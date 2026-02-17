ETV Bharat / state

पंजाबी चित्रपट 'वियाह करतरे दा’वरून वाद, करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शन्सची थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

करण जोहर यांच्या मालकीच्या धर्मा प्रॉडक्शन्स कपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दुबईस्थित हम्बल मोशन पिक्चर्सविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
मुंबई : प्रसिद्ध बॉलीवूड दिग्ददर्शक करण जोहर यांच्या मालकीच्या धर्मा प्रॉडक्शन्स कपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दुबईस्थित हम्बल मोशन पिक्चर्सविरुद्ध ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

आगामी पंजाबी चित्रपट ‘वियाह करतरे दा’ संदर्भातील सेवा करार चुकीच्या पद्धतीनं रद्द केल्याचा आरोप 'धर्मा प्रॉडक्शन्स'नं केला आहे. या प्रकरणात अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंतरिम संरक्षण द्यावं, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

काय आहे प्रकरण? : धर्मा प्रॉडक्शन्स आणि दुबईस्थित हम्बल मोशन पिक्चर्स यांच्यात 10 डिसेंबर 2025 रोजी एका पंजाबी चित्रपटासाठी करार करण्यात आला होता. या करारानुसार, करण जोहर यांच्या धर्मा प्रॉडक्शन हाऊसनं चित्रपटासाठी सल्लागार, विपणन आणि इतर संबंधित सेवा पुरवण्याचं मान्य केलं होतं.

करारातील अटींनुसार, दोन्ही कंपन्यांच्या संयुक्त चित्रपटासाठी झालेल्या 7.25 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची भरपाई धर्मा प्रॉडक्शन्स करणार होतं. मात्र, या पंजाबी चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी त्यांना थेट गुंतवणूक करावी लागणार नव्हती. त्याऐवजी 7.03 कोटी रुपये वसूल होईपर्यंत चित्रपटाच्या महसुलातून त्यांना ठरावीक वाटा देण्यात येणार होता, असं स्पष्ट नमूद करण्यात आलं होतं.

धर्मा प्रॉडक्शनच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर चित्रपटाचे प्रमोशन केल्यानंतर 21 जानेवारी 2026 रोजी हम्बल मोशन पिक्चर्सनं ईमेलद्वारे सेवा करार रद्द करत असल्याची माहिती दिली. हा करार एकतर्फी आणि चुकीच्या पद्धतीनं संपुष्टात आणल्यामुळे मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करत धर्मा प्रॉडक्शन्सनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकरच उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

