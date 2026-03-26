कल्याण 'हिट अँड रन' प्रकरण; सतरा वर्षीय विद्यार्थ्यानं व्यावसायिकाला उडवले; मुलाच्या आईविरोधात गुन्हा दाखल
कल्याणमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका भरधाव कारनं व्यावसायिकाला मंगळवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमाराला जोरात धडक दिली. यात त्यांचा मृत्यू झाला.
Published : March 26, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 4:07 PM IST
कल्याण (ठाणे) : राज्यात ‘हिट अँड रन’ प्रकरणात (Kalyan Hit and Run case) दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कल्याणमध्ये हिट अँड रनची घटना घडली आहे. आई-वडिलांना न सांगता कारची चावी घेऊन ती बेफाम चालवत एका सतरा वर्षीय विद्यार्थ्यानं सायलकवरून जाणाऱ्या एका व्यावसायिकाला उडवलं. हा धक्कादायक प्रकार कल्याण चांदोली नाका परिसरात घडला आहे. या अपघातात श्रीनिवास तांदळे यांचा मृत्यू झाला असून ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे.
बॅरिकेट हटवल्यामुळं चंदोली परिसर अपघाताचा हॉटस्पॉट : काही दिवसांपूर्वी रस्त्यावरील बॅरिकेट हटवल्यामुळं चंदोली परिसरातील रिंग रोड हा अपघाताचा हॉटस्पॉट ठरत आहे. या परिसरात मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग आणि सायकलिंग करणाऱ्या नागरिकांना आता या परिसरामध्ये फिरायलादेखील भीती वाटत आहे. या ठिकाणी अल्पवयीन मुलं आपली वाहन जोरात चालवतात. वाहतूक पोलीस उपस्थित नसल्यामुळं या ठिकाणी कारवाई होत नाही. यामुळं अपघाताचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. आज याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. सायकलिंगसाठी निघालेल्या श्रीनिवास तांदळे यांना मागून येऊन जोरदार धडक देत एका सतरा वर्षीय विद्यार्थ्यानं त्यांचा बळी घेतला आहे.
- आई-वडिलांना होऊ शकते अटक : नवीन कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलानं वाहन चालवून जर अपघात केला तर त्यासाठी पालकांनादेखील जबाबदार म्हणून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. यामुळं या अल्पवयीन मुलाच्या आईविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. वडिलांचीदेखील पोलीस चौकशी करणार आहेत.
आईविरोधात गुन्हा दाखल : कल्याण गांधारी रिंग रोडवर भरधाव कारच्या धडकेत श्रीनिवास तांदळे यांचा मृत्यू झाला. या अपघाताचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद झाला आहे. पोलिसांनी 17 वर्षीय कारचालकाला ताब्यात घेत त्याची कार जप्त केली आहे. ही गाडी त्याच्या आईच्या नावानं आहे. पोलिसांनी त्याच्या आईविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पालकांविरोधात कठोर कारवाईचा इशारा : या घटनेनंतर कल्याण रिंग रोड हा अपघाताचा हॉटस्पॉट बनल्याचं समोर आलं आहे. गेल्या महिनाभरात या रिंग रोडवर भरधाव वेगानं कार चालवणाऱ्या वाहन चालकांची संख्या ही वाढली आहे. अनेकदा या रिंगरोडवर अपघात झाले आहेत. त्यामुळं पोलिसांनी या रस्त्यावर नाकाबंदी करावी. पादचारी आणि सायकलस्वारांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या विरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. तर पालकांनी अल्पवयीन मुलांना गाडी चालवण्यास देऊ नये, अन्यथा पालकां विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा खडकपाडा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अमरनाथ वाघमोडे यांनी दिला.
हेही वाचा -