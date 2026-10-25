कर्जतमध्ये टोरेंट पॉवर प्रकल्पासाठी 23 हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल होण्याची भीती; पर्यावरणप्रेमी आणि ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध, राज ठाकरे घेणार सभा
उर्जा प्रकल्पासाठी 23 हजारांहून अधिक झाडांची कत्तल होण्याची शक्यता आहे. कर्जत तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील पर्यावरणप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त आहे.
Published : October 25, 2026 at 1:06 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 1:50 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरेंट पॉवर प्रकल्पावरून पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पालीतर्फे खलाटी, पोर्टल आणि भालिवडी या गावांच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वनजमिनीचा वापर केला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पाली तर्फे खलाटी, पोर्टल आणि भालिवडी या गावांच्या परिसरात जवळपास साडेनऊशे एकर क्षेत्रावर टोरेंट पॉवर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. यासाठी सुमारे 600 एकर वनजमीन उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितलं जात आहे. जवळपास 332 एकर खासगी जमीन शेतकऱ्यांकडून विकत घेण्याचं नियोजन असल्याची चर्चा आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्राचा वापर झाल्यास परिसरातील नैसर्गिक संपत्ती, जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या रायगड जिल्ह्यातील जंगलसंपदा ही पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची असल्यानं विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या संभाव्य वृक्षतोडीबाबत स्थानिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भिमाशंकर सारख्या पवित्र ठिकाणी एखाद्या प्रकल्पासाठी झाडं तोडली जातात, तर नाशिकमध्ये कुठे कुंभमेळ्याच्या कामासाठी वृक्षतोड केली जाते. आपल्या जगण्याचे जे खरे स्रोत आहेत, त्यांच्यावरच थेट आघात केला जातो. मात्र इथे मानव निर्मित केवळ चार छत्र्यांमुळे पुणे-नाशिक सरळ मार्गे जाणारी रेल्वे थांबवली जाते. माणसाने उभारलेल्या गोष्टींना धक्का लागेल म्हणून भीती दाखवायची, आणि निसर्गाची मात्र बिनधास्त कत्तल करायची. हा कुठला न्याय?— Satyajeet Tambe (@satyajeettambe) October 25, 2026
पर्यावरणप्रेमी आणि कर्जत बचाव संघर्ष समितीचे निमंत्रक, वकील कैलास मोरे यांनी सांगितलं की, आम्ही गेल्या वर्षभरापासून प्रश्न उपस्थित करत आहेत. तहलीलमध्ये पाणीटंचाईबाबत बैठक झाली आहे. सुमारे 250 ते 300 गावांना पाणी नाही. एका टक्का पाणीसुद्धा कर्जतसाठी आरक्षित नाही. टोरेंटसाठी दोन धरणाचे पाणी वापरणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही परिस्थिती आहे. टोरेंटसाठी धरण उभारली तर काय होईल. त्यामुळे जलवैज्ञानिक अहवाल आणि जलसंतुलन अहवाल जाहीर करावा. उल्हास नदी आणि पेज नदीतून पाण्याचा किती उपसा करणार हे त्यांनी जाहीर करावे. पंतप्रधान येतात आहे, आनंदाची गोष्ट आहे. मात्र, जनतेचा आक्रोश आहे. अशा स्थितीत मोदी येणार असतील तर दुर्दैवाची गोष्ट आहे. 7 ऑक्टोबरच्या बैठकीत कोणतीही माहिती दिली नाही. आदिवासी, शेतकरी, सर्वसामान्य आणि कर्जतकरांना कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही. जर अशा स्थितीत पंतप्रधान मोदी येणार असतील तर त्यांचा निषेध करणार आहोत.
उद्घाटन काही तासांचं, जंगल शेकडो वर्षांचं; मोदींच्या सोहळ्यासाठी 32,490 झाडांचा बळी का? भीमाशंकरच्या जंगलाचा विनाश करून नेमका कोणता विकास भाजप-महायुतीला साधायचा आहे? या समोर आलेल्या सरकारी आदेशात साई डोंगर–कर्जत ऑफ-स्ट्रीम ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पासाठी तब्बल 32,490 झाडे निष्कासित करण्याचा उल्लेख आहे. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 03 नोव्हेंबर 2026 रोजीच्या प्रस्तावित उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित क्षेत्रातील झाडे तातडीने निष्कासित करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याचे या पत्रातून दिसून येते. उद्घाटनाच्या घाईसाठी भीमाशंकरच्या जंगलाची किंमत मोजावी लागणार असेल, तर हा विकास नव्हे, तर पर्यावरणाचा विध्वंस आहे. हजारो झाडे तोडून, निसर्गाची अपरिमित हानी करून केवळ उद्घाटनाचा सोहळा मोठा करण्याचा अट्टहास महाराष्ट्र आता सहन करणार नाही. उद्घाटन काही तासांसाठी असेल, पण ही जंगलं तयार व्हायला शेकडो वर्ष लागली आहेत. भीमाशंकरची हिरवाई नरेंद्र मोदींच्या सवंग राजकीय प्रसिद्धी किंवा उद्घाटनाच्या घाईसाठी उद्ध्वस्त होऊ देणे, ही शरमेची बाब आहे. 32,490 झाडे वाचली पाहिजेत. भीमाशंकरचे जंगल वाचले पाहिजे. विकासाच्या नावाखाली होणारा हा पर्यावरणीय विध्वंस तात्काळ थांबला पाहिजे! #भीमाशंकर #SaveBhimaShankar #जंगलवाचवा #झाडेवाचवा #SaveForests @INCIndia @RahulGandhi @kharge @Jairam_Ramesh— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 25, 2026
सर्व मनमानीपणानं काम चालू- ग्रामस्थ आणि पर्यावरण प्रेमी महादेव कुंभार यांनी सांगितलं की, सहाशे एकर वनजमिनीत वृक्षतोड होत आहे. झाडे तोडण्यात येत आहे. दुसरीकडे झाडे लावू नाहीतर पैसे द्यावेत, असे त्यांनी सांगितलं. आमच्या गावातील ग्रामसभेत विषय झाले आहेत. गावातील अटी किंवा शर्ती मान्य केल्या नाहीत. गावाला प्रकल्पाचा धोका आहे की नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केलं नाही. झाडांची संपूर्णपणे कत्तल सुरू आहे. सुमारे 50 मिटिंग केल्या असतील. सर्व खोटी आश्वासने देण्यात येत आहेत. सर्व मनमानीपणानं काम चालू आहे.
