काँग्रेस पक्ष भाजापाविरोधाच्या नादात देशविरोधी बनला; खासदार कंगना रणौत यांची टीका
भाजपा खासदार कंगना रणौत यांनी आज मुंबईत येऊन सिद्धिविनायकाचं दर्शन घेतलं. यानंतर विविध राजकीय मुद्द्यांवरून काँग्रेसवर टीका केली.
Published : August 18, 2026 at 3:49 PM IST
मुंबई : काँग्रेस पक्ष भाजपावर टीका करण्याच्या नादात देशविरोधी भूमिका घेत असून स्वतःचंच हसं करून घेत आहे, अशी टीका भाजपा खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी केली. आज मंगळवारी (18 ऑगस्ट) कंगना यांनी मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला.
'काँग्रेसचे नेते देशभरात स्वतःचं हसं करून घेत आहेत' : काँग्रेस सतत भाजपाचा विरोध करताना देशविरोधी बनला असून काँग्रेसचे नेते देशभरात स्वतःचं हसं करून घेत आहेत, असा आरोप कंगना यांनी केला. यावेळी त्यांनी गांधी कुटुंबावरही टीका केली. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमातील वंदे मातरमच्या कथित व्हायरल व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना कंगना यांनी काँग्रेसची तुलना पाकिस्तानशी केली. देशभक्तीचं प्रतीक असलेलं वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यानं ते थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला. कॅमेरे सुरू असल्याचं लक्षात आल्यानंतर ते बंद करण्यासाठी सुरू झालेली धावपळ नेमकं काय दर्शवते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. इतकी चलबिचल पाकिस्तानमध्येही वंदे मातरम वाजल्यावर होत नसेल, अशी टीका त्यांनी केली.
'दिमागी नक्षलवाद' वरून कंगनाची काँग्रेसवर टीका : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘दिमागी नक्षलवाद’ या विधानावरून होत असलेल्या टीकेलाही कंगना यांनी प्रत्युत्तर दिलं. तरुणांनी सोशल मीडियावरील रील्सच्या मागे न लागता विचारपूर्वक भूमिका घ्यावी. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चुकीची माहिती पसरवून तरुणांची दिशाभूल केली जात आहे. या ‘दिमागी नक्षलवादा’विरुद्ध लढणं हे भाजपासमोरील सध्याचं मोठे आव्हान आहे, असंही कंगना यांनी म्हटलं.
कंगना रणौत यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल : भाजपा खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांनी यापूर्वीही संसदेसह विविध व्यासपीठांवरून काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली आहे. महिलांचा अपमान, निवडणुकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवणं आणि देशाची प्रतिमा मलीन करण्याचा आरोप त्यांनी काँग्रेसवर केला आहे.
राहुल गांधी हे देशाचं आणि संसदेचं नेहमीच हास्यास्पद चित्रण करतात, असा आरोप कंगना यांनी केला आहे. काँग्रेस महिलांचा सन्मान करत नाही आणि त्यांच्याबद्दल चुकीची मानसिकता बाळगतो, अशी टीकाही त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकांच्या मनावर राज्य करतात, असे सांगत कंगना यांनी विरोधकांच्या टीकेला अनेकदा प्रत्युत्तर दिलं आहे. हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेस नेत्यांकडून आपल्यावर अपमानास्पद टीका करण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी संसदेत उपस्थित केला होता. काँग्रेसच्या राजवटीत देशात भीती आणि अशांततेचं वातावरण होतं, जे आता दूर झालं आहे, असा दावाही कंगना यांनी यापूर्वी केला आहे.