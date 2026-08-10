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शाळकरी मुलींच्या रिपोर्टिंगचा इम्पॅक्ट, तातडीनं खड्डे भरण्याचं काम सुरू

रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून शाळकरी मुलींनी रिपोर्टर स्टाईलमध्ये केलेली रिल सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली.

rickshaw marathi bhasha
शाळकरी मुलींनी रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत केलेलं रिपोर्टिंग (Social Media)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 10, 2026 at 8:08 PM IST

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रायगड - कर्जतच्या कोंदिवडे येथील रस्त्यावरील खड्ड्यांवरून शाळकरी मुलींनी रिपोर्टर स्टाईलमध्ये केलेली रिल सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल झाली. यानंतर आमदार महेंद्र थोरवे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. कर्जत तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस झाल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याचं थोरवे यांनी सांगितलं. खड्डे भरण्याचं काम तातडीने सुरू करण्यात आलं असून, पावसाळा संपल्यानंतर रस्त्याचं कायमस्वरूपी काम करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कर्जतच्या कोंदिवडे येथील रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांवर आमदार महेंद्र थोरवे यांनी बोलताना स्पष्टीकरण दिले. रस्त्यावर पडलेल्या या खड्ड्यांवर रिपोर्टर स्टाईलमध्ये शाळकरी मुलींनी व्हिडिओ केला होता. रील बनून तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने आमदार थोरवे यांना स्पष्टीकरण द्यावं लागलं. कर्जतमध्ये सर्वाधिक पाऊस पडल्याने हे रस्ते खराब झाले असल्याचे थोरवे यांचं म्हणणं आहे. तसेच, खड्डे भरण्याचे काम तत्काळ सुरु केले असून, पावसाळा संपला की रस्ता करण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले.

शाळकरी मुलींच्या रिपोर्टिंगचा इम्पॅक्ट (ETV Bharat Reporter)

नेहा आणि ज्योत्सना या दोन शाळकरी मुलींनी रस्त्यांची दूरवस्था दर्शवणारा व्हिडिओ बनवला होता. आम्ही हा व्हिडिओ मजामस्तीमध्ये बनवला होता. आम्हाला माहिती नव्हतं की व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे. आम्ही ज्या दिवशी हा व्हिडिओ बनवला, त्याच दिवशी शाळेतील सरांनी आम्हाला द्रुतगती महामार्गाबद्दल सांगितलं होतं. सर म्हणाले होते की, द्रुतगती महामार्गावरुन जाताना माझ्या पोटातलं पाणीही हालत नाही. त्यामुळेच, मी व्हिडिओमध्ये तीच ओळ घेतली, असा किस्सा या शाळकरी मुलींनी सांगितला.

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MLA MAHENDRA THORVE
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