'सत्तेसाठी तीन साप एकत्र आलेत, एकमेकांना गिळायला बसलेत'; उद्धव ठाकरेंची महायुतीवर बोचरी टीका

गोपीनाथ मुंडे असताना आपण बीडला झुकते माप दिले होते, पण आता बीडची विल्हेवाट लागली आहे, अशी टीका शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली.

Published : November 11, 2025 at 8:03 PM IST

मुंबई : काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या मुंबईतील प्रदेश कार्यालयाचं भूमिपूजन झालं होतं. या भूमिपूजनास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आले होते. अमित शाह यांच्या मुंबई दौऱ्यावर शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी शेलक्या शब्दांत टीका केली होती. अमित शाह यांना अ‍ॅनाकोंडा या सापाची उपमा देत ठाकरेंनी त्यांच्यावर शरसंधान साधलं होतं. यानंतर पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी महायुतीत तीन पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांचं नाव न घेता टीकास्त्र डागलं. "तीन साप सत्तेसाठी एकत्र आलेत आणि एकमेकांना गिळू पाहताहेत," असा हल्लाबोल ठाकरेंनी महायुतीवर चढवला. मंगळवारी कल्याणमधील शिवाजीनगर आणि अशोकनगर येथील शिवसेनेच्या उपशहर संघटक कांचन लोंढे यांनी मातोश्रीवर त्यांच्या शेकोडो सहकाऱ्यांसह शिवसेना (उबाठा) पक्षात प्रवेश केला. यावेळी उद्धव ठाकरे बोलत होते.

...तेव्हा बीडला झुकतं माप होतं : मागील काही दिवसांपासून बीडमधील घडत असलेल्या घटनेवरुन राजकीय नेत्यांना उद्धव ठाकरेंनी टोला लगावला. "स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे असताना आपण बीडला झुकते माप देत होतो. परंतू आता बीडची पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. बीडची विल्हेवाट लागली आहे. एकसारखी चूक एकदा झाली तर आपण समजू शकतो. मात्र आपल्याकडून अपराध झाला नाही पाहिजे. अनावधानानं किंवा रागाच्या भरात चुकीचं पाऊल पडतं. पण त्यानंतर ती चूक लक्षात आल्यावर चूक सुधारली पाहिजे. तसंच चूक सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे," असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी बीडमधील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीचा कोणाचं नाव न घेता समाचार घेतला.

...मग जनतेकडं कोण पाहणार? : "सध्या सरकार हे कशा पद्धतीनं चालवलं जातं. हे आपण पाहत आहात. सत्तेसाठी तीन साप एकत्र आलेले आहेत. आण एकत्र येऊन ते एकमेकांना गिळू पाहताहेत. मग जनतेकडं कोण पाहणार? नुकताच मी मराठवाड्याचा दौरा केला. शेतकऱ्यांची परिस्थिती पाहिली. अजूनही काही शेतकऱ्यांना सरकारची मदत मिळाली नाही. सध्या महाराष्ट्रात सत्तेसाठी साठमारी सुरू आहे. महायुतीतील तीन साप सत्तेसाठी एकत्र आलेत. त्यांच्या शेपट्या एकमेकांच्या तोंडात आल्या आहेत. आणि हे सर्वजण एकमेकांना गिळायला बसले आहेत. असा प्रकार सध्या सुरू आहे. पण यांच्या ह्या अशा प्रकारामुळं मग जनतेकडे कोणी बघायचे? अतिवृष्टीमुळं शेतकरी हताश आणि हतबल झालेला आहे. बळीराजाला नुकसानभरपाई मिळली नाही. पण त्या शेतकऱ्यांना आपण न्याय मिळवून दिला पाहिजे," असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी महायुतीवर जोरदार प्रहार केला.

