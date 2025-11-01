कार्तिकी एकादशी २०२५; यात्रेसाठी मंदिरे समिती सज्ज, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते होणार शासकीय महापूजा
आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला (Kartiki Ekadashi) तसंच पंढरीच्या वारीला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पायी पंढरपूर वारीला जाण्याची शेकडो वर्षांची परंपरा आजही कायम आहे.
पंढरपूर (सोलापूर) : आषाढी एकादशीनंतर कार्तिकी एकादशीला (Kartiki Ekadashi) राज्यात खूप मोठं महत्त्व आहे. या एकादशीसाठीसुद्धा राज्यभरातून वारकरी पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येत असतात. यंदा दोन नोव्हेंबरला कार्तिकी एकादशी आहे.
पंढरपूरला ८ ते १० लाख भाविक येण्याची शक्यता : पंढरपूर येथे कार्तिक शुद्ध एकादशी सोहळा दोन नोव्हेंबर रोजी होणार असून, कार्तिक यात्रा कालावधीत पंढरपुरात श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी परराज्यासह राज्यातील इतर जिल्ह्यातून सुमारे ८ ते १० लाख भाविक येण्याची शक्यता आहे. भाविकांच्या आरोग्य, सुरक्षिततेच्या आणि स्वच्छतेच्या दृष्टीने आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंदिर समिती सज्ज असल्याची माहिती, समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार शासकीय महापूजा : कार्तिकी एकादशीला कार्तिकी यात्रा होत आहे. या दिवशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मानाचे वारकरी यांच्या शुभहस्ते सपत्नीक श्रींची शासकीय महापूजा पहाटे 2 वाजता होणार आहे. या यात्रेला सुमारे 10 ते 12 लाख भविक पंढरपुरात येतात. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना आवश्यक सुविधा मंदिर समितीच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.
भाविकांसाठी केल्या 'या' सोयी : पंढरपुरात दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी दर्शन रांगेत बॅरीकेटींग करून त्यावर वॉटरप्रुफ ताडपत्री शेड, जादा दर्शन मंडपाची निर्मिती, आपत्कालीन मार्ग, विश्रांती कक्ष, दर्शन रांगेत बसण्याची सुविधा करण्यात आली आहे. तसंच लाईव्ह दर्शन, कुलर-फॅन, मिनरल वॉटर, चहा आणि खिचडीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. भाविकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये रुग्णवाहिका, वैद्यकीय पथक, प्रथमोपचार केंद्र, स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मोफत वैद्यकीय व्यवस्था असणार आहे. याशिवाय, आरोग्य विभागामार्फत श्री संत ज्ञानेश्वर दर्शनमंडप आणि रिध्दी सिध्दी दर्शनमंडप येथे आयसीयु, बाजीराव पडसाळी, सारडा भवन इत्यादी ठिकाणी आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. दर्शन रांगेतील भाविकांना चहा-शाबुदाणा, तांदळाची खिचडी तसंच रिध्दी सिध्दी दर्शनमंडप येथे आजपासून एकादशी अन्नछत्र सुरू करण्यात आल्याची माहिती, गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी दिली.
