आणि प्रसन्नतेचा अनुभव मिळतो. यंदाची ही भेट त्यांच्या कुटुंबासाठी अधिकच अविस्मरणीय आणि मौल्यवान ठरली आहे कारण त्यांच्या मुलाचा 10 वा वाढदिवस आहे.
साईबाबा संस्थानचं केलं कौतुक - साईबाबांचे दर्शन घेणे नेहमीच हृदयाच्या खूप जवळचे वाटते. देवाचे आशीर्वाद सदैव आपल्या पाठीशी असल्याची जाणीव होते, असेही ते म्हणाले. साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थेबद्दल समाधान व्यक्त करताना त्यांनी नमूद केले की, सकाळच्या आरतीपासून ते दर्शनापर्यंत त्यांनी विनंती केलेल्या प्रत्येक गोष्टीची संस्थानने उत्तम प्रकारे काळजी घेतली असून संस्थानचे सहकार्य अत्यंत भारावून टाकणारे आहे. शिर्डी भेटीमुळे जीवनात शांतता आणि समृद्धी लाभते, त्यामुळे कुटुंबासह पुन्हा पुन्हा शिर्डीला येण्याची इच्छा असल्याचे साईभक्त गट्टा यांनी सांगितले.
साईबाबा संस्थानने केला सत्कार - सदर देणगी स्वीकारल्यानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीने प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले यांनी देणगीदार साईभक्त गट्टा यांचा
यथोचित सत्कार केला.
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