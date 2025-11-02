ETV Bharat / state

कार्तिक एकादशी 2025: एकनाथ शिंदे यांनी केली विठ्ठलाची महापूजा, यंदा जिल्हा परिषद शाळेच्या दोन विद्यार्थ्यांनाही पूजेचा मान

कार्तिक एकादशीच्या निमित्ताने आज पहाटे उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. विशेष म्हणजे, यंदा जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील 2 विद्यार्थ्यांनाही महापूजेचा मान देण्यात आला.

Eknath Shinde Performs Official Mahapuja
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली विठ्ठल- रुक्मिणीची शासकीय महापूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 7:35 AM IST

पंढरपूर : कार्तिक एकादशीच्या निमित्ताने आज रविवारी (2 नोव्हेंबर) पंढरपुरात पहाटे विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी विठ्ठलाची महापूजा केली. यावेळी मानाचे वारकरी म्हणून नांदेड जिल्ह्यातील रामराव आणि सुशिलाबाई वालेगावकर या दाम्पत्याला उपमुख्यमंत्र्यांसोबत विठ्ठलाची महापूजा करण्याचा बहुमान मिळाला.

जिल्हा परिषद शाळेच्या दोन विद्यार्थ्यांनादेखील शासकीय पूजेचा मान : विशेष म्हणजे, यंदा जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील 2 विद्यार्थ्यांनाही महापूजा करण्याचा मान देण्यात आला. या प्रसंगी मंत्री भरत गोगावले, पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार समाधान आवताडे, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार तानाजी सावंत, आमदार बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर तसेच मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके उपस्थित होते.

Arya Samadhan Thorat and Mansi Anand Mali
महापूजेत सहभागी विद्यार्थी आर्य समाधान थोरात आणि माणसी आनंद माळी (ETV Bharat)

नांदेडच्या वालेगावकर दाम्पत्याला मिळाला शासकीय महापूजेचा मान : परंपरेनुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच, मानाचे वारकरी विठ्ठलाची शासकीय महापूजा करतात. यंदाही दर्शन रांगेतून निवडलेल्या माळकरी भाविकाची शासकीय महापूजेसाठी निवड करण्यात आली.नांदेडच्या हिमायतनगर तालुक्यातील पोटा येथील रामराव बसाजी वालेगावकर (वय 42) व सौ. सुशिलाबाई रामराव वालेगावकर (वय 40) या शेतकरी दाम्पत्याला यंदाच्या कार्तिकी एकादशीनिमित्त शासकीय महापूजेचा मान मिळाला. वालेगावकर दाम्पत्य गेल्या 20 वर्षांपासून पंढरीची वारी करत आहेत.

Walegaonkar couple
नांदेडच्या वालेगावकर दाम्पत्याला मिळाला शासकीय महापूजेचा मान (ETV Bharat)

शिक्षण मंत्री दादा भुसेंचा कौतुकास्पद उपक्रम : शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी शासकीय महापूजेसाठी जिल्हापरिषदेच्या विद्यार्थ्यांनादेखील संधी देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. यानंतर शिक्षण मंत्री भुसे यांच्या सूचनेनुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील प्रज्ञाशोध परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळविणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना शासकीय महापूजेचा मान देण्यात आला. यामध्ये पापरी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थिनी माणसी आनंद माळी व देवडी जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी आर्य समाधान थोरात हे उपमुख्यमंत्र्यांसोबत शासकीय महापूजेत सहभागी झाले.


'चंद्रभागा कायमस्वरूपी प्रदूषण मुक्त व्हावी' : पंढरपूरची चंद्रभागा नदी वारकऱ्यांची पवित्र गंगा आहे. ही चंद्रभागा कायमस्वरूपी प्रदूषण मुक्त व्हावी, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असून याचाच एक भाग म्हणून नगर विकास खात्यानं चंद्रभागेच्या प्रदूषण मुक्तीसाठी 120 कोटी रुपयांच्या निधीतून पहिल्या टप्प्याचं काम सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पंढरपुरात दिली.

KARTIKI EKADASHI 2025
EKNATH SHINDE PANDHARPUR
कार्तिक एकादशी 2025
महापूजा कार्तिकी एकादशी पंढरपूर
EKNATH SHINDE MAHAPUJA KARTIKI 2025

