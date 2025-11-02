ETV Bharat / state

"तिरुपतीच्या धर्तीवर पंढपुरात भव्य दर्शन मंडप बांधणार"- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, आपल्या राज्यानं सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून देशात प्रथम क्रमांकावर राहावं, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.

Eknath Shinde
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 2, 2025 at 10:05 AM IST

पंढरपूर : कार्तिक एकादशीच्या निमित्तानं आज पंढरपुरात पहाटे विठ्ठलाची शासकीय महापूजा संपन्न झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पत्नी लता शिंदे यांनी विठ्ठलाची महापूजा केली. यावेळी मानाचे वारकरी म्हणून नांदेड जिल्ह्यातील रामराव आणि सुशिलाबाई वालेगावकर या दाम्पत्याला उपमुख्यमंत्र्यांसोबत विठ्ठलाची महापूजा करण्याचा बहुमान मिळाला.

पंढपुरात तिरुपतीच्या धर्तीवर दर्शन मंडप बांधणार : यावेळी मंदिर समितीच्या वतीनं आयोजित सत्कारानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, भाविकांना श्री विठ्ठल-रुक्मिणीचं दर्शन कमी वेळेत आणि सुलभ पद्धतीनं मिळावं यासाठी तिरुपतीच्या धर्तीवर दर्शन मंडप बांधण्याचं काम राज्य शासनानं हाती घेतलं आहे. या कामासाठी 130 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामाचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून प्रशासनानं हे काम अत्यंत जलद गतीनं पूर्ण करावं. जेणेकरून भाविकांना पाणी, बैठक व्यवस्था आणि सर्व प्रकारच्या सुविधा दर्शन रांगेत उपलब्ध होतील, असं आवाहन त्यांनी केलं.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat)

राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर राहावं हे सरकारचं ध्येय : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, आपल्या राज्यानं सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करून देशात प्रथम क्रमांकावर राहावं, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्याच्या विकासाची पताका सर्वत्र फडकावी, हे सरकारचं ध्येय असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे चंद्रभागा नदीसह राज्यातील सर्व नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शासनाकडून ठोस कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. यावर्षीच्या कार्तिकी वारीत भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासनानं अतिरिक्त 5 कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ मंजूर केला असल्याचंही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील सर्व भाविकांना कार्तिकी एकादशीच्या शुभेच्छा देत, मानाच्या वारकऱ्यांचं अभिनंदन केलं. तसेच, या यात्रा कालावधीत पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, स्थानिक आमदार व स्थानिक प्रशासनानं उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांचं कौतुक केलं.

बळीराजावरचं संकट दूर व्हावं, विठ्ठलाला साकडं : राज्यातील शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटाची दखल घेत, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं की, 'राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेती पिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. या कठीण काळात शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे. शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळावी म्हणून शासनानं 32 हजार कोटी रुपयांचं विशेष पॅकेज जाहीर केलं. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे'. “बळीराजावर आलेलं अरिष्ट दूर होवो, त्यांना सुख-समाधानाचे दिवस लाभो,” असं साकडं पांडुरंगाच्या चरणी घातल्याचंही शिंदेंनी म्हटलं.

मानाच्या वारकऱ्यांना कायमस्वरूपी एस.टी.चा मोफत पास : तसेच, राज्य परिवहन महामंडळामार्फत मानाच्या वारकऱ्यांना वर्षभर एस.टी. प्रवासासाठी मोफत पास देण्यात येतो. या पुढील काळात या वारकऱ्यांना कायमस्वरूपी एस.टी.चा मोफत पास देण्यात येईल, असंही त्यांनी जाहीर केलं. याशिवाय, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीकडे असलेली महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाची जागा पुढील 30 वर्षांसाठी वाढविण्याचा करार लवकरच करण्यात येईल. तसेच सर्वे क्रमांक 161 मधील जागा मंदिर समितीला देण्याबाबतचा प्रस्ताव पुढील महिन्यात नगर विकास विभागाला सादर करण्यात येणार असल्याचंही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केलं.

यावेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरे, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार समाधान आवताडे, अभिजीत पाटील, तानाजी सावंत, बापूसाहेब पठारे, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर व समिती सदस्य तसेच समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके आणि इतर अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

