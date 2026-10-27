'टोरंटच्या प्रकल्पाला विरोध राजकीय'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुका आणि भीमाशंकर अभयारण्य परिसरात टोरंट पॉवर कंपनीच्या प्रकल्पासाठी होत असलेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यातील वातावरण तापले आहे.
Published : October 27, 2026 at 6:34 PM IST
मुंबई - रायगड जिल्ह्यातील कर्जत आणि भीमाशंकर अभयारण्य परिसरात टोरंट पॉवरच्या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीवरून सुरू झालेला विरोध राजकीय असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. पंप स्टोरेज प्रकल्प हा पर्यावरणपूरक असून ग्रामस्थांच्या हरकती आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे सरकार ऐकून घेण्यास तयार असल्याचेही सांगत फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री मंत्रालयात प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुका आणि भीमाशंकर अभयारण्य परिसरात टोरंट पॉवर कंपनीच्या प्रकल्पासाठी होत असलेल्या वृक्षतोडीवरून राज्यातील वातावरण तापले आहे. एकीकडे विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची तयारी केली असतानाच, दुसरीकडे अभिनेते आणि पर्यावरणप्रेमी सयाजी शिंदेंनी यावरून राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर भाष्य केले.
ते म्हणाले की, पंप स्टोरेज प्रकल्पामुळे सौर आणि पवन ऊर्जेतील चढ-उतारांचा समतोल साधता येतो. या माध्यमातून चोवीस तास वीजपुरवठ्यास मदत होते. कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी असे प्रकल्प महत्त्वाचे असून कर्जतचा प्रकल्प तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच प्रकल्पासाठी घेतलेल्या जागेपेक्षा दुप्पट क्षेत्र वनविभागाला वनीकरणासाठी देण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
याशिवाय प्रकल्पाच्या परिसरात 60 हजार झाडे लावण्यात येणार आहेत. पंप स्टोरेज प्रकल्पाचे आयुष्य बॅटरी स्टोरेजच्या तुलनेत अधिक असून, या तंत्रज्ञानासाठी चीनवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. मात्र, या प्रकल्पामुळे होणारी वृक्षतोड, वनक्षेत्रावरील परिणाम आणि स्थानिक नागरिकांच्या चिंता यावरून वाद कायम आहे. प्रकल्पाच्या परिणामांचा अभ्यास न करता विरोध केला जात असल्याचे फडणवीस म्हणाले. यावेळी ग्रामस्थांनी मांडलेले मुद्दे सरकार ऐकून घेईल. यापेक्षा चांगले तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्याचे कोणी अभ्यासपूर्ण पद्धतीने पटवून दिल्यास त्याचाही विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाच हजार रुपये - राज्यातील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. पुढील दोन दिवसांत मदतीची रक्कम खात्यांत जमा होण्यास सुरुवात होईल आणि दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सक्तीच्या कर्जवसुलीवर गुन्हे दाखल करणार - नांदेडमधील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना त्रास दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. शेतकऱ्यांची तक्रार तातडीने नोंदवून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना सर्व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. दमदाटी करणाऱ्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल केले जातील. याबाबत रिझर्व्ह बँकेलाही पत्र पाठवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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