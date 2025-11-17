कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट; शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून शिंदेंची शिवसेना अन् उबाठाची शिवसेना एकत्र
शिंदे सेनेने सत्तेतील मोठा भाऊ असलेल्या भाजपालाच एक प्रकारे शह देण्याचा प्रयत्न केला असून, मंत्री नितेश राणे यांना आवाहन दिले आहे.
सिंधुदुर्ग: महाराष्ट्रात एकमेकांच्या विरोधात विस्तवही जात नसलेल्या शिंदे सेना आणि उद्धव सेना यांच्या प्रमुख सहभागातून कणकवली शहरात शहर विकास आघाडी अस्तित्वात आली असून, त्यांनी नगरपंचायत निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतलाय. शिंदे सेनेने सत्तेतील मोठा भाऊ असलेल्या भाजपालाच एक प्रकारे शह देण्याचा प्रयत्न केला असून, मंत्री नितेश राणे यांना आवाहन दिले आहे. सोमवारी शक्तिप्रदर्शन करत शहर विकास आघाडीने संदेश पारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत शहर विकास आघाडी : महाराष्ट्रात शिंदे सेनेविरुद्ध उद्धवसेना असा सामना दररोजच पाहायला मिळतो, त्यातच उद्धवसेना काँग्रेस आणि शरद पवार राष्ट्रवादी गट असे तीन पक्ष महाविकास आघाडीत आहेत, तर महायुतीत भाजपा शिंदे सेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी, असे तीन पक्ष आहेत. मात्र तळकोकणातील कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून मोठा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. शिंदे सेना उद्धव सेनेच्या संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या शहर विकास आघाडीत सहभागी झाले आहेत. सोमवारी कणकवली शहर विकास आघाडीच्या उमेदवारांनी, कार्यकर्त्यांनी आज शक्तिप्रदर्शन करून आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
संदेश पारकरांकडून आपले नामनिर्देशन पत्र सादर : नगराध्यक्षपदासाठी संदेश पारकर यांनी आपले नामनिर्देशन पत्र सादर केले. यावेळी तहसील कार्यालयात आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी ‘शहर विकास आघाडीचा विजय असो’, ‘संदेश पारकर तुम आगे बढो हम तुमारे साथ है’ अशी घोषणाबाजी केली. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी पारकर यांच्यासह आघाडीच्या उमेदवारांनी शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या श्रीदेव स्वयंभू मंदिर, तसेच भालचंद्र महाराज यांचे दर्शन घेतले. त्यानंतर हे उमेदवार कार्यकर्त्यांसमवेत कणकवली तहसील कार्यालयात दाखल झाले आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी दीक्षांत देशपांडे यांच्याकडे उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित : यावेळी माजी आमदार राजन तेली, शिवसेनेचे उपनेते संजय आग्रे, शिवसेना उबाठा पक्षाचे कणकवली विधानसभाप्रमुख सतीश सावंत, राष्ट्रवादी (श.पा.)चे तालुकाध्यक्ष अनंत पिळणकर, सरचिटणीस रुपेश जाधव, युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख सुशांत नाईक, शिंदे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख शेखर राणे, ठाकरे शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख कन्हैया पारकर, प्रथमेश सावंत, युवासेनेचे तालुकाप्रमुख उत्तम लोके, माजी नगरसेविका स्नेहा नाईक, उमेश वाळेक, प्रसाद अंधारी, अॅड. सुदीप कांबळे, ठाकरे शिवसेना महिला आघाडी प्रमुख नीलम पालव, माजी जि. प. नागेश मोरये यांच्यासह राजकीय पक्षांचे स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
