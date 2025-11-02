शिर्डीत कार्तिकी एकादशीचा उत्सव; प्रसादालयात साबुदाणा खिचडीचा भाविकांना प्रसाद
कार्तिकी एकादशीनिमित्त (Kartiki Ekadashi) साईबाबांच्या शिर्डीत भक्ती आणि उत्साहाचं वातावरण आहे. कार्तिकी एकदाशीनिमित्त साई प्रसादालयात साबुदाणा खिचडीचा महाप्रसाद भाविकांना देण्यात आला.
शिर्डी : पंढरपूरमध्ये कार्तिकी एकादशीचा सोहळा (Kartiki Ekadashi) मोठ्या उत्साहात पार पडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याहस्ते आणि मानाच्या वारकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये श्री विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. तसेच शिर्डी साईबाबा मंदिरात देखील साईबाबा संस्थानच्यावतीनं कार्तिकी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. कार्तिकी एकादशी निमित्तानं साईबाबांच्या समाधीसमोर पांडुरंगाची प्रतिमा ठेवण्यात आली होती. तर साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना आज साईबाबा यांच्याबरोबर विठ्ठलाचंही दर्शन मिळालं.
प्रसादालयात साबुदाणा खिचडीचा प्रसाद : शिर्डी साईबाबा संस्थानतर्फे वर्षभरात विविध धार्मिक आणि पारंपरिक उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं साजरे केले जातात. साईबाबांच्या दर्शनासाठी सकाळपासूनच भक्तांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांना साईबाबा संस्थानच्या प्रसादालयात आज साबुदाणा खिचडी आणि शेंगदाण्याचे झिरके म्हणून प्रसाद देण्यात आला. साई प्रसादालयात नेहमी भाविकांना दोन भाज्या, चपाती, वरण-भात आणि गोड असा प्रसाद दिला जातो. मात्र, आषाढी एकादशी, महाशिवरात्री आणि कार्तिकी एकादशीसारख्या उपवासाच्या दिवशी भाविकांसाठी साबुदाणा खिचडी आणि शेंगदाण्याचे झिरके असा उपवासाचा प्रसाद भाविकांना दिला जातो.
सोमवारी होणार तुळशी विवाहाचा सोहळा : आज संध्याकाळी 6 वाजता धुपआरती पार पडणार आहे. आरतीनंतर सायंकाळी 7 ते 9 वाजेपर्यंत साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपात कीर्तन कार्यक्रम होईल. यानंतर साईबाबांची प्रतिमा ठेवून गावातून पालखी निघेल. पालखी मंदिरात आल्यानंतर साईबाबांच्या शेजाआरतीला सुरूवात होईल. सोमवारी तुळशी विवाह निमित्तानं साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साईंच्या द्वारकामाईत पारंपरिक पद्धतीनं तुळशी विवाहाचा सोहळा संपन्न होणार आहे. त्यानंतर रात्री 10 वाजता साईबाबांची शेजाआरती होईल आणि कार्तिकी एकादशी आणि तुळशी विवाहाचा हा दोन दिवसीय उत्सव संपन्न होईल.