प्रकल्पावरून पाण्याच्या उपलब्धतेचाही गंभीर मुद्दा समोर आला आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणार आहे. हे पाणी स्थानिक पेज नदीतून घेतले जाणार असल्याचा दावा केला जात आहे. वापरानंतर बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचे व्यवस्थापन कसे केले जाणार आणि त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होणार, याबाबतही स्थानिकांमध्ये चिंता आहे. कर्जत तालुक्यात यापूर्वीच पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर असल्याचं सांगितलं जात आहे. आधीच सुमारे 55 ग्रामपंचायती टंचाईग्रस्त घोषित करण्यात आल्याचा उल्लेख केला जात आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यात मोठ्या प्रकल्पासाठी पाण्याचा वापर झाल्यास स्थानिक नागरिक, शेती आणि गावांच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नियोजनाबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी- एकीकडे औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक प्रगतीचे दावे केले जात असताना दुसरीकडे स्थानिकांच्या मूलभूत गरजा आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य समस्यांचा सामना स्थानिक ग्रामस्थांना करावा लागणार असेल, तर त्यांच्या हरकती आणि मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका पर्यावरणप्रेमींकडून मांडली जात आहे. कर्जत बचाव संघर्ष समिती आणि स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये या प्रकल्पावरून नाराजी वाढत आहे. वनजमिनीचा वापर, वृक्षतोड आणि पाण्याच्या नियोजनाबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी होत आहे.
प्रशासनानं लक्ष देण्याची गरज- पार्श्वभूमीवर वनविभाग आणि जिल्हा प्रशासनानं प्रकल्पासाठी किती वनजमीन अधिकृतरीत्या मंजूर केली आहे, किती झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच पाणीवापर आणि पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास करण्यात आला आहे का, याबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करणं गरजेचं आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या रायगड जिल्ह्यातील पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या पाण्याच्या गरजा यांना प्राधान्य देण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे टोरेंट पॉवर प्रकल्पाच्या निमित्ताने कर्जतमधील पर्यावरणाचा प्रश्न चांगलाच तापला आहे. या प्रकरणी राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलं आहे.
राज ठाकरे कर्जतला सभा घेणार- कर्जत आणि भीमा शंकर परिसरात होणाऱ्या वृक्षतोडी विरोधात 27 तारखेला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कर्जतमध्ये सभा घेणार आहेत. टोरंट प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या वृक्षतोडीची आणि प्रकल्पांची पाहणीदेखील करणार आहेत. त्यांनी एक्स मीडियात पोस्ट करून संताप व्यक्त केला. त्यांनी म्हटलं की, आपल्या भीमाशंकर येथील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरातमधल्या टोरेंट कंपनीच्या घशात घालायला राज्य सरकारला केंद्र सरकारनं सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक वनजमिनी या सरकारने ठरावीक मित्र मंडळी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या आहेत आणि अजुन घालायच्या ठरवल्या आहेत ! आज कोण कुठच्या पक्षात आहे याच्याशी मला काही देणे घेणं नाही, परंतु आपण या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आपल्या डोळ्यांदेखत महाराष्ट्र विकला जातोय हे बघताना तुमची तळपायाची आग मस्तकात कशी जात नाही याचंच मला आश्चर्य वाटतं ! महाराष्ट्रातल्या आपल्या मराठी खासदारांना , आमदारांना, मंत्र्यांना हे आपल्या डोळ्यांसमोर घडतंय याचा राग सुद्धा येत नाही ? सत्तेसमोर इतकं शरण जाणं हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाला, परंपरेला आणि संस्कृतीला शोभणारे नाही. कशाला मग आपल्या शिवछत्रपतींच्या घोषणा देता आणि महाराष्ट्र गीत गाण्याचा फार्स करता ?
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