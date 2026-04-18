प्रचंड गरीबी, वडिलांचं छत्र हरपलं, तरी मानली नाही हार; करण गायकवाडचे एमपीएससीमध्ये यश

अल्पदृष्टी आणि गरिबीवर मात करत करण गायकवाडनं एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवून महसूल सहाय्यक पद पटकावलं. वडिलांच्या निधनानंतरही त्यानं जिद्दीनं मिळवलेल्या यशाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.

Published : April 18, 2026 at 2:50 PM IST

नांदेड : अर्धापूर तालुक्यातील पार्डी म. येथील करण तुकाराम गायकवाड यानं प्रचंड गरीबी, अल्पदृष्टी आणि वडिलांच्या निधनासारख्या मोठ्या संकटांवर मात करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवलं आहे. त्याची महसूल सहाय्यक (वर्ग-3) पदासाठी निवड झाली आहे. त्याच्या या यशामुळं संपूर्ण परिसरातून कौतुक होत आहे.

विविध कामं करत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवला : करण हा कला शाखेचा पदवीधर असून सध्या पत्रकारितेचं पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहे. त्याच्या कुटुंबात आई, एक बहीण आणि एक लहान भाऊ आहे. लहानपणापासूनच त्यानं गावातील जिल्हा परिषद शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेतलं. पुढं राजाबाई हायस्कूल तसंच परभणी जिल्ह्यातील पालम इथं शिक्षण पूर्ण केलं. मात्र, त्याचा शैक्षणिक प्रवास अत्यंत खडतर राहिला. 2022 साली वडिलांचं निधन झाल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी त्याच्यावर आली. आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्यामुळं त्याला शिक्षण घेत काम करावं लागलं. केळीचे घड वाहून नेणं, केटरिंगमध्ये काम करणं, शेतीतील मजुरी अशा विविध कामांमधून त्यानं कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवला आणि कर्जफेडीसाठीही हातभार लावला. त्याच्या आईनंही धुणी-भांडी करून मुलांना आधार दिला.

दुसऱ्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण केली एमपीएससी परीक्षा : अल्पदृष्टीचा त्रास असतानाही करणनं हार मानली नाही. वाचनात अडचणी येत असल्यानं त्यानं टॅबच्या माध्यमातून ऐकून अभ्यास करण्याची पद्धत अवलंबली. 2023 पासून स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू करून दुसऱ्याच प्रयत्नात 2025 मध्ये त्यानं एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली. 1 एप्रिल रोजी लागलेल्या निकालात त्याचं यश निश्चित झालं.

प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास यश नक्की मिळतं : "आर्थिक अडचणींना कधीच कारण बनवलं नाही. उलट जबाबदारी वाढली म्हणून अधिक मेहनत घेतली. शासकीय शिष्यवृत्ती आणि सेवाभावी संस्थांची मदत मिळाली. प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास यश नक्की मिळतं," अशी प्रतिक्रिया करण गायकवाड यानं दिली.

वर्ग 1 अधिकारी व्हायचं स्वप्न : करण गायकवाड याचं हे यश अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून तो पुढं वर्ग-1 अधिकारी होण्यासाठी प्रयत्न करतोय.

