बंद घरांची करायचा रेकी मग पॉश कारमधून येत करायचा घरफोड्या; पोलिसांनी 'असा' माग काढत ठोकल्या बेड्या
सातारा, सांगली, कोल्हापूरसह बेळगाव जिल्ह्यात चोरी आणि घरफोड्या करणाऱ्या चोरट्यास अटक करण्यात आली. त्याच्यावर तब्बल २० गुन्हे दाखल आहेत.
Published : April 17, 2026 at 5:51 AM IST
सातारा : सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झालेल्या कारच्या नंबरवरून कराड शहर पोलिसांनी घरफोड्या करणाऱ्या अट्टल चोरट्यास जेरबंद करण्यात यश मिळवलं आहे. बंद घरांची रेकी करत स्वतःच्या कारमधून येऊन तो घरफोड्या करायचा. लोकेश रावसाहेब सुतार (रा. लिंगनूर, ता. मिरज, जि. सांगली), असं अट्टल चोरट्याचं नाव असून त्याच्यावर सातारा, सांगली, कोल्हापूरसह कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यात २० गुन्हे दाखल असल्याची माहिती कराड शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी दिली.
बंद घरांची करायचा रेकी : कराड शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मलकापूर आणि सैदापूर परिसरात एप्रिल महिन्याच्या सुरूवातीलाच घरफोड्या झाल्यानं नागरिकांमध्ये दहशत पसरली. मलकापूर तसेच सैदापूर परिसरात शैक्षणिक संकुलं असल्यानं मोठ्या संख्येनं नोकरदार वर्ग वास्तव्यास आहे. सुट्टीच्या काळात बंद घरं, फ्लॅट चोरट्यांच्या टार्गेटवर असतात. ही बाब लक्षात घेऊन कराडच्या डीवायएसपी राजश्री पाटील, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय दराडे यांनी गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे उपनिरीक्षक निखील मगदूम यांना घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आणून संशयितांना जेरबंद करण्याचे आदेश दिले होते.
कारमधून यायचा अन् करायचा चोऱ्या : तांत्रिक विश्लेषण आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास करताना पोलिसांना एका कारचा सुगावा लागला. ती कार लोकेश रावसाहेब सुतार याच्या नावावर होती. अधिक तपासात तोच सराईत चोरटा असल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून मलकापूर आणि सैदापूरमधील दोन घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले. तसेच संशयितानं चोरलेले सोन्या-चांदीचे दागिने आणि गुन्ह्यात वापरलेली कार, असा मिळून १५ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे.
कर्नाटकमध्येही केल्या घरफोड्या : अटक केलेला लोकेश सुतार हा सराईत चोरटा असून त्याच्यावर सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यामध्ये चोरी, घरफोडीचे २० गुन्हे दाखल असल्याची माहितीही समोर आली आहे. गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय गोडसे, डीबी पथकाचे उपनिरीक्षक निखील मगदूम, अंमलदार सतीश पाटील, संदीप कुंभार, सज्जन जगताप, अनिल स्वामी, धीरज कोरडे, दिग्विजय सांडगे, नीलेश विभुते, अमोल देशमुख, मुकेश मोरे, मोहसीन मोमीन, आनंदा जाधव, महेश पवार, सोनाली पिसाळ यांनी ही कारवाई केली.
