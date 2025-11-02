ETV Bharat / state

कार्तिकी एकादशी 2025; नांदेडच्या वालेकर दाम्पत्याला मिळाला उपमुख्यमंत्र्यांसोबत शासकीय महापूजेचा मान

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याहस्ते आज सपत्नीक विठुरायाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. नांदेडच्या सुशिलाबाई आणि रामराव वालेगावकर या दाम्पत्याला देखील शासकीय महापूजेचा मान मिळाला.

Kartiki Ekadashi 2025
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें आणि नांदेडच्या वालेकर दाम्पत्याला महापूजेचा मान (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : कार्तिक एकादशीच्या निमित्तानं आज रविवारी (2 नोव्हेंबर) पंढरपुरात पहाटे विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी विठ्ठलाची महापूजा केली. यावेळी मानाचे वारकरी म्हणून नांदेड जिल्ह्यातील रामराव आणि सुशिलाबाई वालेगावकर या दाम्पत्याला उपमुख्यमंत्र्यांसोबत विठ्ठलाची महापूजा करण्याचा बहुमान मिळाला. तसंच मोहोळ तालुक्यातील पापरी आणि देवडे येथील मानसी माळी आणि आर्य थोरात या दोन विद्यार्थ्यांनाही यंदा महापूजेसाठी उपस्थित राहण्याचा मान मिळाला.



श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी लता शिंदे तसेच मानाचे वारकरी ठरलेले पोटा (ता. हिमायतनगर, जि. नांदेड) येथील रामराव बसाजी वालेगावकर आणि सुशिलाबाई रामराव वालेगावकर यांच्याहस्ते कार्तिकी एकादशीनिमित्त श्री विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा पार पडली. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी बळीराजाला सुखी समाधानी ठेवण्याचं साकडं यावेळी पांडुरंगाला घातलं. श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी भाविकांना कमी वेळ लागावा. तसेच दर्शन रांगेमध्ये पाणी, बैठक व्यवस्था यासह सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळण्यासाठी तिरुपतीच्या धर्तीवर दर्शन मंडप निर्माण करण्याकरता राज्य शासनाने १३० कोटीचा निधी मंजूर केलाय. हे काम अत्यंत जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

व्हीआयपी दर्शन बंद : "श्री विठ्ठल रुक्मिणीचे व्हीआयपी दर्शन बंद केले असून वारकऱ्यांना लवकर दर्शन मिळत आहे, कारण वारकरी हाच व्हीआयपी आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यावर मोठं संकट आलं असून शेती पिकाचं खूप मोठं नुकसान झालं आहे. अशा संकट काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बळीराजावर आलेलं संकट दूर कर, त्यांना सुख आणि समाधानाचे दिवस येऊ दे," असे साकडे एकनाथ शिंदे यांनी पांडुरंगाला घातले.

मानाच्या वारकऱ्यांना एसटीचा मोफत पास : चंद्रभागेसह सर्व नद्यांच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. यावर्षीच्या कार्तिकी वारीमध्ये भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधेसाठी अतिरिक्त पाच कोटींचा निधी तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात आल्याचं सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील सर्व भाविकांना कार्तिकी एकादशीनिमित्त शुभेच्छा दिल्या. तसेच मानाच्या वारकऱ्यांचं अभिनंदन केलं. मानाच्या वारकऱ्यांना एसटीचा मोफत पास एक वर्षाऐवजी कायमस्वरूपी देण्याची घोषणा देखील उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. दरम्यान यावर्षीपासून प्रथमच शालेय विद्यार्थ्यांची मानाचे विद्यार्थी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. विद्यार्थी मानसी आनंद माळी आणि आर्य समाधान थोरात यांना हा मान मिळाला आहे.


या मान्यवरांची होती उपस्थिती : यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार समाधान आवताडे, अभिजीत पाटील, तानाजी सावंत, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर आणि समिती सदस्य तसेच समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके आणि मान्यवर उपस्थित होते.

हेही वाचा -

  1. पंढरपूरमध्ये कार्तिकी एकादशीचा सोहळा; पांडुरंगाच्या मंदिराला देशी-विदेशी फुलांची आकर्षक सजावट
  2. कार्तिकी एकादशी २०२५; यात्रेसाठी मंदिरे समिती सज्ज, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते होणार शासकीय महापूजा
  3. 'यंदा कर्तव्य आहे'; तुळशी विवाहनंतर उडणार लग्नांचा बार, यंदा 55 विवाह मुहूर्त

TAGGED:

कार्तिकी एकादशी 2025
विठ्ठल रुक्मिणीची शासकीय महापूजा
RAMRAO AND SUSHILABAI WALEGAONKAR
EKNATH SHINDE
KARTIKI EKADASHI 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.