ETV Bharat / state

साई चरणी केशर आंब्याची देणगी, शिरूरच्या करगळ बंधूंकडून 3500 किलो आंबे अर्पण, भाविकांना मिळणार आमरसाचा प्रसाद

शिरूर तालुक्यातील साईभक्त कुटुंबानं शिर्डी साईबाबांना सेंद्रिय पद्धतीनं उत्पादित केलेले तब्बल 3507 किलो केशर आंबे अर्पण केले आहेत.

shirdi sai baba mangoes prasad offer
शिर्डी साईबाबांना केशर आंबे अर्पण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 28, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी - पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील चव्हाणवाडी येथील प्रगतशील शेतकरी तथा साईभक्त रवी नारायण करगळ आणि दीपक नारायण करगळ यांनी शिर्डी साईबाबा संस्थानला सेंद्रिय पद्धतीनं उत्पादित केलेले तब्बल 3507 किलो केशर आंबे साई चरणी अर्पण केले आहेत. सलग सातव्या वर्षी करगळ बंधूंनी साईबाबांच्या चरणी ही गोड देणगी अर्पण करत आपली श्रद्धा व्यक्त केली. या देणगीतून तयार करण्यात आलेल्या आमरसाचा समावेश साईप्रसादालयातील प्रसाद भोजनामध्ये करण्यात आला असून, भाविकांना आमरसाचा प्रसाद दिला जात आहे.

shirdi sai baba mangoes prasad
शिर्डी साईबाबांना केशर आंबे अर्पण (ETV Bharat Reporter)

प्रसादात खास आमरसाचा समावेश - शिर्डी साईबाबांना देशभरातील भक्तांकडून विविध प्रकारच्या देणग्या अर्पण केल्या जातात. शेतमालापासून ते सोने, चांदी, हिरे, मोती यांसारख्या मौल्यवान वस्तू भक्त साई चरणी अर्पण करतात. साईभक्तांच्या दानातून साईबाबा संस्थानच्या वतीने चालवण्यात येणाऱ्या साई प्रसादालयात दररोज हजारो भाविकांना भोजन दिले जाते. सध्या आंब्याचा हंगाम सुरू असल्यानं भाविकांसाठी प्रसादात खास आमरसाचा समावेश करण्यात आला आहे.

shirdi sai baba mangoes prasad
शिर्डी साईबाबांना केशर आंबे अर्पण (ETV Bharat Reporter)

पहिले पीक साईबाबांना अर्पण - करगळ बंधू गेल्या 15 वर्षांपासून केशर आंब्यांची शेती करत असून, त्यांच्या बागेत सुमारे 1250 आंब्यांची झाडं आहेत. सुरुवातीपासूनच त्यांनी संपूर्ण बागेत सेंद्रिय शेतीचा अवलंब केला आहे. गावरान गायीच्या शेणापासून तयार होणारे सेंद्रिय खत, जीवामृत आणि नैसर्गिक पद्धतींचा वापर करून ते आंबा उत्पादन घेतात. रासायनिक खतांचा वापर टाळून नैसर्गिक पद्धतीने घेतलेल्या उत्पादनामुळे त्यांच्या आंब्यांना विशेष चव, सुगंध आणि दर्जा प्राप्त झाला. करगळ कुटुंबीय हे साईबाबांचे निस्सीम भक्त असून, त्यांच्या शेतातून निघणारे पहिले पीक दरवर्षी साई चरणी अर्पण करण्याची परंपरा त्यांनी जपली आहे. "आमच्याकडं जे काही आहे ते साईबाबांचीच कृपा आहे. त्यामुळं शेतातून निघणारे पहिले पीक आम्ही साई चरणी अर्पण करतो," अशी भावना करगळ कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.

shirdi sai baba mangoes prasad
शिर्डी साईबाबांना केशर आंबे अर्पण (ETV Bharat Reporter)

प्रसादालयात मिळणार आमरसाचा प्रसाद - साईबाबा संस्थानच्या वतीनं आशिया खंडातील सर्वात मोठ्या प्रसादालयांपैकी एक असलेलं साई प्रसादालय चालवलं जातं. या प्रसादालयात दररोज हजारो भाविक प्रसाद घेण्यासाठी येतात. प्रसादामध्ये भाविकांना वरण-भात, दोन भाज्या आणि चपाती दिली जाते. तसेच महाशिवरात्री आणि आषाढी एकादशीसारख्या उपवासाच्या दिवशी साबुदाणा खिचडी आणि शेंगदाण्याच्या झिरक्याचा विशेष प्रसाद दिला जातो. वर्षातून एकदा आंब्याच्या हंगामात करगळ बंधूंकडून मिळणाऱ्या देणगीतून भाविकांना आमरसाचा प्रसादही दिला जात आहे.

shirdi sai baba mangoes prasad
शिर्डी साईबाबांना केशर आंबे अर्पण (ETV Bharat Reporter)

3507 किलो आंब्यांची देणगी - करगळ बंधूंनी यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणात आंब्याची देणगी दिली आहे. 2020 मध्ये त्यांनी 5 हजार किलो केशर आंबे अर्पण केले होते. त्यावेळी सहा दिवस भाविकांना आमरसाचा प्रसाद देण्यात आला होता. 2021 मध्ये 2500 किलो, 2022 मध्ये पुन्हा 5 हजार किलो, 2023 मध्ये 2527 किलो तर 2024 मध्ये 3025 किलो आंब्यांची देणगी त्यांनी दिली होती. 2025 मध्ये 3507 किलो आंब्यांची देणगी देण्यात आली होती. यंदाच्या वर्षीही 3507 किलो आंब्यांची देणगी देण्यात आली असून, दोन दिवस भाविकांना आमरसाचा प्रसाद दिला जाणार आहे.

shirdi sai baba mangoes prasad
शिर्डी साईबाबांना केशर आंबे अर्पण (ETV Bharat Reporter)

भाविकांना देणार आमरसाचा प्रसाद - साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं की, करगळ कुटुंबीयांनी अर्पण केलेल्या केशर आंब्यांपासून तयार करण्यात आलेला आमरस प्रसादालयात भाविकांना दिला जात आहे. सेंद्रिय शेती, सामाजिक बांधिलकी आणि साईभक्ती यांचा सुंदर संगम घडवून आणणाऱ्या करगळ बंधूंच्या या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

TAGGED:

SHIRDI SAI BABA MANGOES PRASAD
KARGAL BROTHERS SHIRUR
शिर्डी साईबाबा केशर आंबे अर्पण
शिर्डी प्रसादालय आमरस प्रसाद
SHIRDI SAIBABA KESHAR MANGOES OFFER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.