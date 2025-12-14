पंतप्रधान पदाच्या वक्तव्याला आधार नाही, 'हे' लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारं वक्तव्य; कपिल पाटील यांचा पृथ्वीराज चव्हाणांना टोला
काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लवकरच पंतप्रधान पदावर मराठी माणूस बसणार असल्याचं वक्तव्य केलं. यावर केंद्रीय माजी मंत्री कपिल पाटील यांनी टीका केली.
Published : December 14, 2025 at 7:53 PM IST
ठाणे : अखिल ठाणे जिल्हा संप्रदायाच्या वतीनं 16 डिसेंबरपासून भव्य धर्म जागरण महोत्सव व भव्य सामूहिक पारायण आयोजित केलं आहे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी रविवारी पत्रकार परिषेद आयोजित केली होती. यावेळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांसह वंचित आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या भाकिताची खिल्ली उडवली. तसंच आगामी महापालिका निवडणुका युती करुनच लढवणार असं त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
लोकांमध्ये संभ्रम करणारं वक्तव्य : "पृथ्वीराज चव्हाणांनी पंतप्रधान पदाबाबत केलेल्या वक्तव्याला आधार नाही. त्यांनी आधारासह सांगितलं पाहिजे. विशेष म्हणजे काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कसं काय सांगू शकतात? हे तर लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारं वक्तव्य आहे," असं म्हणत माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांना टोला लगावला.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांनी युतीची बोलणी केली आहे : "प्रकाश आंबेडकर आता ज्योतिष झाले असतील. एकनाथ शिंदे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील का? हे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री शिंदे हे दोघच सांगू शकतील. त्याला मी उत्तर देऊ शकत नाही. येत्या काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका महायुतीमधील नेत्यांना सोबत घेऊन लढू. पण स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना असू शकतात. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी युतीची बोलणी केली आहे. त्यामुळं आमच्यात वाद सुरू आहेत, असं म्हणता येणार नाही. कारण स्थानिक पातळीवर चर्चा झाली नसेल. चर्चेनंतरच हे ठरेल की कोणी किती जागा लढवायच्या. शिवसेनेनं कल्याणमध्ये 30 जागांची मागणी केली. तशी आमचीही मागणी 35 ते 40 जागांची असू शकते," अशी माहिती कपिल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
अखंड हरिनाम सप्ताह धर्म जागरण महोत्सव : अखिल ठाणे जिल्हा वारकरी संप्रदाय आयोजित 'अखंड हरिनाम सप्ताह धर्म जागरण महोत्सव' कार्यक्रमाचं आयोजन गोवेली इथल्या क्रीडासंकुल मैदानात 16 डिसेंबर ते 23 डिसेंबर दरम्यान केलं आहे. प्रथमच राज्यस्तरीय हरिनाम सप्ताह कल्याण तालुक्यात होत आहे. पहाटे 4 ते 6 या वेळेत काकड भजन, सहा ते सातपर्यंत विष्णुसहस्त्रनाम, सकाळी 8 ते 12 यावेळेत श्रीज्ञानेश्र्वर सामुदायिक पारायण, दुपारी 1 ते 3 यावेळेत श्री विठ्ठल नामजप, सायंकाळी 4 ते 5 या वेळात व्याख्यान, 5 ते 6-30 या वेळेत सामुदायिक हरिपाठ, 6.30 ते 8.30 पर्यंत आणि किर्तन संपल्यावर महाआरती व भजन असे दैनंदिन कार्यक्रम होणार आहेत, अशी माहिती महोत्सवाचे स्वागताध्यक्ष माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
