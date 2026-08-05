400 फूट खोल दरीत कोसळलेला कर्नाटकचा पर्यटक बेपत्ता, शोधमोहीम सुरू
कर्नाटकातील पर्यटक अंबोली येथील महादेवगडावर बेपत्ता झाले आहेत. त्यांना शोधण्यासाठी आज बचावमोहिम सुरू आहे.
Published : August 5, 2026 at 9:40 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 10:22 AM IST
सिंधुदुर्ग: प्रसिद्ध आंबोली धबधबा आणि कावळेसाद पॉईंटवर पर्यटकांनी अभूतपूर्व गर्दी केली असताना एक चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. कर्नाटकमधून पर्यटनासाठी आलेले एक पर्यटक बेपत्ता झाले आहेत.
वर्षा पर्यटनाचा आनंद घेण्यासाठी आलेल्या कर्नाटक राज्यातील निपाणी येथील एका पर्यटकाचा महादेवगड पॉईंटवरून सुमारे 400 फूट खोल दरीत कोसळून भीषण अपघात झाल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास घडली. डॉ. आयुब सय्यद ( 45, रा. जत्राट, निपाणी, जि. बेळगाव) असे दरीत कोसळलेल्या पर्यटकाचं नाव आहे.
डॉ. आयुब सय्यद हे आपल्या नऊ सहकाऱ्यांसोबत मंगळवारी सकाळी आंबोली येथे वर्षा पर्यटनासाठी आले होते. सायंकाळी पाचच्या सुमारास महादेवगड पॉईंट परिसरात असताना ते लघुशंकेसाठी दरीच्या बाजूला असलेल्या सुरक्षेच्या रेलिंगवरून पलीकडे गेले. या दरम्यान अचानक तोल गेल्यानं ते थेट 400 फूट खोल दरीत कोसळले. पॉईंटवर मक्याची कणसे विकणाऱ्या एका स्थानिक विक्रेत्यानं त्यांना दरीत कोसळताना पाहिले. तात्काळ त्यांच्या सहकाऱ्यांना या अपघाताची माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच आंबोली पोलिसांचे पथक घटनास्थळावर दाखल झाले. त्यानंतर याबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांना माहिती देण्यात आली. ते आपल्या पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले.
आज पुन्हा बचाव मोहिम- पोलीस निरीक्षकांनी आंबोलीतील ‘सह्याद्री ॲडव्हेंचर रेस्क्यू टीम’ला मदतीसाठी पाचारण केले. रेस्क्यू टीम आणि पोलिसांनी तात्काळ शोधमोहीम हाती घेतली. मात्र, परिसरात सुरू असणारा संततधार पाऊस, दाट धुके आणि अंधारामुळे सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ही शोधमोहीम तात्पुरती थांबवावी लागली. रेस्क्यू टीमच्या माहिती नुसार, संबंधित पर्यटक पारपोली येथील सिद्धेश्वर मंदिरापासून सुमारे दोनशे फूट पुढे असलेल्या जंगल भागात कोसळला असण्याची शक्यता आहे. अपघात घडला त्या ठिकाणी संबंधित व्यक्तीचा मोबाईलवरच राहिला असल्यानं मोबाईल लोकेशनच्या आधारे शोध घेणं अशक्य झालं आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे मंगळवारी सायंकाळी थांबवण्यात आलेली रेस्क्यू मोहीम बुधवारी सकाळी लवकर पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच नेमकी परिस्थिती स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
- जुनपर्यंत पावसानं दडी मारली होती. त्यामुळं आंबोलीतील वर्षा पर्यटन उशिरा सुरू झालं. जुलैमध्ये पाऊस सुरू झाल्यानंतर आंबोलीतील प्रसिद्ध धबधबा प्रवाहित झाला. यामुळं पर्यटकांनी आंबोलीत मोठ्या संख्येनं हजेरी लावली आहे.
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