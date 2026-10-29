कर्जत-भीमाशंकर वृक्षतोडीवरून 'शेकाप'चा सरकारवर हल्लाबोल; टोरंट प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी उत्तरं देण्याची मागणी
कर्जतमधील वृक्षतोडीचा मुद्दा आता राजकीय पातळीवरही चर्चेत आला असून, विविध नेत्यांकडून या परिसराची पाहणी केली जात आहे.
Published : October 29, 2026 at 5:25 PM IST
रायगड - जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या साई डोंगर परिसरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी या परिसराची पाहणी केल्यानंतर आता शेतकरी कामगार पक्षानेही या वृक्षतोडीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
टोरंट प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी उत्तरं द्यावीत - शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील आणि माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी साई डोंगर परिसराची पाहणी करत वृक्षतोडीचा निषेध केला. टोरंट प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीवरून त्यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर केवळ उत्तरे देण्यापेक्षा टोरंट प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष समोर येऊन वृक्षतोडीबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी चित्रलेखा पाटील यांनी केली आहे. ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा लाभलेला हा निसर्गसमृद्ध परिसर वाचवणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
शेकापकडून परिसराची पाहणी - कर्जत तालुक्यातील साई डोंगर परिसरात टोरंट प्रकल्पासाठी होत असलेल्या वृक्षतोडीवरून पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सह्याद्रीच्या खोऱ्यातील या परिसराला ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व असून, येथील नैसर्गिक संपत्ती जपण्याची गरज पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने परिसराची पाहणी करण्यात आली.
वृक्षतोडीबाबत तीव्र नाराजी - शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील आणि माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून वृक्षतोडीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावेळी प्रकल्पाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.
वृक्षतोडीबाबत सविस्तर माहिती द्यावी - या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देण्याऐवजी टोरंट प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी समोर येऊन वृक्षतोडीबाबत सविस्तर माहिती द्यावी, असे आवाहन चित्रलेखा पाटील यांनी केले. प्रकल्पासाठी किती झाडे तोडण्यात आली, वृक्षतोडीसाठी कोणत्या परवानग्या घेण्यात आल्या आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याची भूमिका शेकापकडून मांडण्यात आली.
साई डोंगर परिसरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा आता राजकीय पातळीवरही चर्चेत आला असून, विविध नेत्यांकडून या परिसराची पाहणी केली जात आहे. त्यामुळे टोरंट प्रकल्प आणि पर्यावरण संरक्षणाचा हा वाद आगामी काळात आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
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