कर्जतमधील वृक्षतोडीची भरपाई म्हणून 1 कोटी 65 लाख झाडं नव्यानं लावणार, 'टोरेंट'चा मुंबई हायकोर्टात दावा
कर्जतमध्ये 75 हजार, तर साताऱयात 90 हजार वृक्षारोपण सुरू असून, टोरेंटविरोधात समाजात चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याची माहिती कंपनीकडून कोर्टात दिली.
Published : November 26, 2026 at 7:22 PM IST
मुंबई : टोरेंट पॉवरच्या कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर परिसरातील पंप स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमीन वापरण्याच्या मंजुरीला आव्हान देताना इथल्या सुमारे 52 हजार झाडं तोडण्याच्या मंजुरीवर याचिकेत सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
टोरेंटकडून याचिकेला जोरदार विरोध - पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आणि ग्रामसभेची आवश्यक मंजुरी घेतलेली नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. तसंच अन्यही आवश्यक मंजुरी प्रक्रियेत नियमांचं पालन न केल्याचाही आरोप करण्यात आला. मात्र, टोरेंटनं या याचिकेला विरोध करत प्रकल्पाला आधीच पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्याची माहिती दिली. तसंच आतापर्यंत 75 हजार झाडं लावल्याचा दावा कंपनीच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. याशिवाय साताऱ्यात वनक्षेत्रासाठी जमीन उपलब्ध करून तिथं 90 हजार झाडं लावली जात असल्याची माहितीही टोरेंटच्या वतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात चुकीची तथ्यं असल्याचा दावा कंपनीच्या वतीनं करण्यात आला. या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी कंपनीकडून हायकोर्टाकडं वेळ मागण्यात आला, जो मंजूर करत हायकोर्टानं या प्रकरणावरील सुनावणी 18 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे याचिका? - महाराष्ट्रातील बहुचर्चित प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमिनीवरील सुमारे 52 हजार झाडं तोडण्यास परवानगी दिल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला. वनहक्क कायद्यातील कलम 4(5) नुसार मूळ निवासींच्या हक्कांची पडताळणी आणि ग्रामसभेची मंजुरी पूर्ण होण्यापूर्वीच जमीन व वृक्षतोडीचे आदेश दिल्याचा आरोप करण्यात आला. सह्याद्री-भीमाशंकर पट्ट्यातील जैवविविधता, वन्यजीवांचा मानवी वस्तीतील शिरकाव आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत या प्रकल्पामुळं गंभीर चिंता व्यक्त केली जातेय.
काय आहे प्रकरण? - कर्जत तालुक्यातील टोरंट कंपनीच्या 3 हजार मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी वनजमीन वळवण्याचा आदेश राज्य सरकारनं 6 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिलेला आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी वनविभागानं गावातील तब्बल 32 हजार 490 झाडं तोडण्यास परवानगी दिली. मात्र, स्थानिक ग्रामस्थांचा वृक्षतोडीसह या प्रस्तावित प्रकल्पालाही विरोध असताना हा प्रकल्प रेटला जात असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. सागर देवरे यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादासमोरही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर राष्ट्रीय हरित लावादासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी लवादानं या याचिकेची दखल घेत राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणावरील सुनावणी 17 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
विरोधकांनी उठवलंय टीकेचं रान - रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील पाली येथील डोंगर परिसरात 'टोरंट पॉवर' प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीवरून सध्या राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. वनविभागाच्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे 2 हजार 700 झाडं तोडली गेलीत. या वृक्षतोडीमुळे परिसरातील निसर्गसंपदा आणि वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आला आहे. जंगलात विविध जंगली प्राणी व पक्षी वास्तव्य करतात. वृक्षतोड झालेल्या परिसरात एका उदमांजराचा मृतदेह आढळल्यानं पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली.
राजकीय पक्षांसह विविध पर्यावरणप्रेमी संघटनांनी या वृक्षतोडीविरोधात आक्रमक भूमिका घेत काम रोखण्याचा प्रयत्न केला. सर्वच स्तरातून या मोठ्या प्रमाणातील वृक्षतोडीला विरोध दर्शवला असून, पर्यावरणाचं नुकसान न करता प्रकल्पाचं काम करावं, अशी मागणी जोर धरू लागली. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर भाष्य करताना विरोधकांवर 'फेक नॅरेटिव्ह' पसरवल्याचा आरोप केला आहे आणि प्रकल्पाअंतर्गत 90 हजार नवीन झाडं लावण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट केलं.
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