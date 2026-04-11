ETV Bharat / state

घनदाट जंगलात कांद्रीबाबा वनकुटी; मेळघाटातील वनरक्षकांची 24 तास सतर्क नजर

मेळघाटातील कांद्रीबाबा वनकुटीतून (Kandri Baba forest hut) 24 तास गस्त ठेवून वन्यजीव संरक्षण, जंगलातील हालचालींवर नियंत्रण आणि जंगल सुरक्षा अधिक मजबूत केली जाते.

Kandri Baba forest hut in Melghat
मेळघाटातील कांद्रीबाबा वनकुटी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत तारुबंदा वनपरिक्षेत्रातील घनदाट जंगलात उभारलेली 'कांद्रीबाबा वनकुटी'ही केवळ एक कॅम्प नसून संपूर्ण जंगलाच्या संरक्षणाची जबाबदारी सांभाळणारं महत्त्वाचं केंद्र आहे. व्याघ्र प्रकल्पाच्या या उपक्रमामुळं जंगलातील हालचालींवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जात असून वन्यजीवांचं संरक्षण अधिक सक्षमपणे केलं जात आहे.



जंगलावर 24 तास नजर : या वनकुटीत सहा वनमजूर 24 तास तैनात असतात. सकाळ आणि सायंकाळ अशा दोन पाळ्यांमध्ये वनमजूर गस्त घालत जंगलातील प्रत्येक हालचालींवर लक्ष ठेवतात. अवैध घुसखोरी रोखणं, वन्य प्राण्यांच्या हालचाली टिपणं तसंच पानवठ्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता तपासणं ही महत्त्वाची कामं या वनकुटीवर तैनात वनमजुरांकडून केली जातात. याशिवाय उन्हाळ्यात जंगलाला आग लागू नये यासाठी विशेष सतर्कता ठेवली जाते. कॅम्पवर वायरलेस सुविधा उपलब्ध असल्यानं कोणतीही माहिती त्वरित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था या ठिकाणी आहे.

घनदाट जंगलात कांद्रीबाबा वनकुटी (ETV Bharat Reporter)



कांद्रीबाबा मंदिरामुळं कॅम्पला नाव : तारूबांदा गावापासून सुमारे साडेतीन किलोमीटर अंतरावर कांद्रीबाबा अर्थात श्री हनुमानाचं प्राचीन मंदिर आहे. मेळघाटातील जागृत देवस्थान म्हणून ओळख असलेल्या या मंदिरात मंगळवार आणि शनिवार या दिवशीच भाविकांना प्रवेश दिला जातो. याच मंदिराच्या नावावरून व्याघ्र प्रकल्पानं या कॅम्पला कांद्रीबाबा कॅम्प किंवा कांद्रीबाबा वनकुटी असं नाव दिलंय.



वाघ, अस्वल, बिबट्यांचा मुक्त संचार : चारही बाजूंनी घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या या परिसरात वाघ अस्वल बिबट्या‌, रानडुक्कर यांसारख्या वन्य प्राण्यांचा सतत वावर असतो. रात्रीच्यावेळी या प्राण्यांचे आवाज ऐकू येतात तर माकडांचा वावर रोजचा असतो. या धोकादायक परिस्थितीतही वनमजूर आणि वनरक्षक सतर्क राहून आपली जबाबदारी पार पाडतात.

Kandri Baba forest hut in Melghat
मेळघाटातील कांद्रीबाबा वनकुटी (ETV Bharat Reporter)



वनरक्षकांची आळीपाळीनं ड्युटी : कॅम्पवर सहा वनमजूर कायम तैनात असून वनरक्षकांची आळीपाळीने ड्युटी असते अशी माहिती, वनरक्षक सुलोचना जांभेकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. सकाळ आणि संध्याकाळ गस्त बोरवेल आणि पानवठ्यांची तपासणी तसेच जंगलातील सुरक्षेवर लक्ष ठेवणं ही सर्व कामं या परिसरात नेहमी केली जातात असं देखील सुलोचना जांभेकर म्हणाल्या.



कॅम्पवर वन्यजीवांचं आकर्षक चित्रण : वनपरिक्षेत्र अधिकारी जितेंद्र फाटे यांच्या पुढाकारातून कॅम्पच्या भिंतीवर वन्यजीवांचं सुंदर चित्रण करण्यात आलं आहे. या कॅम्पवरच तैनात असणारे वनमजूर विनोद बेठेकर यांनी स्वतःच्या कलेतून वाघ हरिण अस्वल यासारख्या प्राण्यांची चित्रं रंगवली असून या चित्रांद्वारे मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी जनजागृतीचा प्रयत्न केला जात आहे, असं जितेंद्र फाटे यांनी सांगितलं.

मेळघाटातील कांद्रीबाबा वनकुटी
मेळघाटातील कांद्रीबाबा वनकुटी (ETV Bharat Reporter)



जंगलात जीवन, कॅम्प हेच घर : या कॅम्पवर तैनात असलेले वनमजूर या ठिकाणीच मुक्कामी राहतात. त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी जवळील विहिरीवर अवलंबून राहावं लागतं. जंगलाच्या मध्यभागी राहून ते संपूर्ण क्षेत्राची निगराणी करतात.



कांद्रीबाबा वनकुटीतून 24 तास जंगलावर नजर

1. सहा वनमजूर आणि वनरक्षकांची सतत गस्त.

2. वाघ अस्वल बिबट्यांचा परिसरात मुक्त वावर.

3. मंदिरामुळं कँपला मिळालं कांद्रीबाबा‌ नाव.

TAGGED:

कांद्रीबाबा वनकुटी
KANDRI BABA FOREST HUT
KANDRI BABA FOREST
कांद्रीबाबा मंदिर
KANDRI BABA FOREST HUT IN MELGHAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.