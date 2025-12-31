मतदानापूर्वीच भाजपानं कल्याण-डोंबिवलीत खातं उघडलं, तीन महिलांची नगरसेवकपदी बिनविरोध निवड
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपानं मतदानापूर्वीच खातं उघडलं आहे. भाजपाच्या तीन नगरसेविका बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.
ठाणे : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. कल्याण पूर्वेतील प्रभाग क्रमांक 18-अ (ओबीसी महिला राखीव जागा) मधून भाजपाच्या रेखा राजन चौधरी यांचा एकमेव उमेदवारी अर्ज दाखल झाला आहे. तसेच, डोंबिवलीतील प्रभाग क्रमांक 26-क मधून आसावरी केदार नवरे यांचाही एकमेव अर्ज दाखल झाल्यानं या दोन्ही महिला उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. या बिनविरोध विजयाची माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे.
भाजपानं केडीएमसीमध्ये खातं उघडलं : खरं तर, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) निवडणुकीत भाजपाला मतदानापूर्वीच मोठा दिलासा मिळाला आहे. 31 प्रभागांतील एकूण 122 जागांसाठी मंगळवारी (30 डिसेंबर) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. या कालावधीत प्रमुख राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदवारांनी मोठ्या संख्येनं अर्ज दाखल केले.
मात्र, कल्याण पूर्वेतील प्रभाग क्रमांक 18-अ (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग - महिला राखीव जागा) साठी भाजपाच्या महिला जिल्हाध्यक्ष रेखा राजन चौधरी यांच्याशिवाय अन्य कोणाचाही अर्ज दाखल झाला नाही. त्यामुळे या जागेवर त्यांची बिनविरोध निवड निश्चित झाली आहे.
तसेच, डोंबिवली पूर्वेतील प्रभाग क्रमांक 26-क (ज्यामध्ये राजाजी पथ, शिव मार्केट, रामनगर, सावरकर रोड ) मधून भाजपाच्या आसावरी केदार नवरे यांचाही एकमेव अर्ज दाखल झाला असून, त्यांचीही बिनविरोध निवड झाली आहे.
यासोबतच, भाजपाच्या रंजना पेडणेकर या डोंबिवलीतील प्रभाग क्रमांक 26 ब मधून बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. या तिन्ही बिनविरोध विजयांमुळे भाजपने निवडणुकीपूर्वीच आपलं खातं उघडलं आहे. अशा स्थितीत आतापर्यंत केडीएमसीमध्ये भाजपच्या तीन महिला उमेदवारांच्या बिनविरोध निवडीमुळे पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आणि जल्लोषाचे वातावरण आहे.
122 जागांसाठी 860 अर्ज दाखल : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) निवडणुकीसाठी 31 प्रभागांतील एकूण 122 जागांसाठी मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत होती. या कालावधीत एकूण 860 उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याची अधिकृत माहिती समोर आली आहे. सकाळी 9 वाजल्यापासूनच इच्छुक उमेदवारांनी आपल्या समर्थकांसह ढोल-ताशे, झेंडे आणि घोषणाबाजी करीत वाजतगाजत मिरवणुका काढल्या. यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात प्रचंड गर्दी उसळली होती. कार्यकर्त्यांच्या उत्साहानं आणि राजकीय पक्षांच्या रंगीबेरंगी झेंड्यांनी परिसर पूर्णतः राजकीय रंगात रंगला होता.
या निवडणुकीत शिवसेना, भाजपा, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), वंचित बहुजन आघाडी, आम आदमी पार्टी तसेच, अपक्ष उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. 9 वेगवेगळ्या निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयांमध्ये अंतिम क्षणापर्यंत इच्छुक उमेदवारांना प्रवेश दिल्यानं अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती.
